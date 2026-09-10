Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandi
Yevropa futbolida mavsum boshlanishi bilan oʻzining shiddatli oʻyini va yorqin natijalari bilan barchaning eʼtiborini tortayotgan jamoalardan biri — Barselona boʻlib turibdi. Goal.com xabar berishicha, Xans-Diter Flik boshchiligidagi kataloniyaliklar joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinning barchasida gʻalaba qozonibgina qolmay, ularning toʻrttasida raqib darvozasiga naq beshta tadan gol kiritishga muvaffaq boʻlishdi. Soʻnggi natija Chempionatlar ligasi umumiy bosqichining debyut uchrashuvida Feyenoord 5:1 hisobida tor-mor etilgani bilan yanada yorqinroq koʻrinish oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniya klubining bunday ajoyib starti jamoani xalqaro maydondagi asosiy davogarlardan biriga aylantirmoqda. Maʼlum boʻlishicha, joriy mavsumdagi asosiy maqsad faqatgina ichki chempionat emas, balki Madrid shahridagi Metropolitano stadionida boʻlib oʻtadigan Chempionlar ligasi finaliga yetib borish va bosh sovrinni qoʻlga kiritishdir. Bu yoʻlda Real Madrid, Arsenal, Pari Sen-Jermen, Bavariya va Inter kabi Yevropaning eng qudratli grandlari raqobat qilishiga qaramay, hozircha Blaugrana oʻzining boshqa tezlikda harakat qilayotganini namoyish etmoqda.
Transferlar va oʻyin sifatidagi oʻsishJamoaning bu qadar muvaffaqiyatli harakat qilishida oqilona oʻtkazilgan transfer oynasining hissasi katta boʻldi. Ferran Torres, Rashford va Chikagoga koʻchib oʻtgan Lewandowski kabi futbolchilarning ketishi jamoada hech qanday muammo tugʻdirmadi. Aksincha, hujum chizigʻiga olib kelingan Gordon, Adeyemi va zaxiradan tushiboq gol urishga ulgurgan Gabriel Jesus jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirib, murabbiyga cheksiz imkoniyatlarni taqdim etdi.
Biroq, mutaxassislarning fikricha, asosiy xarid yarim himoya chizigʻiga amalga oshirildi. Dunyo chempioni va 2024-yilgi Oltin toʻp sohibi Rodrining jamoaga kelishi maydon markazidagi muvozanat va tartibni toʻliq taʼminladi. Barselona uzoq vaqtdan beri aynan shunday profildagi futbolchiga muhtoj edi va bu transfer jamoani mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi.
Rafinyaning superstarti va uning evolyutsiyasiJamoaning yorqin oʻyinida braziliyalik vinger Rafinya bosh qahramonlardan biriga aylandi. U joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinda 8 ta gol urishga ulgurdi. Klub tarixida bu koʻrsatkich boʻyicha faqatgina 1958–1959-yilgi mavsumda 9 ta gol urgan Koshishgina yaxshiroq natija qayd etgan xolos. Feyenoordga qarshi oʻyindagi dubl esa uning Chempionlar ligasidagi gollari sonini 21 taga yetkazdi. Endilikda u klub tarixidagi toʻpurarlar roʻyxatida Lionel Messi (126), Suares (25), Rivaldo (25) va Levandovskidan (23) keyingi beshinchi oʻrinni egallab turibdi.
Rafinyaning qanotdan markaziy hujumchiga aylanishi koʻpchilikda Krishtianu Ronaldu eslamalarini uygʻotmoqda. Futbolchining Vitoriya Gimaraeshdagi sobiq murabbiyi Vitor Kampelos Sport nashriga bergan intervyusida uni Krishtianu Ronaldudek haqiqiy toʻqqizinchi raqamli hujumchiga aylanishi mumkinligini taʼkidladi. Feyenoord bosh murabbiyi Jovanni van Bronckhorst ham oʻyin uslubiga koʻra ayni paytda Barselona dunyoning eng kuchli jamoasi ekanligini eʼtirof etdi.
…