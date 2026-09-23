Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdi

·2·Sport
Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdi

Portugal milliy jamoasi sardori Cristiano Ronaldo JChdagi omadsizlikdan keyin xalqaro faoliyatini yakunlash haqida jiddiy oʻylaganini tan oldi, biroq hozirda faoliyatini davom ettirib, 1000 ta gol marrasini zabt etishni niyat qilgan. The Guardian nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali hujumchi oʻz kelajagi borasida chuqfurlik bilan mulohaza yuritgan va terma jamoadagi rekordlar seriyasini uzaytirishga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Portugaliya terma jamoasi yozgi jahon chempionatining 1/8 final bosqichida Ispaniyaga qarshi kechgan murosasiz va qiyin kechgan oʻyinda kichik hisobda magʻlubiyatga uchrab, musobaqani erta tark etgandi. Mazkur hafsalasi pir boʻlish holatidan keyin hujumchi milliy jamoadagi kelajagini jiddiy tahlil qilib chiqqan va oʻz imkoniyatlarini sarhisob qilgan.

Kelajak borasidagi oʻylar va terma jamoadagi muhim vazifa

Cristiano Ronaldo oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasash ehtimoli jiddiy muhokama qilinganini yashirmadi. Hujumchining soʻzlariga koʻra, u doimo oʻz qarorlari, kelajagi va bugungi kuni haqida oʻylaydigan inson hisoblanadi.

«Ha, men bu haqda oʻylaganman. Albatta, doimo qarorlarim, kelajagim va hozirgi holatim haqida oʻylayman. Men mutafakkirman, shuning uchun ham hozir bu yerda turibman va bu faoliyatimni davom ettirishimni anglatadi», — deya taʼkidlagan toʻpurar.

Yoshlarga yordam berish va asosiy maqsad — gollar

Hozirda 42 yoshni qarshilash afsonaviy futbolchi uchun toʻsiq emas. U nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham jamoaga foyda keltirishga qatʼiy qaror qilgan. Portugaliya terma jamoasida shakllanib kelayotgan yosh avlod vakillariga koʻmaklashish uning ustuvor vazifalaridan biriga aylangan.

«Men hali ham milliy jamoaga oʻz maqsadlariga erishishda yordam bera olishimga ishonaman. Jamoaga nafaqat gollar, balki maydon tashqarisida ham oʻz koʻmagimni berishim mumkin. Jamoada yangi yosh avlod vakillari bor, biroq mening asosiy vazifam maydonda toʻp kiritish va jamoaga gʻalaba qozonishda yordam berishdir», — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Shuningdek, futbolchi agar oʻzi terma jamoaga keraksiz boʻlib qolganini yoki muhitga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini sezsa, ikkilanmasdan oʻz xohishi bilan ketishini maʼlum qildi. Uning qayd etishicha, qachonki jamoa uning xizmatiga ehtiyoj sezmasa, u birinchilardan boʻlib chekingan boʻlardi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaTerma jamoaFutbolRekord
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanKecha 23:35Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi21 iyul 22:15Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?