Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi
Yozgi transfer mavsumida yarimhimoya chizigʻini tubdan yangilashga kirishgan Manchester Siti jamoasi transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida eng shov-shuvli kelishuvga qoʻl urdi. Londonning Chelsi klubidan rekord darajadagi 125 million funt sterling evaziga xarid qilingan argentinalik yarimhimoyachi Enso Fernandes ingliz klubi safini toʻldirdi. Bu transfer Britaniya futboli rekordini takrorlabgina qolmay, balki shahararaliklarning oʻyin uslubida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va Squawka maʼlumotlariga koʻra, Manchester Siti yozda Rodri, Bernardu Silva, Tijjani Reynders va Niko Gonsales kabi asosiy figuralarini yoʻqotib qoʻygandi. Klub rahbariyati Elliot Anderson hamda Ayyub Buaddi kabi yosh isteʼdodlarni jalb etgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor Enso Fernandesga qaratildi. Ushbu transferning oʻziga xos jihati shundaki, futbolchi oʻzining salohiyatini yaxshi biladigan sobiq ustozi Enzo Maresca qoʻl ostida yana toʻp tepadigan boʻldi.
Rodrining oʻrnini qanday yopishadiJamoani tark etgan Rodrining oʻrnini birga-bir usulda aynan oʻxshash futbolchi bilan toʻldirish imkonsiz vazifa edi. Shu bois bosh murabbiy Enzo Maresca maydon markazidagi eng muhim nuqtalar uchun yangi taktika va yechimlarni qidirishga majbur boʻldi. Italiyalik mutaxassis oʻzi afzal koʻradigan 4-2-3-1 taktik sxemasida chuqur pozitsiyadan turib oʻyin tempini boshqara oladigan futbolchiga muhtoj edi va Enso bu vazifani oʻzgacha talqinda bajarishi mumkin.
Squawka statistik tahlillariga koʻra, Enso Fernandes oʻtgan mavsumda Premer-liga markaziy yarimhimoyachilari orasida oldinga uzatilgan paslar soni boʻyicha yettinchi oʻrinni egallagan boʻlib, uning hisobida 561 ta shunday uzatma mavjud. Qizigʻi shundaki, uning yangi jamoadoshi Elliot Anderson ushbu koʻrsatkich boʻyicha 810 ta pas bilan yetakchilik qilmoqda. Bu ikki futbolchining bir jamoada harakat qilishi Manchester Siti uchun maydon markazidan hujum boshlashda butunlay yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Enso Fernandes faqatgina himoyaviy vazifalarni bajaruvchi tayanch yarimhimoyachi emas, balki toʻpni oldinga siljitish borasida oʻziga xos qobiliyatga ega oʻyinchi hisoblanadi. Uning bu fazilati jamoaning hujum uyushtirish jarayonida raqiblar uchun kutilmagan ssenariylarni taqdim etishi kutilmoqda. Maresca qoʻl ostida argentinalik futbolchi nafaqat oʻtgan mavsumdagi yoʻqotishlarning oʻrnini bosadi, balki jamoa oʻyiniga qoʻshimcha dinamika olib kiradi.
Hozirgi kunda Manchester Siti tarkibida ketma-ket sodir boʻlgan oʻzgarishlardan soʻng, murabbiylar shtabi oldida yangi jamoaviy mexanizmni shakllantirish vazifasi turibdi. 125 million funt sterlinglik rekord transfer qiymati Enso Fernandes zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklaydi. Biroq uning avvalgi tajribasi va Maresca tamoyillarini mukammal bilishi moslashish jarayonini tezlashtirishi shubhasiz.
Oldinda jamoani Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasidagi ogʻir sinovlar kutib turibdi. Agar Enzo Maresca oʻzining rekordchi futbolchisini toʻgʻri pozitsiyaga qoʻyib, uning barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqara olsa, Manchester Siti nafaqat yoʻqotishlarni unutadi, balki Yevropadagi eng qoʻrqinchli jamoalardan biriga aylanishi mumkin.
…