Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi

·43·Sport
Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi

Yozgi transfer mavsumida yarimhimoya chizigʻini tubdan yangilashga kirishgan Manchester Siti jamoasi transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida eng shov-shuvli kelishuvga qoʻl urdi. Londonning Chelsi klubidan rekord darajadagi 125 million funt sterling evaziga xarid qilingan argentinalik yarimhimoyachi Enso Fernandes ingliz klubi safini toʻldirdi. Bu transfer Britaniya futboli rekordini takrorlabgina qolmay, balki shahararaliklarning oʻyin uslubida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va Squawka maʼlumotlariga koʻra, Manchester Siti yozda Rodri, Bernardu Silva, Tijjani Reynders va Niko Gonsales kabi asosiy figuralarini yoʻqotib qoʻygandi. Klub rahbariyati Elliot Anderson hamda Ayyub Buaddi kabi yosh isteʼdodlarni jalb etgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor Enso Fernandesga qaratildi. Ushbu transferning oʻziga xos jihati shundaki, futbolchi oʻzining salohiyatini yaxshi biladigan sobiq ustozi Enzo Maresca qoʻl ostida yana toʻp tepadigan boʻldi.

Rodrining oʻrnini qanday yopishadi

Jamoani tark etgan Rodrining oʻrnini birga-bir usulda aynan oʻxshash futbolchi bilan toʻldirish imkonsiz vazifa edi. Shu bois bosh murabbiy Enzo Maresca maydon markazidagi eng muhim nuqtalar uchun yangi taktika va yechimlarni qidirishga majbur boʻldi. Italiyalik mutaxassis oʻzi afzal koʻradigan 4-2-3-1 taktik sxemasida chuqur pozitsiyadan turib oʻyin tempini boshqara oladigan futbolchiga muhtoj edi va Enso bu vazifani oʻzgacha talqinda bajarishi mumkin.

Squawka statistik tahlillariga koʻra, Enso Fernandes oʻtgan mavsumda Premer-liga markaziy yarimhimoyachilari orasida oldinga uzatilgan paslar soni boʻyicha yettinchi oʻrinni egallagan boʻlib, uning hisobida 561 ta shunday uzatma mavjud. Qizigʻi shundaki, uning yangi jamoadoshi Elliot Anderson ushbu koʻrsatkich boʻyicha 810 ta pas bilan yetakchilik qilmoqda. Bu ikki futbolchining bir jamoada harakat qilishi Manchester Siti uchun maydon markazidan hujum boshlashda butunlay yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Enso Fernandes faqatgina himoyaviy vazifalarni bajaruvchi tayanch yarimhimoyachi emas, balki toʻpni oldinga siljitish borasida oʻziga xos qobiliyatga ega oʻyinchi hisoblanadi. Uning bu fazilati jamoaning hujum uyushtirish jarayonida raqiblar uchun kutilmagan ssenariylarni taqdim etishi kutilmoqda. Maresca qoʻl ostida argentinalik futbolchi nafaqat oʻtgan mavsumdagi yoʻqotishlarning oʻrnini bosadi, balki jamoa oʻyiniga qoʻshimcha dinamika olib kiradi.

Hozirgi kunda Manchester Siti tarkibida ketma-ket sodir boʻlgan oʻzgarishlardan soʻng, murabbiylar shtabi oldida yangi jamoaviy mexanizmni shakllantirish vazifasi turibdi. 125 million funt sterlinglik rekord transfer qiymati Enso Fernandes zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklaydi. Biroq uning avvalgi tajribasi va Maresca tamoyillarini mukammal bilishi moslashish jarayonini tezlashtirishi shubhasiz.

Oldinda jamoani Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasidagi ogʻir sinovlar kutib turibdi. Agar Enzo Maresca oʻzining rekordchi futbolchisini toʻgʻri pozitsiyaga qoʻyib, uning barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqara olsa, Manchester Siti nafaqat yoʻqotishlarni unutadi, balki Yevropadagi eng qoʻrqinchli jamoalardan biriga aylanishi mumkin.

Enzo FernandesManchester CityEnzo MarescaPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliO‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliBugun, 11:17Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiGermaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiBugun, 06:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)