Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdi
Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi to‘purari Harri Keyn jahonning eng kuchli himoyachilari hamda o‘zi duch kelgan eng qiyin raqiblar haqida fikr bildirdi. Nufuzli FourFourTwo nashriga intervyu bergan tajribali hujumchi Fransiyaning «PSJ» klubi himoya chizig‘i vakillari — Markinos hamda Vilyan Pachoning yuqori mahoratini alohida e’tirof etdi.
«Ular bilan maydonda haqiqiy jang bo‘ldi»: Keynning bayonoti
Harri Keyn kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushish uning o‘yinini yanada kuchaytirishini ta’kidlab, parijliklar bilan bo‘lgan murosasiz bahslarni esga oldi:
"Menga har doim eng yaxshilarga qarshi o‘ynash yoqadi, chunki bunday to‘qnashuvlar o‘z salohiyatimni to‘liq namoyon qilishimga yordam beradi. «PSJ»ga qarshi uchrashuvlarda bizni juda og‘ir qarama-qarshilik kutib turgan edi — Markinos va Pacho ikki nafar ajoyib himoyachi sanaladi. Biz maydonda haqiqiy jang olib bordik: ba’zi epizodlarda ular ustun kelgan bo‘lsa, ba’zilarida men g‘olib chiqdim.
«PSJ»ning so‘nggi ikki yildagi katta muvaffaqiyatlari bejiz emas, bu himoyachilar ushbu yutuqlarda katta rol o‘ynashdi. Ehtimol, aynan ular hozirgi kunda boshqalardan ajralib turar. Albatta, ko‘plab top jamoalarda kuchli himoyachilar bor va men bunday chaqiruvlarni yaxshi ko‘raman.", — dedi Harri Keyn.
Harri Keyn va «PSJ» himoyasi taqqosi: Asosiy jihatlar
Yo‘nalish
Bayonot mazmuni va tafsilotlar
Futbolchi
Harri Keyn («Bavariya» va Angliya terma jamoasi hujumchisi)
E’tirof etilgan himoyachilar
Markinos (Braziliya) va Vilyan Pacho (Ekvador) — «PSJ»
Qarama-qarshilik mohiyati
Maydondagi murosasiz yakkakurashlar va yuqori jismoniy bosim
«PSJ»ning yutuqlari
So‘nggi ikki mavsumdagi chempionliklarda himoya chizig‘ining hal qiluvchi o‘rni
O‘tgan mavsumdagi to‘qnashuv
YECHL yarim finali: «PSJ» — «Bavariya» (umumiy hisob: 6:5)
Chempionlar Ligasidagi esda qolarli to‘qnashuv
Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda «PSJ» UYEFA Chempionlar Ligasi yarim finalida «Bavariya» bilan to‘qnash kelib, ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 6:5 hisobidagi dramatik g‘alabani qo‘lga kiritgan va keyinchalik musobaqaning bosh sovriniga ega chiqqan edi. Keyn aynan o‘sha shiddatli qarama-qarshilikdagi himoyachilarga qarshi kurashni alohida e’tirof etdi.
Sizningcha, bugungi kun jahon futbolida Harri Keyndek yuqori saviyali to‘purarni to‘liq zararsizlantira oladigan eng kuchli himoyachi kim?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu qiziqarli intervyuni darhol ulashing!
…