"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi

·1·Sport
"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi

Professional boksning og‘ir vazn toifasida 29 avgust kuni Londonda bo‘lib o‘tgan IBF chempionlik kamari uchun to‘qnashuv hali ham mutaxassislar va muxlislar diqqat markazida turibdi. Ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni, britaniyalik afsonaviy bokschi Devid Xey «Built Different Boxing» YouTube kanaliga bergan intervyusida xorvatiyalik Filip Xrgovich va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelgan Mozes Itauma o‘rtasidagi dramatik bahsni batafsil tahlil qildi. Xey yosh yulduzning tajribali raqibga qarshi jangda yo‘l qo‘ygan asosiy xatosini oshkor etdi.

«Tinchlan, sur’atni pasaytir»: Xeyning raundlar oralig‘idagi xavotiri

Devid Xeyning ta’kidlashicha, jangning dastlabki qismidayoq Itauma o‘z kuchini noto‘g‘ri taqsimlay boshlagan va haddan tashqari tavakkalchilikka qo‘l urgan:

  • 3-raunddagi xato strategiya: «Uchinchi raundda men: “Bo‘ldi, endi taktikani o‘zgartirish kerak. Ozgina bosiqroq bo‘lib, raundlarni ochkolar hisobidan olishga o‘tish vaqti keldi”, deb o‘yladim. Biroq Mozes har bir raundda faqat qattiq zarbalarga suyanishda davom etdi», — deydi sobiq chempion;

  • 1-raunddan 7-raundgacha tinimsiz bosim: Britaniyalik istiqbolli bokschi tanaffuslarsiz oldinga intilgan: «Har tanaffusda ichimdan unga: “Tinchlan, sur’atni pasaytir”, deb iltimos qilardim»;

  • 8-raunddagi sarob: Sakkizinchi uch daqiqalikda Itauma yana hujumga o‘tganda, Xey bir lahza o‘z fikridan shubhalangan: «Shunda bir zum o‘ylab qoldim: balki uni kam baholagandirman? Balki u ko‘ringanidan ancha chidamliroqdir? Shaxsan men bunchalik ko‘p va og‘ir zarbalarni ketma-ket bera olmagan bo‘lardim».

«"Benzin" tugadi»: Zo‘rg‘a oyoqda turgan Itauma va Xrgovichning sabri

Biroq mo‘jiza ro‘y bermadi — 12 raundlik marafon uchun tajriba va funksional tayyorgarlik yetishmadi:

  • Jismoniy charchoq chegarasi: «Shu yerda hammasi tubdan o‘zgardi. "Benzin" tugadi. Mozes og‘ir va qattiq nafas ola boshladi», — deya eslaydi Xey;

  • Holdan toygan holatdagi dahshatli kuch: «Eng qizig‘i, tamoman charchagan va zo‘rg‘a oyoqda turgan holatda ham Itauma Xrgovichga shunday dahshatli zarbalar yo‘lladiki, odatda bunday og‘ir zarbalar har qanday og‘ir vazn vakilini nokautga uchratishi mumkin edi»;

  • Og‘ir final: Xey bahsning oxirgi daqiqalarini tomosha qilish ruhiy va emotsional jihatdan juda og‘ir bo‘lganini yashirmadi.

IBF kamari Xorvatiyaga ketdi

Eslatib o‘tamiz, 29 avgust kuni Londondagi murosasiz boks oqshomida Filip Xrgovich yosh raqibining shiddatini bardosh bilan yengib o‘tib, to‘qqizinchi raundda Itaumani texnik nokautga uchratdi va og‘ir vazn toifasida yangi IBF jahon chempioniga aylandi.

Sizningcha, Mozes Itauma tajribasizlik va shoshqaloqlik qurboni bo‘ldimi yoki Xrgovichning temirdek chidami har qanday kuchli zarbani hazm qila olarmidi? Itauma bu og‘ir mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, yana chempionlik darajasiga qayta oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiBugun, 12:55Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliO‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliBugun, 11:17Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiGermaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiBugun, 06:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)