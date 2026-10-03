Osiyo o‘yinlarida shov-shuv: O‘zbekiston terma jamoasi sportchisi doping sabab chetlatildi

·65·Sport
Osiyo o‘yinlarida shov-shuv: O‘zbekiston terma jamoasi sportchisi doping sabab chetlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida regbi-7 bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Umar Usmonov doping qoidalarini buzganlikda gumonlanib, musobaqalardan vaqtincha chetlatildi.
  • Sportchidan olingan sinov namunasida taqiqlangan drostanolon metaboliti aniqlangan.
  • Usmonovga Osiyo o‘yinlarida ishtirok etish, mashg‘ulot o‘tkazish va sport tadbirlarida qatnashish taqiqlangan.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida davom etayotgan 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida noxush voqea yuz berdi. Regbi-7 bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Umar Usmonov doping qoidalarini buzganlikda gumon qilinib, musobaqalardan vaqtincha chetlatildi.

Bu haqda sportda halollikni ta’minlovchi nufuzli tashkilot — Xalqaro test sinovlari agentligi (ITA) rasman ma’lum qildi.

Qondan qanday modda topildi?

Ma’lumotlarga ko‘ra, 27 sentyabr kuni Nagoya shahrida musobaqadan tashqari nazorat doirasida sportchidan olingan sinov namunasida taqiqlangan modda — drostanolon metaboliti aniqlangan.

  • Drostanolon nima? Bu modda anabolik androgen steroidlar turkumiga mansub bo‘lib, Jahon antidoping agentligi (WADA) qoidalariga ko‘ra, musobaqa vaqtida ham, undan tashqari davrda ham qabul qilinishi qat’iyan man etilgan vositalar ro‘yxatiga kiradi.

Vaqtinchalik diskvalifikatsiya va sportchining huquqlari

Natijalar chiqqanidan so‘ng Usmonovga rasmiy xabar berilgan va ish bo‘yicha yakuniy hukm chiqarilgunga qadar u sport faoliyatidan chetlatilgan:

  • Sportchiga Osiyo o‘yinlarida maydonga tushish, milliy jamoa bilan mashg‘ulotlar o‘tkazish va har qanday sport tadbirlarida ishtirok etish ta’qiqlandi.

  • Shu bilan birga, reglamentga muvofiq, sportchi «B namuna»sini tekshirishni talab qilish hamda vaqtinchalik chetlatish qarori yuzasidan Sport arbitraj sudining (CAS) antidoping bo‘limiga apellyatsiya berish huquqiga ega.

O‘zbekiston regbi-7 termasining Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki

Umar Usmonov erkaklar o‘rtasidagi regbi-7 musobaqalarida O‘zbekiston delegatsiyasi tarkibidan joy olgan edi. Biroq hamyurtlarimiz uchun musobaqa muvaffaqiyatsiz kechdi:

  • «A» guruhi bahslari: Jamoa Gonkong (0:45), Xitoy (0:50) va Malayziyaga (0:22) mag‘lub bo‘lib, guruhda so‘nggi o‘rinni egalladi.

  • Tasalli raundi: 2 oktyabr kuni 9–12-o‘rinlar uchun kechgan bahsda O‘zbekiston regbichilari Qozog‘iston termasiga 7:35 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Shu tariqa, regbi-7 terma jamoamiz turnirda o‘tkazgan to‘rtta uchrashuvning barchasida mag‘lubiyatga uchrab, Osiyo o‘yinlaridagi ishtirokini yakunladi.

Umar UsmonovXalqaro test sinovlari agentligi (ITA)2026 Osiyo o‘yinlaridrostanolon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi16 sentabr 15:52Jozef Parker ringga qaytmoqda: kokain ishida yangi qaror...Jozef Parker ringga qaytmoqda: kokain ishida yangi qaror...6 avgust 07:55Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiShohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi27 sentabr 16:37Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiSharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:36Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekord29 sentabr 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi