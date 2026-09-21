Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premyer-ligasining dastlabki besh turi yakuniga ko'ra, Manchester Siti 15 ochko bilan yakka peshqadamga aylandi.
- Bu jamoa uchun oliy divizionda ketma-ket beshta g'alaba bilan mavsumni boshlashning beshinchi holati bo'ldi.
- Shu bilan birga, Chelsi, Arsenal, Manchester Yunayted va Tottenxem kabi grand jamoalar dastlabki o'yinlarda kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelishdi.
Angliya Premyer-ligasining dastlabki besh turi ortidan chempionatdagi keskin oʻzgarishlar va kutilmagan natijalar futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Goal.com xabar berishicha, musobaqa startiyoq grand jamoalardagi inqirozlar hamda favoritlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Mavsumning ilk oylari chempionatdagi asosiy kurash qanday kechishidan darak berib, mutaxassislarda turli savollarni tugʻdirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti ishonchli yurishni boshladiManchester Siti jamoasi dastlabki beshta oʻyinda maksimal ochko jamgʻargan holda turnir jadvalining yakka peshqadamiga aylandi. Beshta uchrashuv, beshta gʻalaba va 15 ochko — bu joriy mavsumdagi boshqa hech bir klub maqtana olmaydigan natijadir. Soʻnggi turda Sanerland darvozasiga javobsiz kiritilgan toʻplar bilan kechgan qiziqarli oʻyinda ham shaharssotlar irodada ustun kelishdi.
Ushbu yorqin start faqatgina raqamlar bilan oʻlchanmaydi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, Manchester Siti oʻz tarixida oliy divizion mavsumini ketma-ket beshta gʻalaba bilan boshlash holatini beshinchi bor takrorladi. Bungacha jamoa 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 hamda 2023–2024-yilgi mavsumlarda shunday natija qayd etgan edi. Shuningdek, bosh murabbiy Entso Mareska ham klub boshqaruvidagi dastlabki beshta Premyer-liga uchrashuvining barchasida gʻalaba qozonib, oʻziga xos rekord qayd etdi.
Grandlardagi inqirozlar va muammolarBiroq, boshqa yetakchi klublar uchun start bunchalik silliq kechmadi. Chelsi jamoasini himoya chizigʻidagi jiddiy muammolar qiynayotgan boʻlsa, Arsenal toʻsatdan qoʻygan qadamida qoqilib ketdi. Shuningdek, Manchester Yunayted oʻzi intilayotgan darajadan hali yiroqligini koʻrsatmoqda, Tottenxem esa turnir jadvalining eng quyi qismidan joy olib, ogʻir ahvolda qolmoqda.
Dastlabki besh tur davomida kuzatilgan bu holatlar vaqtinchalik qiyinchilikdimi yoki mavsum davomidagi asosiy tendensiyalarni belgilab beruvchi omilmi, buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa Manchester Siti raqobatchilarning xatolaridan foydalanib, chempionlik unvonini qaytarish niyatida qatʼiy ekanini namoyish etmoqda.
Izohlar 0
…