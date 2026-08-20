Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...

·6·Sport
Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...
Qisqacha

Tayson Fyuri va Entoni Joshua 20 noyabr 2026 yil kuni Nyu-Yorkda jang o'tkazish uchun shartnoma imzolagani haqida xabar tarqaldi. Bahs juma kuni o'tkazilishi, ehtimoliy arena esa Madison Square Garden bo'lishi mumkin. Tayson Fyurining rekordi 36 g'alaba, 2 mag'lubiyat va 1 durangdan, Entoni Joshuaniki esa 30 g'alaba va 4 mag'lubiyatdan iborat.

Boks olami uzoq kutgan to‘qnashuv nihoyat amalga oshishi mumkin. Tayson Fyuri va Entoni Joshua 20 noyabr kuni Nyu-Yorkda o‘tkazilishi rejalashtirilgan jang uchun shartnoma imzolagani haqida xabar tarqaldi.

Eng qiziq jihati — avval jang 2027 yilga qoldirilishi mumkinligi aytilgan edi. Endi esa ikki britan bokschisi o‘rtasidagi bahs ancha ertaroq o‘tkazilishi mumkin.

Nega jang juma kuniga belgilangan?

Xabarlarga ko‘ra, bahs juma — 20 noyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Bunday g‘ayrioddiy tanlov AQSHdagi yirik sport musobaqalari bilan raqobatni kamaytirish va amerikalik tomoshabinlar uchun qulay efir vaqtiga moslashish maqsadi bilan bog‘lanmoqda. Boxing Scene va boshqa manbalar ham jang uchun Nyu-York, xususan Madison Square Garden varianti muhokama qilinayotganini tasdiqlamoqda.

Biroq bir muhim jihat bor: jang bo‘yicha rasmiy e’lon hali to‘liq yakunlanmagan. Ayrim manbalar shartnomalar imzolanganini xabar qilsa, boshqalari joy masalasi va ayrim kelishuvlar hali hal qilinishi kerakligini yozmoqda.

Ikki gigantning rekordlari

Bokschi

G‘alaba

Mag‘lubiyat

Durang

Tayson Fyuri

36

2

1

Entoni Joshua

30

4

O‘n yillik kutishdan keyingi jang

Fyuri va Joshua o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv boks olamida uzoq yillardan beri kutilmoqda. Avval jang 2027 yilga qoldirilishi yoki umuman boshqa sanaga ko‘chirilishi haqida turli xabarlar tarqalgan edi.

Endi esa 20 noyabr sanasi va Nyu-York varianti jiddiy muhokama qilinmoqda. Agar barcha tashkiliy masalalar hal qilinib, jang rasman e’lon qilinsa, bu 2026 yilning eng katta boks voqealaridan biri bo‘lishi aniq.

Fyuri — Joshua jangi nihoyat amalga oshish arafasida, ammo rasmiy e’longacha ayrim masalalar hali ochiq qolmoqda.

Jang haqida qisqacha

  • Sana: 20 noyabr 2026 yil;

  • Kuni: juma;

  • Shahar: Nyu-York;

  • Ehtimoliy arena: Madison Square Garden;

  • Holati: kelishuv haqida xabarlar bor, rasmiy tasdiq kutilmoqda;

  • Qarama-qarshilik: Tayson Fyuri — Entoni Joshua.

Sizningcha, ko‘p yillar kutilgan Fyuri — Joshua jangida kim g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda boks muxlislari bilan ulashing.

Tyson FuryAnthony JoshuaNew YorkMadison Square GardenBoxing Scene
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi