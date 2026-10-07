Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi

·55·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev WBA reytingida bir yildan ortiq vaqt davomida peshqadamlik qilib kelayotganiga qaramay, chempion Xayme Mungiya bilan jang qilish imkoniyatidan mahrum qilinganini bildirib, tashkilotni qoidalarni buzishda aybladi.
  • Bektemir moliyaviy manfaatlar uning uchun muhim emasligini ta’kidlab, Mungiyani adolatli raqobatdan qochmaslikka va muxlislarni hurmat qilishga chaqirdi.

Professional boks olamida kuchli rezonans uyg‘otgan ochiq bayonot yangradi. Nufuzli Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) reytingida jahon chempionligi unvoniga majburiy da’vogar maqomida bo‘lgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev tashkilot rahbariyati hamda o‘z vazn toifasining amaldagi chempioni, meksikalik Xayme Mungiyaga ochiq murojaat bilan chiqdi.

Bir yildan ortiq vaqt davomida reytingda peshqadamlik qilib kelayotgan o‘zbek bokschisi WBA rahbariyatini qoidalarni buzishda, meksikalik yulduzni esa adolatli raqobatdan qochishda keskin tanqid qildi.

«Gonorar muhim emas, tekinga ham urishaman!»: Bektemirning keskin talabi

Bektemir Meliqo‘ziyev o‘zining Instagram sahifasida e’lon qilgan bayonotida moliyaviy manfaatlar u uchun ikkinchi darajali ekanini bildirib, haqiqiy sport intizomi va hurmatni talab qildi:

  • Moliyaviy vajlarni rad etish: «Men uchun gonorar muhim emas, kerak bo‘lsa, tekinga ham jang qilishga tayyorman. Lekin iltimos, menga va ushbu sport turi qoidalariga nisbatan hurmatsizlikni to‘xtating!», — deya yozdi sportchi;

  • Mungiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri chorlov: «Xayme Mungiya, men sen unvon uchun jang qilganingdan ancha oldin majburiy da’vogar sifatida ro‘yxatda edim. Sen chempion bo‘lding — men sen yoki boshqa har qanday chempionni qanday hurmat qilgan bo‘lsam, endi meni xuddi shunday hurmat qil»;

  • Muxlislar manfaati: «WBAni hurmat qil, muxlislarni hurmat qil. Ular haqiqiy raqobat bo‘ladigan, natijasi oldindan aniq bo‘lmagan haqiqiy jangni ko‘rishni xohlashadi, oldindan natijasi ma’lum bo‘lgan uchrashuv emas!».

WBA atrofidagi shubhali qaror: Meliqo‘ziyev qanday qilib chetlab o‘tildi?

Muammoning ildizi WBA reytingi va tashkilot qarorlaridagi keskin qarama-qarshiliklar bilan bog‘liq:

  • Bir yillik peshqadamlik: Meliqo‘ziyev bir yildan ko‘proq vaqt davomida o‘z toifasida majburiy da’vogar (Mandatory Challenger) pozitsiyasini qat’iy saqlab kelmoqda;

  • Qoidalarni chetlab o‘tish: Shunga qaramay, assotsiatsiya meksikalik Xayme Mungiyaga rasmiy qoidalarni chetlab o‘tib, reytingda birinchi bo‘lib turgan Bektemir Meliqo‘ziyev bilan ringga chiqmasdan, kamar uchun boshqa yo‘l orqali jang qilish va chempion bo‘lish imkonini yaratib bergan;

  • Ochiq norozilik: Tashkilotning bunday tanlab munosabatda bo‘lishi o‘zbekistonlik bokschi jamoasi va muxlislarning jiddiy e’tiroziga sabab bo‘ldi.

Bektemirning mazkur murosasiz murojaati WBA va Xayme Mungiya jamoasini javob berishga majbur qilmoqda. Boks muxlislari va ekspertlar esa rasmiy majburiy himoya jangi tez orada belgilanishini talab qilmoqda.

Bektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaWBAO‘zbekiston boks assotsiatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildiShahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildi25 may 12:57Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildi8 sentabr 12:20Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!6 sentabr 16:42Bektemir Meliqo‘ziyevning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?Bektemir Meliqo‘ziyevning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?22 avgust 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?