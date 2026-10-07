Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev WBA reytingida bir yildan ortiq vaqt davomida peshqadamlik qilib kelayotganiga qaramay, chempion Xayme Mungiya bilan jang qilish imkoniyatidan mahrum qilinganini bildirib, tashkilotni qoidalarni buzishda aybladi.
- Bektemir moliyaviy manfaatlar uning uchun muhim emasligini ta’kidlab, Mungiyani adolatli raqobatdan qochmaslikka va muxlislarni hurmat qilishga chaqirdi.
Professional boks olamida kuchli rezonans uyg‘otgan ochiq bayonot yangradi. Nufuzli Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) reytingida jahon chempionligi unvoniga majburiy da’vogar maqomida bo‘lgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev tashkilot rahbariyati hamda o‘z vazn toifasining amaldagi chempioni, meksikalik Xayme Mungiyaga ochiq murojaat bilan chiqdi.
Bir yildan ortiq vaqt davomida reytingda peshqadamlik qilib kelayotgan o‘zbek bokschisi WBA rahbariyatini qoidalarni buzishda, meksikalik yulduzni esa adolatli raqobatdan qochishda keskin tanqid qildi.
«Gonorar muhim emas, tekinga ham urishaman!»: Bektemirning keskin talabi
Bektemir Meliqo‘ziyev o‘zining Instagram sahifasida e’lon qilgan bayonotida moliyaviy manfaatlar u uchun ikkinchi darajali ekanini bildirib, haqiqiy sport intizomi va hurmatni talab qildi:
Moliyaviy vajlarni rad etish: «Men uchun gonorar muhim emas, kerak bo‘lsa, tekinga ham jang qilishga tayyorman. Lekin iltimos, menga va ushbu sport turi qoidalariga nisbatan hurmatsizlikni to‘xtating!», — deya yozdi sportchi;
Mungiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri chorlov: «Xayme Mungiya, men sen unvon uchun jang qilganingdan ancha oldin majburiy da’vogar sifatida ro‘yxatda edim. Sen chempion bo‘lding — men sen yoki boshqa har qanday chempionni qanday hurmat qilgan bo‘lsam, endi meni xuddi shunday hurmat qil»;
Muxlislar manfaati: «WBAni hurmat qil, muxlislarni hurmat qil. Ular haqiqiy raqobat bo‘ladigan, natijasi oldindan aniq bo‘lmagan haqiqiy jangni ko‘rishni xohlashadi, oldindan natijasi ma’lum bo‘lgan uchrashuv emas!».
WBA atrofidagi shubhali qaror: Meliqo‘ziyev qanday qilib chetlab o‘tildi?
Muammoning ildizi WBA reytingi va tashkilot qarorlaridagi keskin qarama-qarshiliklar bilan bog‘liq:
Bir yillik peshqadamlik: Meliqo‘ziyev bir yildan ko‘proq vaqt davomida o‘z toifasida majburiy da’vogar (Mandatory Challenger) pozitsiyasini qat’iy saqlab kelmoqda;
Qoidalarni chetlab o‘tish: Shunga qaramay, assotsiatsiya meksikalik Xayme Mungiyaga rasmiy qoidalarni chetlab o‘tib, reytingda birinchi bo‘lib turgan Bektemir Meliqo‘ziyev bilan ringga chiqmasdan, kamar uchun boshqa yo‘l orqali jang qilish va chempion bo‘lish imkonini yaratib bergan;
Ochiq norozilik: Tashkilotning bunday tanlab munosabatda bo‘lishi o‘zbekistonlik bokschi jamoasi va muxlislarning jiddiy e’tiroziga sabab bo‘ldi.
Bektemirning mazkur murosasiz murojaati WBA va Xayme Mungiya jamoasini javob berishga majbur qilmoqda. Boks muxlislari va ekspertlar esa rasmiy majburiy himoya jangi tez orada belgilanishini talab qilmoqda.
Izohlar 0
…