Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdi

·37·Sport
Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdi

Afrika futbolida kutilmagan va shov-shuvli tayinlov amalga oshdi. Gana futbol assotsiatsiyasi tajribali portugaliyalik mutaxassis Karlush Keyrush bilan milliy jamoa bosh murabbiyligiga qaytish bo‘yicha rasman kelishuvga erishganini e’lon qildi. 73 yoshli taniqli murabbiyning yana «Qora yulduzlar» postiga qaytishi xalqaro futbol jamoatchiligida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

JCH—2026 sarguzashti va 1/16 finaldagi alamli xayrlashuv

Keyrushning jamoadan ketishi va qayta qaytishi orasida bor-yo‘g‘i ikki oy vaqt o‘tdi:

  • Iste’fo sababi: Murabbiy iyul oyi boshida bo‘lib o‘tgan 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Kolumbiyaga qarshi kechgan o‘yindagi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng o‘z lavozimini tark etgan edi;

  • Guruhdagi murakkab yo‘l: Ganaliklar mundial guruh bosqichida salmoqli qarshilik ko‘rsatib, Panamani 1:0 hisobida taslim etgan, musobaqa favoritlaridan biri Angliya bilan 0:0 hisobidagi jangovar durang qayd etgan hamda Xorvatiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan holda pley-offga yo‘l olgan edi.

Gana futbol rahbariyati qisqa fursat ichida jamoani kuchli tartib-intizomga o‘rgatgan mutaxassis o‘rnini bosa oladigan munosib nomzod topa olmagach, yana portugaliyalik strategiya ustasiga ishonch bildirishga qaror qildi.

Oldinda yangi marra: 2027 yilgi Afrika Millatlar Kubogi saralashi

Keyrush uchun nafas rostlashga vaqt deyarli yo‘q. Milliy jamoa allaqachon yangi rasmiy sikl ostonasida turibdi:

  • Sentyabrdagi start: «Qora yulduzlar» joriy yilning sentyabr oyidan boshlab 2027 yilgi Afrika Millatlar Kubogining saralash bahslariga kirishadi;

  • Guruhdagi raqiblar: Gana qit’a grandlaridan biri bo‘lmish Kot-d'Ivuar, shuningdek, har qanday raqibga noqulaylik tug‘dira oladigan Gambiya hamda Somali milliy jamoalari bilan bir kvartetdan joy olgan.

Taktik tartib va mustahkam himoya uslubi bilan nom qozongan 73 yoshli Karlush Keyrushning tajribasi Ganani qit’a birinchiligi final bosqichiga olib chiqishda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, Gana futbol assotsiatsiyasining jahon chempionatidagi mag‘lubiyatdan ikki oy o‘tib Keyrushni yana ortga qaytarish qarori to‘g‘ri bo‘ldimi? «Qora yulduzlar» yangilangan tarkib bilan Kot-d'Ivuar to‘sig‘idan o‘tib, Afrika kubogi yo‘llanmasini naqd qila oladimi? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...Bugun, 13:46«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindiBugun, 13:40"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiBugun, 12:55Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)