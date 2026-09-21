Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildi

·29·Texno
Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Galaxy Tab S12+ va Galaxy Tab S12 Ultra nomli yangi flagman planshetlarini taqdim etdi, ular 2026-yil 7-oktabrdan sotuvga chiqadi.
  • Ikkala model ham MediaTek Dimensity 9500 protsessori, 120 Gts yangilanish chastotasiga ega Dynamic AMOLED 2X displey va S Pen stilusi bilan jihozlangan.

WinFuture nashri va taniqli insayder Roland Quandt maʼlumotiga koʻra, Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avlod flagman planshetlari — Galaxy Tab S12+ hamda Galaxy Tab S12 Ultra modellarining batafsil texnik tavsiflarini oshkor qildi. 2026-yilda Janubiy Koreya giganti oʻz turkumida Plus versiyasini qaytarish bilan birga, bazaviy Galaxy Tab S12 modelidan voz kechishga qaror qildi. Natijada yangi oila faqatgina ikkita ilgʻor qurilmadan iborat boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangiy qurilmalarning ekran imkoniyatlari ham sezilarli darajada yaxshilangan. Xususan, Galaxy Tab S12+ modeli 2800 × 1752 pikselli va 120 Hz gacha yanglanish chastotasiga ega 12,6 dyuymli Dynamic AMOLED 2X displey bilan jihozlanadi. Kattaroq versiya hisoblangan Galaxy Tab S12 Ultra esa 2960 × 1848 pikselli, shuningdek, 120 Hz chastotali ulkan 14,6 dyuymli ekranga ega boʻladi. Har ikkala planshet jamlanmasiga brendning mashhur S Pen стиlusi kiritilishi taʼkidlangan.

Unumdorlik va xotira imkoniyatlari

Planshetlarning apparat platformasi bir xil boʻlib, ular MediaTek Dimensity 9500 protsessorida ishlaydi. Ikkala model ham 12 GB tezkor va 256 yoki 512 GB ichki xotira variantlarida taklif qilinadi. Eng ilgʻor Galaxy Tab S12 Ultra versiyasi esa 16 GB operativ xotira hamda 1 TB flesh-xotira bilan taʼminlanadi. Quvonarlisi, Samsung microSD karta uyasini saqlab qolgan va foydalanuvchilar hajmi 2 TB gacha boʻlgan xotira kartalaridan foydalanishlari mumkin boʻladi.

Optik imkoniyatlarga kelsak, asosiy kameralar deyarli oʻzgarmagan. Qurilmalarning har biri 13 megapikselli asosiy sensorga ega boʻlib, Ultra versiyasiga qoʻshimcha ravishda 8 megapikselli keng burchakli modul ham oʻrnatiladi. Old kamera vazifasini esa har ikki modelda ham 12 megapikselli obyektiv bajaradi.

Avtonomlik va himoya

Batareya hajmi boʻyicha Galaxy Tab S12+ oʻtmishidagiga qaraganda biroz kattaroq — 10 600 mA·ch quvvatli akkumulyatorga ega boʻladi. Tab S12 Ultra esa yanada kattaroq, 11 600 mA·ch sigʻimli batareya bilan taʼminlanadi. Ikkala planshet ham 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ogʻirligi jihatidan Galaxy Tab S12+ 555 grammni tashkil etsa, Galaxy Tab S12 Ultra ogʻirligi 693 grammga teng.

Alyuminiy korpusga ega boʻlgan ushbu qurilmalar IP68 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Kichikroq model ikkita stereodinamik bilan jihozlansa, Ultra versiyasi toʻrtta dinamikka ega boʻladi. Xaridorlar qurilmalarni Wi-Fi va 5G modullari bilan tanlashlari mumkin, bunda 5G qoʻllab-quvvatlaydigan modem uchun qoʻshimcha 200 yevro toʻlash talab etiladi.

Narxlar va savciga chiqish sanasi

Qurilmalar qutidan chiqqan zahoti Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9.0 interfeysida ishlaydi. Sotuvlar rasman 2026-yil 7-oktabrda boshlanishi rejalashtirilgan. Planshetlar kulrang va kumushrang ranglarda sotuvga chiqariladi. Narxlarga kelsak, ular Galaxy Tab S12+ uchun 1300 yevrodan, Galaxy Tab S12 Ultra uchun esa 1540 yevrodan boshlanadi.

SamsungPlanshetGalaxy Tab S12TexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraKecha, 22:53Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiKecha, 22:27Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaKecha, 21:53Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiKecha, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi