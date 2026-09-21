Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 5-turida Vengriyani 4:0 hisobida mag‘lub etib, yakka peshqadam sifatida 1-o‘ringa ko‘tarildi.
- Ayollar terma jamoasi AQSH bilan durang o‘ynagach, kuchli beshlikdan tushib qoldi.
- 6-turda O‘zbekiston-1 Hindiston bilan, ayollar jamoasi esa Gruziya bilan muhim bahslar olib boradi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasida hal qiluvchi va o‘ta dramatik kechgan 5-tur bahslari yakunlandi. O‘zbekiston milliy terma jamoalari uchun bu tur haqiqiy tarixiy voqealarga boy bo‘ldi: asosiy erkaklar terma jamoamiz (O‘zbekiston-1) jahon shaxmati gigantlaridan biri bo‘lgan Vengriya ustidan 4:0 hisobidagi «quruq» va shov-shuvli g‘alabaga erishib, olimpiada jadvalida yakka peshqadam sifatida 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi! Ikkinchi erkaklar jamoamiz Filippinni 2,5:1,5 hisobida taslim etgan bo‘lsa, uchinchi tarkibimiz Avstriya bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi.
Biroq ayollar bahsida vaziyat keskinlashdi — birinchi ayollar terma jamoamiz kuchli AQSH termasi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynagach, turnir jadvalida kuchli beshlikdan tushib qoldi (zaxiradagi ikkinchi jamoa Tunisni 4:0, uchinchi jamoa esa Madagaskarni 3,5:0,5 hisobida yengdi). Oldinda esa butun musobaqa taqdirini hal qiladigan «asr to‘qnashuvi» turibdi: 6-turda O‘zbekiston-1 azaliy va eng xavfli raqib — Hindiston bilan to‘qnash keladi, xotin-qizlarimiz esa kuchli Gruziyaga qarshi doska qarshisiga o‘tiradi. Xo‘sh, o‘zbek shaxmatchilari 1-o‘rinni Hindistonga qarshi bahsda saqlab qola oladimi va ayollar jamoamiz chempionlik kurashiga qayta oladimi?
«Vengriya ustidan 4:0, 1-pog‘ona va Hindiston bilan duel»: 5-tur va bo‘lajak bahslar tafsiloti
Olimpiadaning eng muhim burilish nuqtalari va navbatdagi to‘qnashuvlar:
Vengriyani 4:0 hisobida tor-mor etish: O‘zbekistonning asosiy jamoasi barcha doskalarda g‘alaba qozonib, erkaklar o‘rtasida mutlaq 1-o‘rinni qo‘lga kiritdi;
O‘zbekiston-2 va 3 jamoalarining matonati: Yoshlardan iborat ikkinchi jamoa Filippinni 2,5:1,5 hisobida tiz cho‘ktirdi, uchinchi jamoa Avstriyadan ochko tortib oldi (2:2);
Ayollar termasida noxush chekinish: AQSH bilan durang (2:2) natijasida asosiy qizlarimiz kuchli beshlikni tark etdi, ammo «O‘zbekiston-2» Tunisga hech qanday imkon qoldirmadi (4:0);
6-turning bosh afishasi — O‘zbekiston vs Hindiston: Olimpiada oltin medallari taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan markaziy qarama-qarshilikda erkaklar termasi Hindistonga qarshi saf tortadi;
Qolgan juftliklar: Erkaklar safida Ispaniya — O‘zbekiston-2, Avstraliya — O‘zbekiston-3 bahslari kechsa, ayollarda Gruziya — O‘zbekiston-1, Shimoliy Makedoniya — O‘zbekiston-2 va Shvetsiya — O‘zbekiston-3 to‘qnashuvlari bo‘lib o‘tadi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 5-tur natijalari va 6-tur taqvimi
O‘zbekistonning barcha 6 ta tarkibi qayd etgan natijalar va navbatdagi raqiblari:
Jamoalar toifasi
5-tur natijalari
6-turdagi raqiblar va juftliklar
Jadvaldagi holat
Erkaklar: O‘zbekiston-1
Vengriya — O‘zbekiston-1 0:4 (G‘alaba)
O‘zbekiston-1 — Hindiston
1-o‘ringa chiqib oldi (Peshqadam)
Erkaklar: O‘zbekiston-2
O‘zbekiston-2 — Filippin 2,5:1,5
Ispaniya — O‘zbekiston-2
G‘alabali yurish davom etmoqda
Erkaklar: O‘zbekiston-3
Avstriya — O‘zbekiston-3 2:2
Avstraliya — O‘zbekiston-3
Qimmatli durang qayd etildi
Ayollar: O‘zbekiston-1
AQSH — O‘zbekiston-1 2:2
Gruziya — O‘zbekiston-1
Kuchli beshlikdan tushib qoldi
Ayollar: O‘zbekiston-2
O‘zbekiston-2 — Tunis 4:0
Shimoliy Makedoniya — O‘zbekiston-2
To‘liq yirik g‘alaba
Ayollar: O‘zbekiston-3
O‘zbekiston-3 — Madagaskar 3,5:0,5
Shvetsiya — O‘zbekiston-3
Ishonchli ustunlik
Shaxmat ekspertizasi: Nega 6-turdagi Hindiston bilan bahs finalga teng?
Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning bo‘lajak tur bo‘yicha tahlillari:
Olimpiadaning haqiqiy finali: O‘zbekiston va Hindiston dunyo shaxmatida eng yosh va eng qudratli avlodga ega ikki terma jamoa hisoblanadi; 6-turdagi o‘zaro bahs g‘olibi chempionlik yo‘lida ulkan strategik ustunlikka ega bo‘ladi;
Ruhiy ustunlik va 1-pog‘ona bosimi: Yevropaning eng muvozanatli jamoalaridan bo‘lgan Vengriyani 4:0 hisobida tor-mor etish yigitlarimizga mislsiz ishonch bag‘ishladi, ammo 1-o‘rinni saqlab qolish ikki barobar mas’uliyat talab etadi;
Ayollar jamoasi uchun hayot-mamot jangi: Kuchli beshlikdan tushib qolgan ayollar terma jamoasi Yevropaning an’anaviy shaxmat maktabiga ega Gruziyani mag‘lub etsagina, medallar poygasiga qayta oladi;
Ikkinchi jamoalarning sensatsion imkoniyati: O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasining Ispaniyaga qarshi bahsi yoshlarimiz uchun xalqaro elitada o‘z so‘zini aytish uchun navbatdagi katta imtihondir.
5-tur o‘zbek shaxmatining buyuk qudratini ko‘rsatgan bo‘lsa, 6-tur musobaqa tarixidagi eng qaynoq va keskin to‘qnashuv bo‘lishga va’da bermoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 6-turda Hindiston to‘sig‘idan o‘tib, 1-o‘rinni mustahkamlay oladimi? Qizlarimiz kuchli Gruziyani yengib, yana kuchli beshlikka qayta oladimi? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasining ushbu qaynoq tahlilini barcha sport ixlosmandlariga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…