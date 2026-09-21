Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi

·8·Sport
Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 5-turida Vengriyani 4:0 hisobida mag‘lub etib, yakka peshqadam sifatida 1-o‘ringa ko‘tarildi.
  • Ayollar terma jamoasi AQSH bilan durang o‘ynagach, kuchli beshlikdan tushib qoldi.
  • 6-turda O‘zbekiston-1 Hindiston bilan, ayollar jamoasi esa Gruziya bilan muhim bahslar olib boradi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasida hal qiluvchi va o‘ta dramatik kechgan 5-tur bahslari yakunlandi. O‘zbekiston milliy terma jamoalari uchun bu tur haqiqiy tarixiy voqealarga boy bo‘ldi: asosiy erkaklar terma jamoamiz (O‘zbekiston-1) jahon shaxmati gigantlaridan biri bo‘lgan Vengriya ustidan 4:0 hisobidagi «quruq» va shov-shuvli g‘alabaga erishib, olimpiada jadvalida yakka peshqadam sifatida 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi! Ikkinchi erkaklar jamoamiz Filippinni 2,5:1,5 hisobida taslim etgan bo‘lsa, uchinchi tarkibimiz Avstriya bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi.

Biroq ayollar bahsida vaziyat keskinlashdi — birinchi ayollar terma jamoamiz kuchli AQSH termasi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynagach, turnir jadvalida kuchli beshlikdan tushib qoldi (zaxiradagi ikkinchi jamoa Tunisni 4:0, uchinchi jamoa esa Madagaskarni 3,5:0,5 hisobida yengdi). Oldinda esa butun musobaqa taqdirini hal qiladigan «asr to‘qnashuvi» turibdi: 6-turda O‘zbekiston-1 azaliy va eng xavfli raqib — Hindiston bilan to‘qnash keladi, xotin-qizlarimiz esa kuchli Gruziyaga qarshi doska qarshisiga o‘tiradi. Xo‘sh, o‘zbek shaxmatchilari 1-o‘rinni Hindistonga qarshi bahsda saqlab qola oladimi va ayollar jamoamiz chempionlik kurashiga qayta oladimi?

«Vengriya ustidan 4:0, 1-pog‘ona va Hindiston bilan duel»: 5-tur va bo‘lajak bahslar tafsiloti

Olimpiadaning eng muhim burilish nuqtalari va navbatdagi to‘qnashuvlar:

  • Vengriyani 4:0 hisobida tor-mor etish: O‘zbekistonning asosiy jamoasi barcha doskalarda g‘alaba qozonib, erkaklar o‘rtasida mutlaq 1-o‘rinni qo‘lga kiritdi;

  • O‘zbekiston-2 va 3 jamoalarining matonati: Yoshlardan iborat ikkinchi jamoa Filippinni 2,5:1,5 hisobida tiz cho‘ktirdi, uchinchi jamoa Avstriyadan ochko tortib oldi (2:2);

  • Ayollar termasida noxush chekinish: AQSH bilan durang (2:2) natijasida asosiy qizlarimiz kuchli beshlikni tark etdi, ammo «O‘zbekiston-2» Tunisga hech qanday imkon qoldirmadi (4:0);

  • 6-turning bosh afishasi — O‘zbekiston vs Hindiston: Olimpiada oltin medallari taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan markaziy qarama-qarshilikda erkaklar termasi Hindistonga qarshi saf tortadi;

  • Qolgan juftliklar: Erkaklar safida Ispaniya — O‘zbekiston-2, Avstraliya — O‘zbekiston-3 bahslari kechsa, ayollarda Gruziya — O‘zbekiston-1, Shimoliy Makedoniya — O‘zbekiston-2 va Shvetsiya — O‘zbekiston-3 to‘qnashuvlari bo‘lib o‘tadi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 5-tur natijalari va 6-tur taqvimi

O‘zbekistonning barcha 6 ta tarkibi qayd etgan natijalar va navbatdagi raqiblari:

Jamoalar toifasi

5-tur natijalari

6-turdagi raqiblar va juftliklar

Jadvaldagi holat

Erkaklar: O‘zbekiston-1

Vengriya — O‘zbekiston-1 0:4 (G‘alaba)

O‘zbekiston-1 — Hindiston

1-o‘ringa chiqib oldi (Peshqadam)

Erkaklar: O‘zbekiston-2

O‘zbekiston-2 — Filippin 2,5:1,5

Ispaniya — O‘zbekiston-2

G‘alabali yurish davom etmoqda

Erkaklar: O‘zbekiston-3

Avstriya — O‘zbekiston-3 2:2

Avstraliya — O‘zbekiston-3

Qimmatli durang qayd etildi

Ayollar: O‘zbekiston-1

AQSH — O‘zbekiston-1 2:2

Gruziya — O‘zbekiston-1

Kuchli beshlikdan tushib qoldi

Ayollar: O‘zbekiston-2

O‘zbekiston-2 — Tunis 4:0

Shimoliy Makedoniya — O‘zbekiston-2

To‘liq yirik g‘alaba

Ayollar: O‘zbekiston-3

O‘zbekiston-3 — Madagaskar 3,5:0,5

Shvetsiya — O‘zbekiston-3

Ishonchli ustunlik

Shaxmat ekspertizasi: Nega 6-turdagi Hindiston bilan bahs finalga teng?

Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning bo‘lajak tur bo‘yicha tahlillari:

  • Olimpiadaning haqiqiy finali: O‘zbekiston va Hindiston dunyo shaxmatida eng yosh va eng qudratli avlodga ega ikki terma jamoa hisoblanadi; 6-turdagi o‘zaro bahs g‘olibi chempionlik yo‘lida ulkan strategik ustunlikka ega bo‘ladi;

  • Ruhiy ustunlik va 1-pog‘ona bosimi: Yevropaning eng muvozanatli jamoalaridan bo‘lgan Vengriyani 4:0 hisobida tor-mor etish yigitlarimizga mislsiz ishonch bag‘ishladi, ammo 1-o‘rinni saqlab qolish ikki barobar mas’uliyat talab etadi;

  • Ayollar jamoasi uchun hayot-mamot jangi: Kuchli beshlikdan tushib qolgan ayollar terma jamoasi Yevropaning an’anaviy shaxmat maktabiga ega Gruziyani mag‘lub etsagina, medallar poygasiga qayta oladi;

  • Ikkinchi jamoalarning sensatsion imkoniyati: O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasining Ispaniyaga qarshi bahsi yoshlarimiz uchun xalqaro elitada o‘z so‘zini aytish uchun navbatdagi katta imtihondir.

5-tur o‘zbek shaxmatining buyuk qudratini ko‘rsatgan bo‘lsa, 6-tur musobaqa tarixidagi eng qaynoq va keskin to‘qnashuv bo‘lishga va’da bermoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 6-turda Hindiston to‘sig‘idan o‘tib, 1-o‘rinni mustahkamlay oladimi? Qizlarimiz kuchli Gruziyani yengib, yana kuchli beshlikka qayta oladimi? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasining ushbu qaynoq tahlilini barcha sport ixlosmandlariga faxr bilan ulashing!

O‘zbekiston shaxmat jamoasiOlimpiada shaxmatVengriya shaxmatHindiston shaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildiBugun, 10:28Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Bugun, 08:27Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiBugun, 08:08«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng