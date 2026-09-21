«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madrid derbisida "Real Madrid" bosh murabbiyi Joze Mourino bosh hakam Migel Anxel Ortis Arias va VAR hakami Truxilio faoliyatini tanqid qildi.
- Mourino himoyachi Din Heysenning 50-daqiqada qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi va "Real" darvozasiga belgilangan penaltini bahsli deb topdi.
- U Ispaniya hakamlar qo‘mitasini bunday muhim bahsga tajribasiz hakam tayinlagani uchun tanqid qildi va VAR hakami Truxilioning "Real"ga qarshi "boy tarixi" borligini ta’kidladi.
Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan shiddatli Madrid derbisi yakunlangach, futbol olamida navbatdagi yirik hakamlik janjali alanga oldi. «Metropolitano»da kechgan va «Atletiko»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan tugagan bahsdan so‘ng, «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourino bosh hakam Migel Anxel Ortis Arias hamda VAR hakami Truxilio boshchiligidagi hakamlar brigadasining faoliyatiga nisbatan keskin va kinoyali ayblovlar yog‘dirdi.
Uchrashuv taqdirini hal qilgan va 50-daqiqada ro‘y bergan voqea — himoyachi Din Heysenning to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi hamda «Real» darvozasiga belgilangan bahsli penalti portugaliyalik mutaxassisning qattiq g‘azabini qo‘zg‘atdi. Marca nashriga bergan bayonotida Mourinio 41 yoshli referini bunday ulkan darajadagi derbiga tayinlagan Ispaniya hakamlar qo‘mitasini ochiqchasiga «olqishladi» hamda videotakrorlar markazida o‘tirgan senior Truxilioning «Real»ga qarshi boy «qora tarixi» borligini urg‘uladi.
Xo‘sh, Mourinoning bu bayonoti La Ligada yangi intizomiy jazoga sabab bo‘ladimi, derbidagi qarorlar haqiqatan ham bahslimidi va ushbu janjal «Real»ning chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Kichik o‘yinlar hakami va boy VAR tarixi»: Mourino matbuot anjumanida
«Real» bosh murabbiyining matbuotga bergan eng shov-shuvli iqtiboslari:
Tajribasizlik va noloyiqlik tanqidi: «Hakamga derbida ishlash uchun tajriba yetishmadi. U 41 yoshda. U — faqat kichik o‘yinlarni boshqargan kuchsiz hakam»;
Hakamlar qo‘mitasiga kinoya: «Bunday muhim bahsga shunday tayinlovni amalga oshirgani uchun hakamlar qo‘mitasini „tabriklayman“»;
VAR hakamiga ochiq ayblov: «Ammo senior Truxilioning „Real“ bilan bog‘liq alohida tarixi bor. Kubokda, „Jirona“ va „Osasuna“ga qarshi o‘yinlarda ko‘rganmiz. Bu — juda boy tarixga ega bo‘lgan VAR»;
Hal qiluvchi burilish nuqtasi: Heysenning chetlatilishi va belgilangan penalti 10 kishi bo‘lib qolgan «qirollik klubi»ni taktik jihatdan murakkab ahvolga solib qo‘ydi;
Mag‘lubiyatning asosiy omili: Mourino jamoasi derbidagi mag‘lubiyatni (1:2) taktik xatolar emas, balki aynan hakamlar brigadasining bir tomonlama qarorlari bilan izohladi.
Madrid derbisi: Hakamlar qarorlari va uchrashuv qaydnomasi
«Atletiko» va «Real» o‘rtasidagi bahsdagi bahsli vaziyatlar tahlili:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Uchrashuv va natija
«Atletiko» 2:1 «Real» (La Liga, 7-tur)
Bosh hakam
Migel Anxel Ortis Arias (41 yosh)
VAR hakami
Senior Truxilio («Real» bilan oldingi mojarolari tilga olindi)
Hal qiluvchi qaror
50-daqiqa: Din Heysenning qizil kartochkasi va penalti
Penalti oqibati
Aleks Grimaldo 53-daqiqada hisobni ochdi
Mourinio bahosi
«Faqat kichik o‘yinlarni boshqarishga loyiq hakam»
Ekspertlar tahlili: Mourinoning hujumi nimaga qaratilgan?
Ispaniya futboli tahlilchilari va sport ekspertlarining asosiy xulosalari:
E’tiborni jamoadan chetga burish: Joze Mourino o‘zining klassik taktikasini qo‘llab, derbidagi mag‘lubiyat (Mbappe va Vinisiusning golsiz qolgani) uchun bosimni futbolchilardan olib, bor e’tiborni hakamlarga qaratdi;
La Liga hakamlar tizimidagi inqiroz: Ispaniyada referilarning tayinlovi va VAR tizimining bir-biriga zid xulosalari so‘nggi paytlarda faqat «Real» emas, boshqa grand klublarning ham jiddiy e’tiroziga uchramoqda;
Intizomiy jazo xavfi: Murabbiyning shaxsiy ayblovlari va qo‘mitaga qarata aytilgan kinoyalari uchun La Liga intizom qo‘mitasi Mourinoni bir necha o‘yinga diskvalifikatsiya qilishi mumkin;
Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu mag‘lubiyatdan keyin 15 ochko bilan 3-o‘rinda qolgan «Real» 21 ochko to‘plagan «Barselona»dan 6 ochkoga ortda qolmoqda, bu esa murabbiylar shtabidagi asabiylikni oshirmoqda.
Joze Mourinoning bu g‘azabli chiqishi Madrid derbisi maydonda tugagan bo‘lsa-da, uning matbuot va kabinetlardagi davomi hali uzoq davom etishidan dalolat beradi.
Sizningcha, Din Heysenga ko‘rsatilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka va penalti qarori to‘g‘ri edimi yoki hakam haqiqatan ham derbi darajasidagi o‘yinga tayyor emasmidi? Joze Mourinoning ayblovlari haqlimi yoki bu mag‘lubiyatni oqlash usulimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring va Madrid derbisining eng shov-shuvli mojarosi tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…