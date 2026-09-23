Kilian Mbappe Krishtianu Ronaldu kabi 41 yoshgacha oʻynashini istisno qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe, Krishtianu Ronaldu kabi 41 yoshgacha Fransiya terma jamoasi safida o'ynashini istisno qildi, chunki Fransiya terma jamoasining ijtimoiy-sport muhiti bunga yo'l qo'ymaydi.
- Mbappe o'zining bolalikdagi kumiri Krishtianu Ronalduning yuqori darajada uzoq yillar to'p surishini isbotlaganini e'tirof etdi, biroq o'zining shaxsiy holatida bunday uzoq faoliyat ssenariysi takrorlanishiga ishonmasligini ta'kidladi.
Fransiya terma jamoasi va Madridning Real klubi hujumchisi Kilian Mbappe Germaniyaning Bild nashriga bergan intervyusida oʻzining kelajakdagi faoliyati, transfer mish-mishlari hamda bolalikdagi kumiri Krishtianu Ronaldu haqida fikr bildirdi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi Fransiya terma jamoasining ijtimoiy-sport muhitini inobatga olgan holda, portugaliyalik hujumchi kabi 41 yoshgacha milliy libosda maydonga tushishi mutlaqo imkonsiz ekanini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Fransiya terma jamoasining yigʻinida turgan yulduz hujumchi matbuot vakillarining turli savollariga ochiq javob qaytardi. Xususan, soʻnggi paytlarda OAVda Real Madridning asosiy transfer nishoniga aylangani aytilayotgan Maykl Olise haqidagi mish-mishlarga ham munosabat bildirildi.
Maykl Olise va transfer mish-mishlariKilian Mbappening taʼkidlashicha, bunday transfer xabarlari unga PSJ safida oʻynagan davrlarini eslatadi va bu kabi holatlar futbol olamida odatiy tus olgan. U oʻzi yaxshi tanigan futbolchiga boshqa jamoaga oʻtishni maslahat berish hurmatsizlik boʻlishini taʼkidladi.
Uning soʻzlariga koʻra, Bavariya juda buyuk klub boʻlib, Maykl Olise u yerda ulkan muvaffaqiyatlarga erisha oladi. Shuningdek, fransiyalik hujumchi bunday darajadagi istisno futbolchi dunyodagi har qanday top-klub eʼtiborida boʻlishi tabiiy ekanini qoʻshimcha qildi.
Krishtianu Ronaldu va kelajak rejalariSuhbat davomida Krishtianu Ronalduning 41 yoshda ham terma jamoa sharafini munosib himoya qilib kelayotgani va hozirda Portugaliya safida asosiy hujumchi boʻlib qolayotgani alohida mavzu boʻldi. Bu borada Mbappe oʻzining yoshlikdagi kumiriga havas qilishini, biroq oʻzining kelajagi boshqacha kechishini bildirdi.
«Oʻzim oʻynayotgan terma jamoani hisobga olsak, rostini aytishimiz kerak: Fransiya meni 41 yoshgacha oʻynashimga aslo yoʻl qoʻymaydi», — deya kulib javob berdi Kilian Mbappe. Shu bilan birga, u Ronalduning jismoniy va ruhiy holat doimiy mukammal boʻlsa, yuqori darajada uzoq yillar toʻp surish mumkinligini isbotlaganini eʼtirof etdi.
Biroq, oʻzining shaxsiy holatida bunday uzoq davom etadigan faoliyat ssenariysi takrorlanishiga ishonmasligini taʼkidlab, intervyusiga yakun yasadi. Ushbu bayonotlar futbol jamoatchiligi va OAVda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Izohlar 0
…