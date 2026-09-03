"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi
Professional boksning og‘ir vazn toifasida 29 avgust kuni Londonda bo‘lib o‘tgan IBF chempionlik kamari uchun to‘qnashuv hali ham mutaxassislar va muxlislar diqqat markazida turibdi. Ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni, britaniyalik afsonaviy bokschi Devid Xey «Built Different Boxing» YouTube kanaliga bergan intervyusida xorvatiyalik Filip Xrgovich va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelgan Mozes Itauma o‘rtasidagi dramatik bahsni batafsil tahlil qildi. Xey yosh yulduzning tajribali raqibga qarshi jangda yo‘l qo‘ygan asosiy xatosini oshkor etdi.
«Tinchlan, sur’atni pasaytir»: Xeyning raundlar oralig‘idagi xavotiri
Devid Xeyning ta’kidlashicha, jangning dastlabki qismidayoq Itauma o‘z kuchini noto‘g‘ri taqsimlay boshlagan va haddan tashqari tavakkalchilikka qo‘l urgan:
3-raunddagi xato strategiya: «Uchinchi raundda men: “Bo‘ldi, endi taktikani o‘zgartirish kerak. Ozgina bosiqroq bo‘lib, raundlarni ochkolar hisobidan olishga o‘tish vaqti keldi”, deb o‘yladim. Biroq Mozes har bir raundda faqat qattiq zarbalarga suyanishda davom etdi», — deydi sobiq chempion;
1-raunddan 7-raundgacha tinimsiz bosim: Britaniyalik istiqbolli bokschi tanaffuslarsiz oldinga intilgan: «Har tanaffusda ichimdan unga: “Tinchlan, sur’atni pasaytir”, deb iltimos qilardim»;
8-raunddagi sarob: Sakkizinchi uch daqiqalikda Itauma yana hujumga o‘tganda, Xey bir lahza o‘z fikridan shubhalangan: «Shunda bir zum o‘ylab qoldim: balki uni kam baholagandirman? Balki u ko‘ringanidan ancha chidamliroqdir? Shaxsan men bunchalik ko‘p va og‘ir zarbalarni ketma-ket bera olmagan bo‘lardim».
«"Benzin" tugadi»: Zo‘rg‘a oyoqda turgan Itauma va Xrgovichning sabri
Biroq mo‘jiza ro‘y bermadi — 12 raundlik marafon uchun tajriba va funksional tayyorgarlik yetishmadi:
Jismoniy charchoq chegarasi: «Shu yerda hammasi tubdan o‘zgardi. "Benzin" tugadi. Mozes og‘ir va qattiq nafas ola boshladi», — deya eslaydi Xey;
Holdan toygan holatdagi dahshatli kuch: «Eng qizig‘i, tamoman charchagan va zo‘rg‘a oyoqda turgan holatda ham Itauma Xrgovichga shunday dahshatli zarbalar yo‘lladiki, odatda bunday og‘ir zarbalar har qanday og‘ir vazn vakilini nokautga uchratishi mumkin edi»;
Og‘ir final: Xey bahsning oxirgi daqiqalarini tomosha qilish ruhiy va emotsional jihatdan juda og‘ir bo‘lganini yashirmadi.
IBF kamari Xorvatiyaga ketdi
Eslatib o‘tamiz, 29 avgust kuni Londondagi murosasiz boks oqshomida Filip Xrgovich yosh raqibining shiddatini bardosh bilan yengib o‘tib, to‘qqizinchi raundda Itaumani texnik nokautga uchratdi va og‘ir vazn toifasida yangi IBF jahon chempioniga aylandi.
Sizningcha, Mozes Itauma tajribasizlik va shoshqaloqlik qurboni bo‘ldimi yoki Xrgovichning temirdek chidami har qanday kuchli zarbani hazm qila olarmidi? Itauma bu og‘ir mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, yana chempionlik darajasiga qayta oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…