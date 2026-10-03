Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu ning Portugaliya terma jamoasi qarorgohini tark etishi murabbiy Jorje Jezushning taktik qarorlari va 41 yoshli futbolchining jismoniy holatini hisobga olgan holda qabul qilingan.
- Norvegiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda Ronaldu maydonga tushmasligi avvaldan kelishilgan bo‘lsa-da, Norvegiyaga qarshi bahsda uni zaxiradan qizdirib, maydonga tushirmaslik insoniy omilni hisobga olmaganlik bo‘ldi.
Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy jamoasi qarorgohini tark etishi jahon futbolidagi eng qizg‘in bahsga aylandi. Ammo his-tuyg‘ular va shov-shuvlarni bir chetga surib, faktlarga qaralsa, vaziyat mutlaqo boshqacha ko‘rinish oladi: Jorje Jezush taktik jihatdan haq bo‘lib chiqdimi yoki milliy qahramonga hurmatsizlik qilindi?
Holatni sovuqqonlik bilan tahlil qilish uchun voqealar rivojiga ketma-ket nazar tashlash lozim.
Murabbiy hokimiyati va 41 yoshli afsonaning jismoniy yuklamasi
Milliy jamoada asosiy tarkibni bosh murabbiy belgilaydi — bu muhokama qilinmaydigan qoida. Agar maydonga tushish futbolchining ismi va maqomiga bog‘liq bo‘lib qolsa, jamoa inqirozga yuz tutadi. Qay darajada buyuk bo‘lmasin, hech qaysi terma birgina shaxs atrofida qurbon qilinmasligi kerak.
Boz ustiga, Jorje Jezush Ronalduning imkoniyatlarini yaxshi biladi — ular o‘tgan mavsum «An-Nasr»da birga chempionlikni qo‘lga kiritishdi. 41 yoshli hujumchining jismoniy holatini hisobga olib, 11 kundagi 4 ta og‘ir bahsda yuklamani oldindan taqsimlagani haqiqatga yaqin. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, safardagi ikki o‘yin — Norvegiya va Daniyaga qarshi bahslarda Ronaldu maydonga tushmasligi avvaldan kelishilgan.
30 daqiqalik chigalyozdi va insoniy omil
Biroq bu mojaroda murabbiy shtabi yo‘l qo‘ygan noqulay jihat ham yo‘q emas. Norvegiyaga qarshi bahsda Jezush Krishtianuni 20–30 daqiqa davomida qizishishga jo‘natdi, ammo baribir zaxirada qoldirdi. Murabbiyning o‘zi ham keyinroq bu xatosini tan olib, afsonani chigalyozdi mashg‘ulotiga kechroq yuborish kerakligini aytdi.
Bu yerda Ronalduning e’tirozini tushunish mumkin: 41 yoshli jamoa sardorini yarim soat qizdirib, umid uyg‘otib, so‘ng maydonga tushirmaslik insoniy jihatdan yoqimsiz zarba bo‘ldi.
Shundan so‘ng Jezush Daniya bahsi oldidan ochiq matbuot anjumani o‘tkazib, «maqom imtiyoz bermasligini» va «jamoada kim boshliq» ekanini qat’iy ko‘rsatib qo‘ydi.
Futbol Ronalduga shafqat qilmadi: Ramushning javobi
Eng hal qiluvchi nuqta futbolchining tanlovida bo‘ldi. Ronaldu murabbiy bilan tortishishi, Federatsiyadan tushuntirish talab qilishi, kerak bo‘lsa keyingi o‘yinda 10 daqiqa tushib gol bilan javob berishi mumkin edi. Ammo u lagerni tark etishni tanladi.
Krishtianuning ketishi ortidan maydonda yuz bergan voqealar esa futbolning naqadar shafqatsiz ekanini ko‘rsatdi:
Norvegiyaga qarshi: Ronalduning o‘rniga chiqqan Gonsalu Ramush jamoaga g‘alaba keltiruvchi golni urdi (2:1).
Daniyaga qarshi (Kopengagen): Ronaldusiz saf tortgan Portugaliya datliklarni 4:2 hisobida taslim etdi. Ramush yana bosh qahramon bo‘lib, 1 ta gol va 1 ta golli pas muallifiga aylandi.
Mojaro avjiga chiqqan ikki uchrashuvda Ronalduning pozitsiyasidagi 25 yoshli hujumchi 2 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Natijada Portugaliya 3 turdan so‘ng 9 ochko bilan o‘z guruhida yaqqol peshqadamlik qilmoqda.
Eng og‘riqli haqiqat: Jamoa usiz ham g‘alaba qozonyapti
Bitta yoki ikkita o‘yin Portugaliya Ronaldusiz kuchliroq degan keskin xulosa uchun kamlik qilishi tabiiy. Biroq endilikda «bu terma jamoa Krishtianusiz hech narsa qila olmaydi» degan da’vo ham puchga chiqdi.
20 yildan ziyod vaqt mobaynida termaning mutlaq yetakchisi va timsoli bo‘lgan shaxs uchun eng og‘riqli haqiqat aynan shu — milliy jamoaning undan mustaqil ravishda, g‘alabalar bilan o‘z hayotini davom ettirayotganini ko‘rishdir.
Krishtianuning o‘zi keyinroq bor haqiqatni so‘zlab berishini ma’lum qilgan. Shunday ekan, tarixdagi eng buyuk to‘purar o‘z versiyasini taqdim etmaguncha uzil-kesil hukm chiqarishga shoshilmaslik lozim, ammo maydondagi raqamlar allaqachon o‘z so‘zini aytib bo‘ldi.
Izohlar 0
…