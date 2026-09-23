Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdi
Portugal milliy jamoasi sardori Cristiano Ronaldo JChdagi omadsizlikdan keyin xalqaro faoliyatini yakunlash haqida jiddiy oʻylaganini tan oldi, biroq hozirda faoliyatini davom ettirib, 1000 ta gol marrasini zabt etishni niyat qilgan. The Guardian nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali hujumchi oʻz kelajagi borasida chuqfurlik bilan mulohaza yuritgan va terma jamoadagi rekordlar seriyasini uzaytirishga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Portugaliya terma jamoasi yozgi jahon chempionatining 1/8 final bosqichida Ispaniyaga qarshi kechgan murosasiz va qiyin kechgan oʻyinda kichik hisobda magʻlubiyatga uchrab, musobaqani erta tark etgandi. Mazkur hafsalasi pir boʻlish holatidan keyin hujumchi milliy jamoadagi kelajagini jiddiy tahlil qilib chiqqan va oʻz imkoniyatlarini sarhisob qilgan.
Kelajak borasidagi oʻylar va terma jamoadagi muhim vazifaCristiano Ronaldo oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasash ehtimoli jiddiy muhokama qilinganini yashirmadi. Hujumchining soʻzlariga koʻra, u doimo oʻz qarorlari, kelajagi va bugungi kuni haqida oʻylaydigan inson hisoblanadi.
«Ha, men bu haqda oʻylaganman. Albatta, doimo qarorlarim, kelajagim va hozirgi holatim haqida oʻylayman. Men mutafakkirman, shuning uchun ham hozir bu yerda turibman va bu faoliyatimni davom ettirishimni anglatadi», — deya taʼkidlagan toʻpurar.
Yoshlarga yordam berish va asosiy maqsad — gollarHozirda 42 yoshni qarshilash afsonaviy futbolchi uchun toʻsiq emas. U nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham jamoaga foyda keltirishga qatʼiy qaror qilgan. Portugaliya terma jamoasida shakllanib kelayotgan yosh avlod vakillariga koʻmaklashish uning ustuvor vazifalaridan biriga aylangan.
«Men hali ham milliy jamoaga oʻz maqsadlariga erishishda yordam bera olishimga ishonaman. Jamoaga nafaqat gollar, balki maydon tashqarisida ham oʻz koʻmagimni berishim mumkin. Jamoada yangi yosh avlod vakillari bor, biroq mening asosiy vazifam maydonda toʻp kiritish va jamoaga gʻalaba qozonishda yordam berishdir», — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Shuningdek, futbolchi agar oʻzi terma jamoaga keraksiz boʻlib qolganini yoki muhitga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini sezsa, ikkilanmasdan oʻz xohishi bilan ketishini maʼlum qildi. Uning qayd etishicha, qachonki jamoa uning xizmatiga ehtiyoj sezmasa, u birinchilardan boʻlib chekingan boʻlardi.
Izohlar 0
…