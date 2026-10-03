Himoyadagi jiddiy yo‘qotish: «Real» Asensioning jarohatidan so‘ng 3 nafar nomzodni tanladi

·35·Sport
Himoyadagi jiddiy yo‘qotish: «Real» Asensioning jarohatidan so‘ng 3 nafar nomzodni tanladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Markaziy himoyachi Raul Asensio jarohat olgani sababli, «Real» klubi himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun uch nafar nomzodni ko‘rib chiqmoqda.
  • Madrid grandi Xakobo Ramon, Niko Shlotterbek va Alessandro Bastoni nomzodlarini o‘rganmoqda.
  • «Real» rahbariyati o‘z tarbiyalanuvchisi Xakobo Ramonga ustuvor variant sifatida qarayotgan bo‘lsa-da, futbolchining doimiy o‘yin amaliyotini yo‘qotishni istamasligi transferga asosiy to‘siq bo‘lishi mumkin.

Madridning «Real» klubi kutilmagan muammoga duch keldi. Markaziy himoyachi Raul Asensio jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqani sababli «qirollik klubi» shoshilinch ravishda markaziy himoya chizig‘ini kuchaytirish ustida bosh qotirmoqda.

Ispaniyaning Fichajes nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, madridliklar seleksiya xizmati mudofaa markazi uchun qisqa ro‘yxat shakllantirgan bo‘lib, undan uch nafar taniqli himoyachi joy olgan.

«Real» short-listidagi 3 nomzod: kimlar bor?

Madrid grandi nishonida turgan futbolchilar:

  1. Xakobo Ramon («Komo») — asosiy va ustuvor variant;

  2. Niko Shlotterbek («Borussiya Dortmund»);

  3. Alessandro Bastoni («Inter»).

Ayni damda «Real» rahbariyati eng ma’qul va qulay variant sifatida o‘z tarbiyalanuvchisi Xakobo Ramonga e’tibor qaratmoqda.

9 million yevrolik qayta sotib olish bandi va asosiy to‘siq

«Real» Ramon bo‘yicha transferni ancha qulay shartlarda amalga oshirishi mumkin:

  • Madrid klubi 2025 yilning yozida 20 yoshli himoyachini Italiyaning «Komo» jamoasiga 2,5 million yevroga sotgan edi.

  • Bitimga ko‘ra, «Real» futbolchining huquqlarini 50 foizini o‘zida saqlab qolgan va shartnomaga bir qator qaytarib olish bandlarini kiritgan. Kelasi yozda madridliklar uni 9 million yevro evaziga qaytarib olish imkoniyatiga ega.

Biroq transferga asosiy to‘siq pul emas, futbolchining shaxsiy xohishi bo‘lishi mumkin. Hozirda Xakobo Ramon «Komo» safida muntazam ravishda boshlang‘ich tarkibda maydonga tushmoqda. Doimiy o‘yin amaliyotini yo‘qotishni istamayotgani bois uning Madridga zaxiraga qaytishga unchalik moyil emasligi aytilmoqda.

Ma’lumot o‘rnida, La Liganing ortda qolgan yetti turidan so‘ng «Real» 15 ochko bilan turnir jadvalining 4-pog‘onasida bormoqda.

Real MadridRaul AsensioXakobo RamonLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKecha 11:51Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldiKilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi29 sentabr 19:57“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...15 iyun 20:25Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirdaReal Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirda26 sentabr 16:51Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi