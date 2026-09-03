Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdi
Afrika futbolida kutilmagan va shov-shuvli tayinlov amalga oshdi. Gana futbol assotsiatsiyasi tajribali portugaliyalik mutaxassis Karlush Keyrush bilan milliy jamoa bosh murabbiyligiga qaytish bo‘yicha rasman kelishuvga erishganini e’lon qildi. 73 yoshli taniqli murabbiyning yana «Qora yulduzlar» postiga qaytishi xalqaro futbol jamoatchiligida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
JCH—2026 sarguzashti va 1/16 finaldagi alamli xayrlashuv
Keyrushning jamoadan ketishi va qayta qaytishi orasida bor-yo‘g‘i ikki oy vaqt o‘tdi:
Iste’fo sababi: Murabbiy iyul oyi boshida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Kolumbiyaga qarshi kechgan o‘yindagi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng o‘z lavozimini tark etgan edi;
Guruhdagi murakkab yo‘l: Ganaliklar mundial guruh bosqichida salmoqli qarshilik ko‘rsatib, Panamani 1:0 hisobida taslim etgan, musobaqa favoritlaridan biri Angliya bilan 0:0 hisobidagi jangovar durang qayd etgan hamda Xorvatiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan holda pley-offga yo‘l olgan edi.
Gana futbol rahbariyati qisqa fursat ichida jamoani kuchli tartib-intizomga o‘rgatgan mutaxassis o‘rnini bosa oladigan munosib nomzod topa olmagach, yana portugaliyalik strategiya ustasiga ishonch bildirishga qaror qildi.
Oldinda yangi marra: 2027 yilgi Afrika Millatlar Kubogi saralashi
Keyrush uchun nafas rostlashga vaqt deyarli yo‘q. Milliy jamoa allaqachon yangi rasmiy sikl ostonasida turibdi:
Sentyabrdagi start: «Qora yulduzlar» joriy yilning sentyabr oyidan boshlab 2027 yilgi Afrika Millatlar Kubogining saralash bahslariga kirishadi;
Guruhdagi raqiblar: Gana qit’a grandlaridan biri bo‘lmish Kot-d'Ivuar, shuningdek, har qanday raqibga noqulaylik tug‘dira oladigan Gambiya hamda Somali milliy jamoalari bilan bir kvartetdan joy olgan.
Taktik tartib va mustahkam himoya uslubi bilan nom qozongan 73 yoshli Karlush Keyrushning tajribasi Ganani qit’a birinchiligi final bosqichiga olib chiqishda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, Gana futbol assotsiatsiyasining jahon chempionatidagi mag‘lubiyatdan ikki oy o‘tib Keyrushni yana ortga qaytarish qarori to‘g‘ri bo‘ldimi? «Qora yulduzlar» yangilangan tarkib bilan Kot-d'Ivuar to‘sig‘idan o‘tib, Afrika kubogi yo‘llanmasini naqd qila oladimi? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…