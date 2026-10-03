Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...

·38·Sport
Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu ning Portugaliya terma jamoasi qarorgohini tark etishi murabbiy Jorje Jezushning taktik qarorlari va 41 yoshli futbolchining jismoniy holatini hisobga olgan holda qabul qilingan.
  • Norvegiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda Ronaldu maydonga tushmasligi avvaldan kelishilgan bo‘lsa-da, Norvegiyaga qarshi bahsda uni zaxiradan qizdirib, maydonga tushirmaslik insoniy omilni hisobga olmaganlik bo‘ldi.

Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy jamoasi qarorgohini tark etishi jahon futbolidagi eng qizg‘in bahsga aylandi. Ammo his-tuyg‘ular va shov-shuvlarni bir chetga surib, faktlarga qaralsa, vaziyat mutlaqo boshqacha ko‘rinish oladi: Jorje Jezush taktik jihatdan haq bo‘lib chiqdimi yoki milliy qahramonga hurmatsizlik qilindi?

Holatni sovuqqonlik bilan tahlil qilish uchun voqealar rivojiga ketma-ket nazar tashlash lozim.

Murabbiy hokimiyati va 41 yoshli afsonaning jismoniy yuklamasi

Milliy jamoada asosiy tarkibni bosh murabbiy belgilaydi — bu muhokama qilinmaydigan qoida. Agar maydonga tushish futbolchining ismi va maqomiga bog‘liq bo‘lib qolsa, jamoa inqirozga yuz tutadi. Qay darajada buyuk bo‘lmasin, hech qaysi terma birgina shaxs atrofida qurbon qilinmasligi kerak.

Boz ustiga, Jorje Jezush Ronalduning imkoniyatlarini yaxshi biladi — ular o‘tgan mavsum «An-Nasr»da birga chempionlikni qo‘lga kiritishdi. 41 yoshli hujumchining jismoniy holatini hisobga olib, 11 kundagi 4 ta og‘ir bahsda yuklamani oldindan taqsimlagani haqiqatga yaqin. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, safardagi ikki o‘yin — Norvegiya va Daniyaga qarshi bahslarda Ronaldu maydonga tushmasligi avvaldan kelishilgan.

30 daqiqalik chigalyozdi va insoniy omil

Biroq bu mojaroda murabbiy shtabi yo‘l qo‘ygan noqulay jihat ham yo‘q emas. Norvegiyaga qarshi bahsda Jezush Krishtianuni 20–30 daqiqa davomida qizishishga jo‘natdi, ammo baribir zaxirada qoldirdi. Murabbiyning o‘zi ham keyinroq bu xatosini tan olib, afsonani chigalyozdi mashg‘ulotiga kechroq yuborish kerakligini aytdi.

Bu yerda Ronalduning e’tirozini tushunish mumkin: 41 yoshli jamoa sardorini yarim soat qizdirib, umid uyg‘otib, so‘ng maydonga tushirmaslik insoniy jihatdan yoqimsiz zarba bo‘ldi.

Shundan so‘ng Jezush Daniya bahsi oldidan ochiq matbuot anjumani o‘tkazib, «maqom imtiyoz bermasligini» va «jamoada kim boshliq» ekanini qat’iy ko‘rsatib qo‘ydi.

Futbol Ronalduga shafqat qilmadi: Ramushning javobi

Eng hal qiluvchi nuqta futbolchining tanlovida bo‘ldi. Ronaldu murabbiy bilan tortishishi, Federatsiyadan tushuntirish talab qilishi, kerak bo‘lsa keyingi o‘yinda 10 daqiqa tushib gol bilan javob berishi mumkin edi. Ammo u lagerni tark etishni tanladi.

Krishtianuning ketishi ortidan maydonda yuz bergan voqealar esa futbolning naqadar shafqatsiz ekanini ko‘rsatdi:

  • Norvegiyaga qarshi: Ronalduning o‘rniga chiqqan Gonsalu Ramush jamoaga g‘alaba keltiruvchi golni urdi (2:1).

  • Daniyaga qarshi (Kopengagen): Ronaldusiz saf tortgan Portugaliya datliklarni 4:2 hisobida taslim etdi. Ramush yana bosh qahramon bo‘lib, 1 ta gol va 1 ta golli pas muallifiga aylandi.

Mojaro avjiga chiqqan ikki uchrashuvda Ronalduning pozitsiyasidagi 25 yoshli hujumchi 2 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Natijada Portugaliya 3 turdan so‘ng 9 ochko bilan o‘z guruhida yaqqol peshqadamlik qilmoqda.

Eng og‘riqli haqiqat: Jamoa usiz ham g‘alaba qozonyapti

Bitta yoki ikkita o‘yin Portugaliya Ronaldusiz kuchliroq degan keskin xulosa uchun kamlik qilishi tabiiy. Biroq endilikda «bu terma jamoa Krishtianusiz hech narsa qila olmaydi» degan da’vo ham puchga chiqdi.

20 yildan ziyod vaqt mobaynida termaning mutlaq yetakchisi va timsoli bo‘lgan shaxs uchun eng og‘riqli haqiqat aynan shu — milliy jamoaning undan mustaqil ravishda, g‘alabalar bilan o‘z hayotini davom ettirayotganini ko‘rishdir.

Krishtianuning o‘zi keyinroq bor haqiqatni so‘zlab berishini ma’lum qilgan. Shunday ekan, tarixdagi eng buyuk to‘purar o‘z versiyasini taqdim etmaguncha uzil-kesil hukm chiqarishga shoshilmaslik lozim, ammo maydondagi raqamlar allaqachon o‘z so‘zini aytib bo‘ldi.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya milliy jamoasiAn-Nasr chempionligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariKecha 22:19"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi1 oktabr 15:53«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi1 oktabr 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?1 oktabr 06:45«Hatto sherlar ham ov qachon tugaganini biladi»: Ibrahimovich Ronalduning demarshi haqida«Hatto sherlar ham ov qachon tugaganini biladi»: Ibrahimovich Ronalduning demarshi haqidaBugun 09:066 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin1 oktabr 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi