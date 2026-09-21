Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqda
Apple kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlari qatori ustida ish boshlab yubordi va hozirda iPhone 20 Pro modellari uchun yangi turdagi ekranlarni sinovdan oʻtkazmoqda. ixbt.com nashrining taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi avlod qurilmalari mutlaqo yangi dizayn yechimlari hamda yaxshilangan ekran xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Manbaga koʻra, kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan seriyadagi bazaviy Pro-modeli 6,41 dyuymli ekran bilan jihozlanadi. Ushbu panelning aniqligi 2686 × 1236 pikselni tashkil etishi kutilmoqda. Yanada yirikroq gadjetlarni afzal koʻruvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan iPhone 20 Pro Max esa 6,96 dyuymli va 2912 × 1340 pikselli yirikroq displey paneli bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda.
Toʻrt tomonlama egilgan ekran va ramkasiz dizaynYangi smartfon turkumining boshqalaridan asosiy farqli jihatlaridan biri bu displeyning barcha toʻrt tomonidan birdek egilgan holda yasalishi boʻladi. Mazkur konstruktiv yondashuv ekran atrofidagi qora ramkalarni vizual jihatdan yanada koʻproq qisqartirishga imkon beradi. Natijada Apple oʻz smartfonlarini mukammal bezakli va toʻlaqonli ramkasiz dizaynga yanada yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda.
Hozirgi kunda texnologiya olamida ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida ramkalarni iloji boricha yupqalashtirish va foydalanuvchiga eng toza tasvir maydonini taqdim etish boʻyicha jiddiy raqobat ketmoqda. Yangi toʻrt tomonlama egilgan panel aynan ana shu tendensiyaning mantiqiy davomi sifatida maydonga chiqmoqda.
Dynamic Island va kamera qismidagi oʻzgarishlarDizaynerlar va muhandislar nafaqat tashqi ramkalar, balki ekran tepasidagi tirqish oʻlchamlarini ham qayta koʻrib chiqmoqdalar. Maʼlum boʻlishicha, Apple hozirda old kamera uchun moʻljallangan yuqori qismdagi tirqishni kichraytirish ustida ham ishlamoqda. Bu esa mashhur Dynamic Island elementining oʻlchamlarini qisqartirish yoki uni faqatgina yumshoq shakldagi ixcham aylana tirqish bilan almashtirish imkonini berishi mumkin.
Agar ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, ekran maydonining foydali qismi yanada kengayib, vizual kontentni qabul qilish yanada qulaylashadi. Hozircha bu maʼlumotlar dastlabki sinov bosqichida ekaniga qaramay, Apple kelgusida ham iPhone dizaynini tubdan yangilashga intilayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Izohlar 0
…