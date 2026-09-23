Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash niyatida emasligini va Millatlar ligasida gʻalaba qozonish hamda 1000 ta gol urish kabi maqsadlarni qoʻyganini maʼlum qildi.
- 39 yoshli futbolchi oʻziga qaratilgan tanqidlarga qaramay, millionlab muxlislar va butun Portugaliya xalqining qoʻllab-quvvatlovini his qilishini taʼkidladi.
- U murabbiylar shtabining ishonchini qozonganini va maydon tashqarisidagi tajribasi bilan ham jamoaga foyda keltira olishini bildirdi.
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash niyati yoʻqligini qatʼiy maʼlum qilib, oldiga Millatlar ligasida gʻalaba qozonish va 1000 ta gol urish kabi ulkan maqsadlarni qoʻyganini bildirdi. Millatlar ligasi doirasidagi navbatdagi uchrashuvlar oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida hujumchi oʻziga qaratilgan tanqidlarga va kelajagiga oid savollarga ochiq-oydin javob qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 39 yoshli yulduz futbolchi yillar davomida uni sport maydonidan yoʻq qilishga urinishlar boʻlganini, biroq bu harakatlar natija bermaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday bosimlarga qarshi turishga u allaqachon koʻnikib ulgurgan va oʻzining kimligini, nima uchun yoshlar uchun namuna ekanini juda yaxshi biladi.
Tanqidchilar va muxlislar mehr-muhabbatiCristiano Ronaldo oʻziga nisbatan baʼzi OAV va kanallar tomonidan doimiy ravishda salbiy munosabat koʻrsatib kelinishini aytib oʻtdi. Shunga qaramay, u oʻzini qoʻllab-quvvatlayotgan millionlab muxlislar va butun Portugaliya xalqining mehrini yaqqol his qilishini alohida taʼkidladi.
Futbolchi oʻz bayonotida mamlakatdagi ayrim stadionlarda qabul qilinishi turlicha boʻlishiga qaramay, jamoatchilikning umumiy qoʻllab-quvvatlovi unga kuch berishini qayd etdi. Uning fikricha, atigi bir hovuch odamlarning uni yoqtirmasligi uning ruhiyatiga ham, maydondagi oʻyiniga ham taʼsir koʻrsata olmaydi.
Kelajakdagi rejalar va yangi marralarTerma jamoadagi kelajagi haqida gapirar ekan, Cristiano Ronaldo mamlakat futbol federatsiyasi rahbariyati va bosh murabbiy bilan yaqindan muloqot qilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi unga hamon Ishonch bildirmoqda va u nafaqat maydondagi gollari, balki maydon tashqarisidagi tajribasi bilan ham jamoaga katta foyda keltira oladi.
Hujumchi ushbu mavsum uning uchun oxirgisi boʻlishi mumkinligini istisno etmadi, biroq yakuniy qaror qabul qilinsa, buni oʻz vaqtida eʼlon qilishini aytdi. Hozirgi kunda esa u faqatgina yaqindagi oʻyinlarga eʼtibor qaratib, muxlislarni xursand qilishda davom etishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…