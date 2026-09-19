Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildi

·12·Avto
Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliyaning TUFF Australia kompaniyasi Toyota RAV4 krossoveri uchun mo‘ljallangan o‘ta mustahkam himoya to‘plamini taqdim etdi.
  • Ushbu yangi konstruksiya avtomobilni yo‘llardagi kutilmagan to‘qnashuvlardan, xususan, Avstraliyada keng tarqalgan yovvoyi hayvonlar bilan bog‘liq hodisalardan himoya qiladi.

Avstraliyaning TUFF Australia tyunerlik kompaniyasi oxirgi avlod Toyota RAV4 krossoveri uchun mo‘ljallangan o‘ta mustahkam kuchaytirilgan kuzov qismlarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi konstruksiya mashinaga nafaqat o‘zgacha, yanada tajovuzkor ko‘rinish bag‘ishlaydi, balki amalda ham haydovchilarga katta foyda keltirib, avtomobilni yo‘llardagi kutilmagan to‘qnashuvlardan himoya qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Avstraliya yo‘llarida yovvoyi hayvonlar, xususan, kengurular bilan bog‘liq yo‘l-transport hodisalari tez-tez uchrab turadi va bu o‘ta xavflidir. Shu sababli mamlakatda bunday maxsus himoya vositalariga talab yuqori bo‘lib, ular nafaqat mustaqil kompaniyalar, balki avtoishlab chiqaruvchilar tomonidan ham zavod opsiyasi sifatida taklif etiladi.

Mustahkam himoya va texnik xususiyatlar

Taqdim etilgan TUFF Alloy Aerostyle Bullbar deb nomlangan flagman versiya Toyota RAV4 krossoverining standart old qismidagi bamperning salmoqli qismini o‘z ichiga oladi. Maxsus quvurlardan yasalgan karkas radiator panjarasi va farlarni to‘liq o‘rab olib, kutilmagan to‘qnashuv paytida optika, kapot hamda sovutish tizimi elementlarining butunligini taʼminlaydi.

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu metall qism tashqi ko‘rinishidan og‘ir va qo‘pol bo‘lsa-da, avtomobilning zavod xavfsizlik tizimlari bilan to‘liq mos keladi. Uni o‘rnatish jarayoni ADAS majmuasining zavod datchiklari hamda xavfsizlik yostiqchalarining ishlashiga hech qanday xalal bermaydi.

Qo‘shimcha imkoniyatlar va jihozlash

Xaridorlarga ushbu konstruksiyani qora rangdagi fakturali kukunsimon qoplama bilan olish imkoniyati beriladi, garchi kompaniya boshqa dizayn variantlarini ham taklif qilsa-da. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi mazkur aksessuarni o‘rnatish mashinaning zavod kafolatini bekor qilmasligini maʼlum qildi.

Kuchaytirilgan bamperda qo‘shimcha yo‘ltanlamas jihozlarini o‘rnatish uchun maxsus nuqtalar ham nazarda tutilgan. Avtomobil egasi o‘z xohishiga ko‘ra unga yorug‘lik diodli projektorlar, elektr qulf va hatto Avstraliyaning olis hududlarida sayohat qilishda juda qo‘l keladigan UHF-radiostansiya antennasini ham bemalol o‘rnatishi mumkin.

Mazkur Aerostyle Bullbar to‘plami hozirgi vaqtda Toyota RAV4 avtomobilining GX hamda GXL komplektatsiyalariga mo‘ljallangan bo‘lib, shahar tashqarisidagi qiyin sharoitlarda harakatlanuvchi hayvonlar bilan to‘qnashuv xavfi yuqori bo‘lgan hududlar uchun ishonchli yechim hisoblanadi.

Toyota RAV4TyuningAvstraliyaKrossoverAvtomobil xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)Kecha, 21:28XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaKecha, 17:24Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiKecha, 09:22Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18.09, 17:01Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiToyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydi18.09, 16:56BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi17.09, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi