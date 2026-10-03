Vera C. Rubin observatoriyasi yangi mitti galaktikani kashf etdi

·4·Texno
Vera C. Rubin observatoriyasi yangi mitti galaktikani kashf etdi

Vera C. Rubin observatoriyasi oʻzining asosiy oʻn yillik osmon sharhi boshlanishidan oldin ham noyob kashfiyotga qoʻl urdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, astronomlar Somon Yoʻlining oʻta xira mitti yoʻldosh galaktikasini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Aquarius IV deb nomlangan ushbu osmon jismi teleskopning asosiy ish boshlashidan oldingi sinov maʼlumotlari asosida topildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi obyekt 2025-yilning aprelidan 2026-yilning yanvarigacha yigʻilgan Early Data Preview 2 (EDP2) sinov maʼlumotlari doirasida qayd etilgan. Mazkur dastlabki sharh osmon sferasining qariyb 7 foiz qamrovini oʻz ichiga olgan boʻlib, olimlarga kelgusidagi keng koʻlamli tadqiqotlar uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etdi.

Maxsus qidiruv usullari va isoxronlar

Aquarius IV'ni oddiy suratlarda koʻrib boʻlmaydi, chunki oʻta xira mitti galaktikalar odatiy galaktika koʻrinishiga ega emas. Shuning uchun tadqiqotchilar maxsus qidiruv usulidan foydalanishdi. Obyekt old va orqa fondagi yulduzlar orasidagi bir necha oʻnlab xira yulduzlardan iborat toʻplam sifatida namoyon boʻldi.

Olimlar bir xil gaz bulutidan bir vaqtda hosil boʻlgan yulduzlarning rangi hamda yorqinligi bogʻliqligini koʻrsatuvchi yagona isoxronga mos keluvchi guruhlarni izladilar. Qadimiy va metallarga kambagʻal yulduzlar populyatsiyasi modeli turli masofalarda tekshirib koʻrildi. Natijada Aquarius IV hududida tasodifiy fon koʻrsatkichlaridan sezilarli darajada koʻp mos yulduzlar borligi aniqlandi.

Qorongʻi materiyani oʻrganishdagi ahamiyati

Aniqlangan mitti galaktikaning oʻlchami Somon Yoʻlining deyarli barcha sharqona toʻdalaridan kattaroq ekani maʼlum boʻldi. Bu jihat juda muhim, chunki shar toʻdalari eski yulduzlarning zich tizimlari hisoblansa, mitti galaktikalar oʻzlarining qorongʻi materiya galolariga ega boʻladi.

Olingan xarakteristikalar Aquarius IV aynan oʻta xira mitti galaktika ekanini koʻrsatmoqda. Bunday obyektlar qorongʻi materiyani oʻrganishda katta qiziqish uygʻotadi, sababi ularda oddiy moddalar juda kam boʻlib, xususiyatlari asosan qorongʻi galolar orqali belgilanadi.

Hozirgi vaqtda Somon Yoʻli atrofida shunday tabiatga ega 40 ga yaqin galaktika maʼlum. Mutaxassislarning fikricha, kelgusi LSST sharhi bu koʻrsatkichni ikki barobarga oshirish imkonini beradi. Eslatib oʻtamiz, Vera C. Rubin observatoriyasining asosiy oʻn yillik ilmiy ishlari 2026-yil iyun oyida boshlangan boʻlib, u butun janubiy osmonni muntazam ravishda kuzatib boradi.

Vera RubinAstronomiyaGalaktikaQorongʻi materiyaKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdi2 avgust 17:51Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdi3 sentabr 14:55Vera Rubin observatoriyasi 3I/ATLAS kometasini kutilmaganda aniqladiVera Rubin observatoriyasi 3I/ATLAS kometasini kutilmaganda aniqladi15 may 19:55NASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandiNASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandi26 sentabr 17:21Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdiHabble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi24 sentabr 10:28Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarAstronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar24 sentabr 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi