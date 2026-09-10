Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandi

·36·Sport
Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandi

Yevropa futbolida mavsum boshlanishi bilan oʻzining shiddatli oʻyini va yorqin natijalari bilan barchaning eʼtiborini tortayotgan jamoalardan biri — Barselona boʻlib turibdi. Goal.com xabar berishicha, Xans-Diter Flik boshchiligidagi kataloniyaliklar joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinning barchasida gʻalaba qozonibgina qolmay, ularning toʻrttasida raqib darvozasiga naq beshta tadan gol kiritishga muvaffaq boʻlishdi. Soʻnggi natija Chempionatlar ligasi umumiy bosqichining debyut uchrashuvida Feyenoord 5:1 hisobida tor-mor etilgani bilan yanada yorqinroq koʻrinish oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya klubining bunday ajoyib starti jamoani xalqaro maydondagi asosiy davogarlardan biriga aylantirmoqda. Maʼlum boʻlishicha, joriy mavsumdagi asosiy maqsad faqatgina ichki chempionat emas, balki Madrid shahridagi Metropolitano stadionida boʻlib oʻtadigan Chempionlar ligasi finaliga yetib borish va bosh sovrinni qoʻlga kiritishdir. Bu yoʻlda Real Madrid, Arsenal, Pari Sen-Jermen, Bavariya va Inter kabi Yevropaning eng qudratli grandlari raqobat qilishiga qaramay, hozircha Blaugrana oʻzining boshqa tezlikda harakat qilayotganini namoyish etmoqda.

Transferlar va oʻyin sifatidagi oʻsish

Jamoaning bu qadar muvaffaqiyatli harakat qilishida oqilona oʻtkazilgan transfer oynasining hissasi katta boʻldi. Ferran Torres, Rashford va Chikagoga koʻchib oʻtgan Lewandowski kabi futbolchilarning ketishi jamoada hech qanday muammo tugʻdirmadi. Aksincha, hujum chizigʻiga olib kelingan Gordon, Adeyemi va zaxiradan tushiboq gol urishga ulgurgan Gabriel Jesus jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirib, murabbiyga cheksiz imkoniyatlarni taqdim etdi.

Biroq, mutaxassislarning fikricha, asosiy xarid yarim himoya chizigʻiga amalga oshirildi. Dunyo chempioni va 2024-yilgi Oltin toʻp sohibi Rodrining jamoaga kelishi maydon markazidagi muvozanat va tartibni toʻliq taʼminladi. Barselona uzoq vaqtdan beri aynan shunday profildagi futbolchiga muhtoj edi va bu transfer jamoani mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi.

Rafinyaning superstarti va uning evolyutsiyasi

Jamoaning yorqin oʻyinida braziliyalik vinger Rafinya bosh qahramonlardan biriga aylandi. U joriy mavsumdagi dastlabki beshta oʻyinda 8 ta gol urishga ulgurdi. Klub tarixida bu koʻrsatkich boʻyicha faqatgina 1958–1959-yilgi mavsumda 9 ta gol urgan Koshishgina yaxshiroq natija qayd etgan xolos. Feyenoordga qarshi oʻyindagi dubl esa uning Chempionlar ligasidagi gollari sonini 21 taga yetkazdi. Endilikda u klub tarixidagi toʻpurarlar roʻyxatida Lionel Messi (126), Suares (25), Rivaldo (25) va Levandovskidan (23) keyingi beshinchi oʻrinni egallab turibdi.

Rafinyaning qanotdan markaziy hujumchiga aylanishi koʻpchilikda Krishtianu Ronaldu eslamalarini uygʻotmoqda. Futbolchining Vitoriya Gimaraeshdagi sobiq murabbiyi Vitor Kampelos Sport nashriga bergan intervyusida uni Krishtianu Ronaldudek haqiqiy toʻqqizinchi raqamli hujumchiga aylanishi mumkinligini taʼkidladi. Feyenoord bosh murabbiyi Jovanni van Bronckhorst ham oʻyin uslubiga koʻra ayni paytda Barselona dunyoning eng kuchli jamoasi ekanligini eʼtirof etdi.

BarselonaRafinyaChempionlar ligasiFutbolReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiBugun, 12:50Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiLionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiBugun, 12:36Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Bugun, 12:35Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Bugun, 09:32Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi