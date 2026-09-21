Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqda

·1·Texno
Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqda

Apple kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlari qatori ustida ish boshlab yubordi va hozirda iPhone 20 Pro modellari uchun yangi turdagi ekranlarni sinovdan oʻtkazmoqda. ixbt.com nashrining taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi avlod qurilmalari mutlaqo yangi dizayn yechimlari hamda yaxshilangan ekran xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Manbaga koʻra, kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan seriyadagi bazaviy Pro-modeli 6,41 dyuymli ekran bilan jihozlanadi. Ushbu panelning aniqligi 2686 × 1236 pikselni tashkil etishi kutilmoqda. Yanada yirikroq gadjetlarni afzal koʻruvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan iPhone 20 Pro Max esa 6,96 dyuymli va 2912 × 1340 pikselli yirikroq displey paneli bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda.

Toʻrt tomonlama egilgan ekran va ramkasiz dizayn

Yangi smartfon turkumining boshqalaridan asosiy farqli jihatlaridan biri bu displeyning barcha toʻrt tomonidan birdek egilgan holda yasalishi boʻladi. Mazkur konstruktiv yondashuv ekran atrofidagi qora ramkalarni vizual jihatdan yanada koʻproq qisqartirishga imkon beradi. Natijada Apple oʻz smartfonlarini mukammal bezakli va toʻlaqonli ramkasiz dizaynga yanada yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda.

Hozirgi kunda texnologiya olamida ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida ramkalarni iloji boricha yupqalashtirish va foydalanuvchiga eng toza tasvir maydonini taqdim etish boʻyicha jiddiy raqobat ketmoqda. Yangi toʻrt tomonlama egilgan panel aynan ana shu tendensiyaning mantiqiy davomi sifatida maydonga chiqmoqda.

Dynamic Island va kamera qismidagi oʻzgarishlar

Dizaynerlar va muhandislar nafaqat tashqi ramkalar, balki ekran tepasidagi tirqish oʻlchamlarini ham qayta koʻrib chiqmoqdalar. Maʼlum boʻlishicha, Apple hozirda old kamera uchun moʻljallangan yuqori qismdagi tirqishni kichraytirish ustida ham ishlamoqda. Bu esa mashhur Dynamic Island elementining oʻlchamlarini qisqartirish yoki uni faqatgina yumshoq shakldagi ixcham aylana tirqish bilan almashtirish imkonini berishi mumkin.

Agar ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, ekran maydonining foydali qismi yanada kengayib, vizual kontentni qabul qilish yanada qulaylashadi. Hozircha bu maʼlumotlar dastlabki sinov bosqichida ekaniga qaramay, Apple kelgusida ham iPhone dizaynini tubdan yangilashga intilayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi.

AppleiPhone 20 ProSmartfonTexnologiyaDizayn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiBugun, 08:25Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiBugun, 02:25Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraKecha, 22:53Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi