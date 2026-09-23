Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman

·42·Sport
Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash niyatida emasligini va Millatlar ligasida gʻalaba qozonish hamda 1000 ta gol urish kabi maqsadlarni qoʻyganini maʼlum qildi.
  • 39 yoshli futbolchi oʻziga qaratilgan tanqidlarga qaramay, millionlab muxlislar va butun Portugaliya xalqining qoʻllab-quvvatlovini his qilishini taʼkidladi.
  • U murabbiylar shtabining ishonchini qozonganini va maydon tashqarisidagi tajribasi bilan ham jamoaga foyda keltira olishini bildirdi.

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash niyati yoʻqligini qatʼiy maʼlum qilib, oldiga Millatlar ligasida gʻalaba qozonish va 1000 ta gol urish kabi ulkan maqsadlarni qoʻyganini bildirdi. Millatlar ligasi doirasidagi navbatdagi uchrashuvlar oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida hujumchi oʻziga qaratilgan tanqidlarga va kelajagiga oid savollarga ochiq-oydin javob qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 39 yoshli yulduz futbolchi yillar davomida uni sport maydonidan yoʻq qilishga urinishlar boʻlganini, biroq bu harakatlar natija bermaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday bosimlarga qarshi turishga u allaqachon koʻnikib ulgurgan va oʻzining kimligini, nima uchun yoshlar uchun namuna ekanini juda yaxshi biladi.

Tanqidchilar va muxlislar mehr-muhabbati

Cristiano Ronaldo oʻziga nisbatan baʼzi OAV va kanallar tomonidan doimiy ravishda salbiy munosabat koʻrsatib kelinishini aytib oʻtdi. Shunga qaramay, u oʻzini qoʻllab-quvvatlayotgan millionlab muxlislar va butun Portugaliya xalqining mehrini yaqqol his qilishini alohida taʼkidladi.

Futbolchi oʻz bayonotida mamlakatdagi ayrim stadionlarda qabul qilinishi turlicha boʻlishiga qaramay, jamoatchilikning umumiy qoʻllab-quvvatlovi unga kuch berishini qayd etdi. Uning fikricha, atigi bir hovuch odamlarning uni yoqtirmasligi uning ruhiyatiga ham, maydondagi oʻyiniga ham taʼsir koʻrsata olmaydi.

Kelajakdagi rejalar va yangi marralar

Terma jamoadagi kelajagi haqida gapirar ekan, Cristiano Ronaldo mamlakat futbol federatsiyasi rahbariyati va bosh murabbiy bilan yaqindan muloqot qilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi unga hamon Ishonch bildirmoqda va u nafaqat maydondagi gollari, balki maydon tashqarisidagi tajribasi bilan ham jamoaga katta foyda keltira oladi.

Hujumchi ushbu mavsum uning uchun oxirgisi boʻlishi mumkinligini istisno etmadi, biroq yakuniy qaror qabul qilinsa, buni oʻz vaqtida eʼlon qilishini aytdi. Hozirgi kunda esa u faqatgina yaqindagi oʻyinlarga eʼtibor qaratib, muxlislarni xursand qilishda davom etishni maqsad qilgan.

Cristiano RonaldoPortugaliyaMillatlar ligasiFutbolTerma jamoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiKecha 23:51Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi21 iyul 22:15Portugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladiPortugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladi21 iyul 11:59Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?