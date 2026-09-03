Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkin
Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalarini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, internetda boʻlajak smartfonlarga oid qiziqarli maʼlumotlar tarqaldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Ultra modeli Apple dizayn falsafasida keskin oʻzgarish yasab, yillar davomida asosiy ramzi boʻlib kelgan elementdan voz kechishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarmoqda paydo boʻlgan yangi himoya oynasi suratlari boʻlajak qurilmalarning tashqi koʻrinishi haqida dastlabki tasavvurni beradi. Jumladan, iPhone Ultra va iPhone 18 Pro modellari uchun moʻljallangan ekran oynalari taqqoslanganda sezilarli farqlar koʻzga tashlanadi. Xususan, Ultra versiyasi uchun tayyorlangan oynada odatiy Dynamic Island teshigi oʻrniga selfi kamerasi uchun moʻljallangan oddiy yumaloq tirqish mavjudligi eʼtiborni tortadi.
Ultra modelining oʻziga xos xususiyatlariMutaxassislarning tahlil qilishicha, bunday dizayn qarori smartfonning yigʻiluvchi konstruksiyasi va oʻta yupqa korpusi bilan bevosita bogʻliq. Maʼlumotlarga koʻra, iPhone Ultra yoyilgan holatda atigi 4,5 millimetr qalinlikka ega boʻlishi kutilmoqda. Bunday nihoyatda ixcham va yupqa korpus ichida ham tashqi, ham ichki ekranlar uchun moʻljallangan toʻlaqonli Face ID modullarini joylashtirish texnik jihatdan oʻta murakkab vazifa hisoblanadi.
Shu sababli, Apple muhandislari yuzni tanish tizimidan voz kechib, barmoq izi skanerini qurilmaning yon tomoniga joylashtirish yoʻlidan borishi taxmin qilinmoqda. Agar bu maʼlumot oʻz tasdigʻini topsa, iPhone Ultra smartfoni iPhone X chiqqanidan beri Face ID tizimidan mahrum boʻlgan ilk Apple flagmaniga aylanadi.
Android qurilmalariga oʻxshashlikShu tariqa, kompaniya oʻzining dastlab keng «qosh», keyinchalik esa Dynamic Island shaklida namoyon boʻlgan oʻziga xos ekran tirqishi bilan vidolashishi mumkin. Buning oʻrniga joriy etilayotgan oddiy yumaloq kamera tirqishi uzoq yillardan buyon Android operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlar uchun standart yechim boʻlib kelgan.
Ushbu oʻzgarishlar Apple oʻz foydalanuvchilariga eng soʻnggi texnologik imkoniyatlarni taqdim etish barobarida, korpus qalinligini kamaytirish yoʻlida muayyan murosaga borishga tayyor ekanini koʻrsatadi. Yangi flagman taqdimoti yaqinlashgani sari bu boradagi qizgʻiz muhokamalar yanada kuchayishi kutilmoqda.
…