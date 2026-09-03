Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdi

·24·Sport
Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdi

Taniqli mutaxassis Ange Postekoglu Saudiya Arabistonining Al Nassr klubini boshqarishga oʻtishida Krishtianu Ronaldu bilan ishlash imkoniyati hal qiluvchi omil boʻlganini tan oldi. Avstraliyalik murabbiyning fikricha, portugaliyalik yulduz bilan hamkorlik qilish uning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin sahifalardan biriga aylanishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Howie Games podcastiga bergan intervyusida 61 yoshli mutaxassis iyul oyida ikki yillik shartnoma imzolab, jamoada Xorxe Jezushning oʻrnini egallagani haqida gapirdi. Unga koʻra, besh karra Oltin toʻp sohibi bilan ishlash taklifini rad etib boʻlmas edi, chunki hujumchi hozirda oʻzining faoliyatidagi 1000-gol marrasini zabt etish uchun astoydil harakat qilmoqda.

Tarixiy shaxslar bilan hamkorlik

Faoliyati davomida dunyoning koʻplab taniqli futbolchilari bilan ishlagan Postekoglu Ar-Riyod klubidagi yangi ishini Krishtianu Ronalduning tarixiy merosining bir qismiga aylanish imkoniyati sifatida baholamoqda. uning soʻzlariga koʻra, bunday buyuk insonlar bilan birga ishlash har qanday murabbiy uchun katta sharafdir.

“Oʻz faoliyatimga nazar tashlasam, boshqalarning muvaffaqiyat yoʻlida ishtirok etganimdan baxtiyorman”, — deydi Postekoglu. U futbolchilik davrida Ferenc Pushkash qoʻl ostida toʻp surgani, shuningdek, Avstraliya milliy jamoasida Tim Keyxill va Tottenxemda Son Xyon Min kabi Osiyo futboli afsonalari bilan ishlaganini esga oldi.

Yevropadan tashqi chempionatlarga munosabat

Oktyabr oyida Nottingem Forest klubidagi qisqa muddatli faoliyatidan soʻng ishsiz qolgan mutaxassisga oʻnlab klublardan takliflar kelib tushgandi. Biroq u Yaqin Sharqqa koʻchib oʻtishni faoliyatdagi ortga tashlangan qadam deb hisoblamasligini qat'iy ta'kidladi.

ixbt.com va sport nashrlari ma'lumotiga koʻra, ayrim mutaxassislar Yevropadan tashqari chempionatlarni past baholashiga qaramamay, Postekoglu hech qachon bunday stereotiplarga berilmagan. Uning fikricha, professional murabbiy uchun asosiy e'tibor har doim yangi chaqiruvlar va buyuk futbolchilar bilan ishlash imkoniyatiga qaratilishi kerak.

Ange PostekogluKrishtianu RonalduAl NassrFutbol yangiliklariTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 18:08APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...Bugun, 18:06Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...Bugun, 17:53Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiJoze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiBugun, 15:31Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18Ronaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiRonaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiBugun, 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)