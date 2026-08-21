Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdi

·5·Sport
Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdi

Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi to‘purari Harri Keyn jahonning eng kuchli himoyachilari hamda o‘zi duch kelgan eng qiyin raqiblar haqida fikr bildirdi. Nufuzli FourFourTwo nashriga intervyu bergan tajribali hujumchi Fransiyaning «PSJ» klubi himoya chizig‘i vakillari — Markinos hamda Vilyan Pachoning yuqori mahoratini alohida e’tirof etdi.

«Ular bilan maydonda haqiqiy jang bo‘ldi»: Keynning bayonoti

Harri Keyn kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushish uning o‘yinini yanada kuchaytirishini ta’kidlab, parijliklar bilan bo‘lgan murosasiz bahslarni esga oldi:

"Menga har doim eng yaxshilarga qarshi o‘ynash yoqadi, chunki bunday to‘qnashuvlar o‘z salohiyatimni to‘liq namoyon qilishimga yordam beradi. «PSJ»ga qarshi uchrashuvlarda bizni juda og‘ir qarama-qarshilik kutib turgan edi — Markinos va Pacho ikki nafar ajoyib himoyachi sanaladi. Biz maydonda haqiqiy jang olib bordik: ba’zi epizodlarda ular ustun kelgan bo‘lsa, ba’zilarida men g‘olib chiqdim.

«PSJ»ning so‘nggi ikki yildagi katta muvaffaqiyatlari bejiz emas, bu himoyachilar ushbu yutuqlarda katta rol o‘ynashdi. Ehtimol, aynan ular hozirgi kunda boshqalardan ajralib turar. Albatta, ko‘plab top jamoalarda kuchli himoyachilar bor va men bunday chaqiruvlarni yaxshi ko‘raman.", — dedi Harri Keyn.

Harri Keyn va «PSJ» himoyasi taqqosi: Asosiy jihatlar

Yo‘nalish

Bayonot mazmuni va tafsilotlar

Futbolchi

Harri Keyn («Bavariya» va Angliya terma jamoasi hujumchisi)

E’tirof etilgan himoyachilar

Markinos (Braziliya) va Vilyan Pacho (Ekvador) — «PSJ»

Qarama-qarshilik mohiyati

Maydondagi murosasiz yakkakurashlar va yuqori jismoniy bosim

«PSJ»ning yutuqlari

So‘nggi ikki mavsumdagi chempionliklarda himoya chizig‘ining hal qiluvchi o‘rni

O‘tgan mavsumdagi to‘qnashuv

YECHL yarim finali: «PSJ» — «Bavariya» (umumiy hisob: 6:5)

Chempionlar Ligasidagi esda qolarli to‘qnashuv

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda «PSJ» UYEFA Chempionlar Ligasi yarim finalida «Bavariya» bilan to‘qnash kelib, ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 6:5 hisobidagi dramatik g‘alabani qo‘lga kiritgan va keyinchalik musobaqaning bosh sovriniga ega chiqqan edi. Keyn aynan o‘sha shiddatli qarama-qarshilikdagi himoyachilarga qarshi kurashni alohida e’tirof etdi.

Sizningcha, bugungi kun jahon futbolida Harri Keyndek yuqori saviyali to‘purarni to‘liq zararsizlantira oladigan eng kuchli himoyachi kim?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu qiziqarli intervyuni darhol ulashing!

Harry KaneBayern MunichParis Saint-GermainMarquinhosWillian Pacho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiUFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiBugun, 18:07Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiBugun, 18:00Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Bugun, 17:49Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaEng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaBugun, 17:46Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariBugun, 17:42Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)