Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdi
Taniqli mutaxassis Ange Postekoglu Saudiya Arabistonining Al Nassr klubini boshqarishga oʻtishida Krishtianu Ronaldu bilan ishlash imkoniyati hal qiluvchi omil boʻlganini tan oldi. Avstraliyalik murabbiyning fikricha, portugaliyalik yulduz bilan hamkorlik qilish uning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin sahifalardan biriga aylanishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Howie Games podcastiga bergan intervyusida 61 yoshli mutaxassis iyul oyida ikki yillik shartnoma imzolab, jamoada Xorxe Jezushning oʻrnini egallagani haqida gapirdi. Unga koʻra, besh karra Oltin toʻp sohibi bilan ishlash taklifini rad etib boʻlmas edi, chunki hujumchi hozirda oʻzining faoliyatidagi 1000-gol marrasini zabt etish uchun astoydil harakat qilmoqda.
Tarixiy shaxslar bilan hamkorlikFaoliyati davomida dunyoning koʻplab taniqli futbolchilari bilan ishlagan Postekoglu Ar-Riyod klubidagi yangi ishini Krishtianu Ronalduning tarixiy merosining bir qismiga aylanish imkoniyati sifatida baholamoqda. uning soʻzlariga koʻra, bunday buyuk insonlar bilan birga ishlash har qanday murabbiy uchun katta sharafdir.
“Oʻz faoliyatimga nazar tashlasam, boshqalarning muvaffaqiyat yoʻlida ishtirok etganimdan baxtiyorman”, — deydi Postekoglu. U futbolchilik davrida Ferenc Pushkash qoʻl ostida toʻp surgani, shuningdek, Avstraliya milliy jamoasida Tim Keyxill va Tottenxemda Son Xyon Min kabi Osiyo futboli afsonalari bilan ishlaganini esga oldi.
Yevropadan tashqi chempionatlarga munosabatOktyabr oyida Nottingem Forest klubidagi qisqa muddatli faoliyatidan soʻng ishsiz qolgan mutaxassisga oʻnlab klublardan takliflar kelib tushgandi. Biroq u Yaqin Sharqqa koʻchib oʻtishni faoliyatdagi ortga tashlangan qadam deb hisoblamasligini qat'iy ta'kidladi.
ixbt.com va sport nashrlari ma'lumotiga koʻra, ayrim mutaxassislar Yevropadan tashqari chempionatlarni past baholashiga qaramamay, Postekoglu hech qachon bunday stereotiplarga berilmagan. Uning fikricha, professional murabbiy uchun asosiy e'tibor har doim yangi chaqiruvlar va buyuk futbolchilar bilan ishlash imkoniyatiga qaratilishi kerak.
…