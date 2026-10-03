Zinedin Zidan Italiya bilan durangdan so‘ng nimalardan xafa bo‘lganini aytdi

·43·Sport
Zinedin Zidan Italiya bilan durangdan so‘ng nimalardan xafa bo‘lganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya bosh murabbiyi Zinedin Zidan Italiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan Millatlar Ligasi uchrashuvidan qoniqmaganini bildirdi.
  • Uning fikricha, jamoasi ko‘proq narsaga loyiq edi va o‘yinni g‘alaba bilan yakunlashi kerak edi.
  • Zidan shogirdlarining maydondagi harakatlaridan faxrlanishini, ammo kichik tafsilotlar g‘alabani olib kelmaganini ta’kidladi.

Millatlar Ligasining markaziy bahslaridan birida Fransiya va Italiya terma jamoalari 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Uchrashuv yakunlangach, fransiyaliklar bosh murabbiyi Zinedin Zidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi va o‘yindan qoniqish hosil qilgan bo‘lsa-da, natijadan qattiq xafa ekanini yashirmadi.

Fransiya ustozi maydonda shogirdlari ustunlik qilganini, ammo futboldagi mayda tafsilotlar g‘alabani ilib ketishga yo‘l qo‘ymaganini ta’kidladi.

«Futbolchilarim bilan faxrlanaman»

Zinedin Zidan TF1 efiriga bergan intervyusida o‘yin tahlili va hissiyotlari haqida ochiq gapirdi:

«Juda xafaman, chunki biz ko‘prog‘iga loyiq edik. Lekin futbol shunaqa. O‘yinni g‘alaba bilan yakunlashimiz kerak edi. Shunga qaramay, futbolchilarim bilan faxrlanaman. Ular maydonda bor kuchlarini berishdi, bunga shubha yo‘q», — dedi bosh murabbiy.

Mutaxassis uchrashuvning birinchi va ikkinchi bo‘limlaridagi taktik o‘zgarishlarga ham to‘xtalib o‘tdi:

«Birinchi bo‘limda to‘pni nazorat qildik, ammo bu natija bermadi. Tanaffusda aynan shu jihatni to‘g‘rilashga harakat qildik. Raqibga zarba berish uchun bo‘sh hududlardan foydalanish kerak. Biz rejalashtirgan o‘yinni ko‘rsata oldik, Italiya esa o‘zining himoyaviy uslubida harakat qildi. Darvozamiz oldida jiddiy xavf deyarli bo‘lmadi».

«Kichik bir holat hammasini o‘zgartirib yuborishi mumkin»

Jurnalistlarning Lukas da Kunya haqidagi savoliga javob berar ekan, Zidan jamoaning har bir a’zosiga to‘liq ishonishini bildirdi:

«Butun o‘yin davomida yaxshi harakat qilasiz, hamma ishni to‘g‘ri bajarasiz, ammo kichik bir holat hammasini o‘zgartirib yuborishi mumkin. Lukas da Kunyadan xafamanmi? Yo‘q. Men uchun eng muhimi — barcha futbolchilarimda ko‘rgan narsalarim. Ularning o‘yinidan juda mamnunman. Ular bugun ko‘rsatgan futboli bilan faxrlanishlari mumkin».

Futbol UYEFA Millatlar LigiZinedin ZidanFransiyaItaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdiKilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi26 sentabr 09:58Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaZinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqda25 sentabr 21:52Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiZinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladi25 sentabr 16:13Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!13 avgust 21:22Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandi29 iyul 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi