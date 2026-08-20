Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...
Tayson Fyuri va Entoni Joshua 20 noyabr 2026 yil kuni Nyu-Yorkda jang o'tkazish uchun shartnoma imzolagani haqida xabar tarqaldi. Bahs juma kuni o'tkazilishi, ehtimoliy arena esa Madison Square Garden bo'lishi mumkin. Tayson Fyurining rekordi 36 g'alaba, 2 mag'lubiyat va 1 durangdan, Entoni Joshuaniki esa 30 g'alaba va 4 mag'lubiyatdan iborat.
Boks olami uzoq kutgan to‘qnashuv nihoyat amalga oshishi mumkin. Tayson Fyuri va Entoni Joshua 20 noyabr kuni Nyu-Yorkda o‘tkazilishi rejalashtirilgan jang uchun shartnoma imzolagani haqida xabar tarqaldi.
Eng qiziq jihati — avval jang 2027 yilga qoldirilishi mumkinligi aytilgan edi. Endi esa ikki britan bokschisi o‘rtasidagi bahs ancha ertaroq o‘tkazilishi mumkin.
Nega jang juma kuniga belgilangan?
Xabarlarga ko‘ra, bahs juma — 20 noyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Bunday g‘ayrioddiy tanlov AQSHdagi yirik sport musobaqalari bilan raqobatni kamaytirish va amerikalik tomoshabinlar uchun qulay efir vaqtiga moslashish maqsadi bilan bog‘lanmoqda. Boxing Scene va boshqa manbalar ham jang uchun Nyu-York, xususan Madison Square Garden varianti muhokama qilinayotganini tasdiqlamoqda.
Biroq bir muhim jihat bor: jang bo‘yicha rasmiy e’lon hali to‘liq yakunlanmagan. Ayrim manbalar shartnomalar imzolanganini xabar qilsa, boshqalari joy masalasi va ayrim kelishuvlar hali hal qilinishi kerakligini yozmoqda.
Ikki gigantning rekordlari
Bokschi
G‘alaba
Mag‘lubiyat
Durang
Tayson Fyuri
36
2
1
Entoni Joshua
30
4
—
O‘n yillik kutishdan keyingi jang
Fyuri va Joshua o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv boks olamida uzoq yillardan beri kutilmoqda. Avval jang 2027 yilga qoldirilishi yoki umuman boshqa sanaga ko‘chirilishi haqida turli xabarlar tarqalgan edi.
Endi esa 20 noyabr sanasi va Nyu-York varianti jiddiy muhokama qilinmoqda. Agar barcha tashkiliy masalalar hal qilinib, jang rasman e’lon qilinsa, bu 2026 yilning eng katta boks voqealaridan biri bo‘lishi aniq.
Fyuri — Joshua jangi nihoyat amalga oshish arafasida, ammo rasmiy e’longacha ayrim masalalar hali ochiq qolmoqda.
Jang haqida qisqacha
Sana: 20 noyabr 2026 yil;
Kuni: juma;
Shahar: Nyu-York;
Ehtimoliy arena: Madison Square Garden;
Holati: kelishuv haqida xabarlar bor, rasmiy tasdiq kutilmoqda;
Qarama-qarshilik: Tayson Fyuri — Entoni Joshua.
Sizningcha, ko‘p yillar kutilgan Fyuri — Joshua jangida kim g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda boks muxlislari bilan ulashing.
…