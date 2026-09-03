Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkin

·2·Texno
Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkin

Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalarini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, internetda boʻlajak smartfonlarga oid qiziqarli maʼlumotlar tarqaldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Ultra modeli Apple dizayn falsafasida keskin oʻzgarish yasab, yillar davomida asosiy ramzi boʻlib kelgan elementdan voz kechishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarmoqda paydo boʻlgan yangi himoya oynasi suratlari boʻlajak qurilmalarning tashqi koʻrinishi haqida dastlabki tasavvurni beradi. Jumladan, iPhone Ultra va iPhone 18 Pro modellari uchun moʻljallangan ekran oynalari taqqoslanganda sezilarli farqlar koʻzga tashlanadi. Xususan, Ultra versiyasi uchun tayyorlangan oynada odatiy Dynamic Island teshigi oʻrniga selfi kamerasi uchun moʻljallangan oddiy yumaloq tirqish mavjudligi eʼtiborni tortadi.

Ultra modelining oʻziga xos xususiyatlari

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, bunday dizayn qarori smartfonning yigʻiluvchi konstruksiyasi va oʻta yupqa korpusi bilan bevosita bogʻliq. Maʼlumotlarga koʻra, iPhone Ultra yoyilgan holatda atigi 4,5 millimetr qalinlikka ega boʻlishi kutilmoqda. Bunday nihoyatda ixcham va yupqa korpus ichida ham tashqi, ham ichki ekranlar uchun moʻljallangan toʻlaqonli Face ID modullarini joylashtirish texnik jihatdan oʻta murakkab vazifa hisoblanadi.

Shu sababli, Apple muhandislari yuzni tanish tizimidan voz kechib, barmoq izi skanerini qurilmaning yon tomoniga joylashtirish yoʻlidan borishi taxmin qilinmoqda. Agar bu maʼlumot oʻz tasdigʻini topsa, iPhone Ultra smartfoni iPhone X chiqqanidan beri Face ID tizimidan mahrum boʻlgan ilk Apple flagmaniga aylanadi.

Android qurilmalariga oʻxshashlik

Shu tariqa, kompaniya oʻzining dastlab keng «qosh», keyinchalik esa Dynamic Island shaklida namoyon boʻlgan oʻziga xos ekran tirqishi bilan vidolashishi mumkin. Buning oʻrniga joriy etilayotgan oddiy yumaloq kamera tirqishi uzoq yillardan buyon Android operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlar uchun standart yechim boʻlib kelgan.

Ushbu oʻzgarishlar Apple oʻz foydalanuvchilariga eng soʻnggi texnologik imkoniyatlarni taqdim etish barobarida, korpus qalinligini kamaytirish yoʻlida muayyan murosaga borishga tayyor ekanini koʻrsatadi. Yangi flagman taqdimoti yaqinlashgani sari bu boradagi qizgʻiz muhokamalar yanada kuchayishi kutilmoqda.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiHuawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiBugun, 11:22Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiXiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiBugun, 10:52Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiSamsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiBugun, 10:23Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiBugun, 08:24Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiSun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiBugun, 06:29NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi