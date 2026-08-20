Alamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdi

·2·Sport
Alamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdi
Qisqacha

«Sabah» YECHL pley-off bosqichining dastlabki uchrashuvida Ruminiyadagi neytral maydonda «Xapoel Beer-Sheva»ga 1:2 hisobida mag'lub bo'ldi. Ozarbayjon klubi 6-daqiqada Shimichning goli bilan hisobni ochgan bo'lsa, «Xapoel Beer-Sheva» Est (43') va Zlatanovich (79') gollari evaziga kambek qayd etdi. O'zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev «Sabah» tarkibida to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Javob uchrashuvi 25 avgust kuni Boku shahrida bo'lib o'tadi.

Yevropa Chempionlar ligasi pley-off bosqichining dastlabki uchrashuvlari keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda start oldi. Ozarbayjonning «Sabah» klubi neytral maydon — Ruminiyada Isroilning «Xapoel Beer-Sheva» jamoasiga qarshi safar bahsini o‘tkazib, 1:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. O‘zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev ishtirok etgan bellashuvda voqealar qanday rivojlandi?

Tezkor gol va boy berilgan ustunlik

«Sabah» uchrashuvni faol hujumlar bilan boshlab, 6-daqiqadayoq Shimichning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Biroq isroilliklar tashabbusni o‘z qo‘liga olib, bo‘lim so‘ngida va ikkinchi bo‘lim oxirida ikkita to‘p kiritish orqali kambek qayd etishdi:

"O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, markazda to‘liq 90 daqiqa davomida faol va ishonchli harakat qildi."

YECHL saralashi: Pley-off bosqichi faktlari

Ko‘rsatkich

«Xapoel Sheva» (Isroil)

«Sabah» (Ozarbayjon)

Yakuniy hisob

2

1

Gollar mualliflari

Est (43'), Zlatanovich (79')

Shimich (6')

O‘zbek legioneri

Umarali Rahmonaliyev (90 daqiqa to‘liq)

O‘yin o‘tkazilgan joy

Ruminiya (neytral maydon)

Javob bahsi sanasi

25 avgust, Boku shahri

Hal qiluvchi javob o‘yini Bokuda bo‘lib o‘tadi

Safardagi minimal mag‘lubiyatga qaramay, Ozarbayjon klubida Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga yo‘l olish uchun yaxshi imkoniyat saqlanib qolmoqda. Ikki jamoa o‘rtasidagi javob uchrashuvi 25 avgust kuni Boku shahrida bo‘lib o‘tadi va unda Rahmonaliyev jamoasi o‘z muxlislari qarshisida kambek qilishga urinib ko‘radi.

Sizningcha, Umarali Rahmonaliyev va «Sabah» klubi Boku kechadigan javob bahsida mag‘lubiyatni o‘nglab, YECHLning asosiy bosqichiga chiqa oladimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va legionerimiz ishtirokidagi muhim xabarni futbol ixlosmandlariga darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdi«Persepolis» Igor Sergeyev gol urgan o‘yinda yirik g‘alabaga erishdiBugun, 05:59Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiChelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiBugun, 02:37Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBarselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBugun, 02:33Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBarselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBugun, 02:19Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiDiego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiBugun, 01:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi