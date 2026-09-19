Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avstraliyaning TUFF Australia kompaniyasi Toyota RAV4 krossoveri uchun mo‘ljallangan o‘ta mustahkam himoya to‘plamini taqdim etdi.
- Ushbu yangi konstruksiya avtomobilni yo‘llardagi kutilmagan to‘qnashuvlardan, xususan, Avstraliyada keng tarqalgan yovvoyi hayvonlar bilan bog‘liq hodisalardan himoya qiladi.
Avstraliyaning TUFF Australia tyunerlik kompaniyasi oxirgi avlod Toyota RAV4 krossoveri uchun mo‘ljallangan o‘ta mustahkam kuchaytirilgan kuzov qismlarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi konstruksiya mashinaga nafaqat o‘zgacha, yanada tajovuzkor ko‘rinish bag‘ishlaydi, balki amalda ham haydovchilarga katta foyda keltirib, avtomobilni yo‘llardagi kutilmagan to‘qnashuvlardan himoya qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Avstraliya yo‘llarida yovvoyi hayvonlar, xususan, kengurular bilan bog‘liq yo‘l-transport hodisalari tez-tez uchrab turadi va bu o‘ta xavflidir. Shu sababli mamlakatda bunday maxsus himoya vositalariga talab yuqori bo‘lib, ular nafaqat mustaqil kompaniyalar, balki avtoishlab chiqaruvchilar tomonidan ham zavod opsiyasi sifatida taklif etiladi.
Mustahkam himoya va texnik xususiyatlarTaqdim etilgan TUFF Alloy Aerostyle Bullbar deb nomlangan flagman versiya Toyota RAV4 krossoverining standart old qismidagi bamperning salmoqli qismini o‘z ichiga oladi. Maxsus quvurlardan yasalgan karkas radiator panjarasi va farlarni to‘liq o‘rab olib, kutilmagan to‘qnashuv paytida optika, kapot hamda sovutish tizimi elementlarining butunligini taʼminlaydi.
Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu metall qism tashqi ko‘rinishidan og‘ir va qo‘pol bo‘lsa-da, avtomobilning zavod xavfsizlik tizimlari bilan to‘liq mos keladi. Uni o‘rnatish jarayoni ADAS majmuasining zavod datchiklari hamda xavfsizlik yostiqchalarining ishlashiga hech qanday xalal bermaydi.
Qo‘shimcha imkoniyatlar va jihozlashXaridorlarga ushbu konstruksiyani qora rangdagi fakturali kukunsimon qoplama bilan olish imkoniyati beriladi, garchi kompaniya boshqa dizayn variantlarini ham taklif qilsa-da. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi mazkur aksessuarni o‘rnatish mashinaning zavod kafolatini bekor qilmasligini maʼlum qildi.
Kuchaytirilgan bamperda qo‘shimcha yo‘ltanlamas jihozlarini o‘rnatish uchun maxsus nuqtalar ham nazarda tutilgan. Avtomobil egasi o‘z xohishiga ko‘ra unga yorug‘lik diodli projektorlar, elektr qulf va hatto Avstraliyaning olis hududlarida sayohat qilishda juda qo‘l keladigan UHF-radiostansiya antennasini ham bemalol o‘rnatishi mumkin.
Mazkur Aerostyle Bullbar to‘plami hozirgi vaqtda Toyota RAV4 avtomobilining GX hamda GXL komplektatsiyalariga mo‘ljallangan bo‘lib, shahar tashqarisidagi qiyin sharoitlarda harakatlanuvchi hayvonlar bilan to‘qnashuv xavfi yuqori bo‘lgan hududlar uchun ishonchli yechim hisoblanadi.
Izohlar 0
…