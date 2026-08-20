Alamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdi
«Sabah» YECHL pley-off bosqichining dastlabki uchrashuvida Ruminiyadagi neytral maydonda «Xapoel Beer-Sheva»ga 1:2 hisobida mag'lub bo'ldi. Ozarbayjon klubi 6-daqiqada Shimichning goli bilan hisobni ochgan bo'lsa, «Xapoel Beer-Sheva» Est (43') va Zlatanovich (79') gollari evaziga kambek qayd etdi. O'zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev «Sabah» tarkibida to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Javob uchrashuvi 25 avgust kuni Boku shahrida bo'lib o'tadi.
Yevropa Chempionlar ligasi pley-off bosqichining dastlabki uchrashuvlari keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda start oldi. Ozarbayjonning «Sabah» klubi neytral maydon — Ruminiyada Isroilning «Xapoel Beer-Sheva» jamoasiga qarshi safar bahsini o‘tkazib, 1:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. O‘zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev ishtirok etgan bellashuvda voqealar qanday rivojlandi?
Tezkor gol va boy berilgan ustunlik
«Sabah» uchrashuvni faol hujumlar bilan boshlab, 6-daqiqadayoq Shimichning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Biroq isroilliklar tashabbusni o‘z qo‘liga olib, bo‘lim so‘ngida va ikkinchi bo‘lim oxirida ikkita to‘p kiritish orqali kambek qayd etishdi:
"O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, markazda to‘liq 90 daqiqa davomida faol va ishonchli harakat qildi."
YECHL saralashi: Pley-off bosqichi faktlari
Ko‘rsatkich
«Xapoel Sheva» (Isroil)
«Sabah» (Ozarbayjon)
Yakuniy hisob
2
1
Gollar mualliflari
Est (43'), Zlatanovich (79')
Shimich (6')
O‘zbek legioneri
—
Umarali Rahmonaliyev (90 daqiqa to‘liq)
O‘yin o‘tkazilgan joy
Ruminiya (neytral maydon)
—
Javob bahsi sanasi
25 avgust, Boku shahri
—
Hal qiluvchi javob o‘yini Bokuda bo‘lib o‘tadi
Safardagi minimal mag‘lubiyatga qaramay, Ozarbayjon klubida Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga yo‘l olish uchun yaxshi imkoniyat saqlanib qolmoqda. Ikki jamoa o‘rtasidagi javob uchrashuvi 25 avgust kuni Boku shahrida bo‘lib o‘tadi va unda Rahmonaliyev jamoasi o‘z muxlislari qarshisida kambek qilishga urinib ko‘radi.
Sizningcha, Umarali Rahmonaliyev va «Sabah» klubi Boku kechadigan javob bahsida mag‘lubiyatni o‘nglab, YECHLning asosiy bosqichiga chiqa oladimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va legionerimiz ishtirokidagi muhim xabarni futbol ixlosmandlariga darhol ulashing!
…