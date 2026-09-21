Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam

·26·Sport
Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premyer-ligasining dastlabki besh turi yakuniga ko'ra, Manchester Siti 15 ochko bilan yakka peshqadamga aylandi.
  • Bu jamoa uchun oliy divizionda ketma-ket beshta g'alaba bilan mavsumni boshlashning beshinchi holati bo'ldi.
  • Shu bilan birga, Chelsi, Arsenal, Manchester Yunayted va Tottenxem kabi grand jamoalar dastlabki o'yinlarda kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelishdi.

Angliya Premyer-ligasining dastlabki besh turi ortidan chempionatdagi keskin oʻzgarishlar va kutilmagan natijalar futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Goal.com xabar berishicha, musobaqa startiyoq grand jamoalardagi inqirozlar hamda favoritlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Mavsumning ilk oylari chempionatdagi asosiy kurash qanday kechishidan darak berib, mutaxassislarda turli savollarni tugʻdirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti ishonchli yurishni boshladi

Manchester Siti jamoasi dastlabki beshta oʻyinda maksimal ochko jamgʻargan holda turnir jadvalining yakka peshqadamiga aylandi. Beshta uchrashuv, beshta gʻalaba va 15 ochko — bu joriy mavsumdagi boshqa hech bir klub maqtana olmaydigan natijadir. Soʻnggi turda Sanerland darvozasiga javobsiz kiritilgan toʻplar bilan kechgan qiziqarli oʻyinda ham shaharssotlar irodada ustun kelishdi.

Ushbu yorqin start faqatgina raqamlar bilan oʻlchanmaydi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, Manchester Siti oʻz tarixida oliy divizion mavsumini ketma-ket beshta gʻalaba bilan boshlash holatini beshinchi bor takrorladi. Bungacha jamoa 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 hamda 2023–2024-yilgi mavsumlarda shunday natija qayd etgan edi. Shuningdek, bosh murabbiy Entso Mareska ham klub boshqaruvidagi dastlabki beshta Premyer-liga uchrashuvining barchasida gʻalaba qozonib, oʻziga xos rekord qayd etdi.

Grandlardagi inqirozlar va muammolar

Biroq, boshqa yetakchi klublar uchun start bunchalik silliq kechmadi. Chelsi jamoasini himoya chizigʻidagi jiddiy muammolar qiynayotgan boʻlsa, Arsenal toʻsatdan qoʻygan qadamida qoqilib ketdi. Shuningdek, Manchester Yunayted oʻzi intilayotgan darajadan hali yiroqligini koʻrsatmoqda, Tottenxem esa turnir jadvalining eng quyi qismidan joy olib, ogʻir ahvolda qolmoqda.

Dastlabki besh tur davomida kuzatilgan bu holatlar vaqtinchalik qiyinchilikdimi yoki mavsum davomidagi asosiy tendensiyalarni belgilab beruvchi omilmi, buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa Manchester Siti raqobatchilarning xatolaridan foydalanib, chempionlik unvonini qaytarish niyatida qatʼiy ekanini namoyish etmoqda.

Manchester CityPremier LeagueFutbolChempionatAngliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!Kecha, 23:31«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...Kecha, 23:29«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!Kecha, 22:4989-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiKecha, 22:38«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)Kecha, 22:31«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!Kecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng