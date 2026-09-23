Kilian Mbappe Krishtianu Ronaldu kabi 41 yoshgacha oʻynashini istisno qildi

·41·Sport
Kilian Mbappe Krishtianu Ronaldu kabi 41 yoshgacha oʻynashini istisno qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe, Krishtianu Ronaldu kabi 41 yoshgacha Fransiya terma jamoasi safida o'ynashini istisno qildi, chunki Fransiya terma jamoasining ijtimoiy-sport muhiti bunga yo'l qo'ymaydi.
  • Mbappe o'zining bolalikdagi kumiri Krishtianu Ronalduning yuqori darajada uzoq yillar to'p surishini isbotlaganini e'tirof etdi, biroq o'zining shaxsiy holatida bunday uzoq faoliyat ssenariysi takrorlanishiga ishonmasligini ta'kidladi.

Fransiya terma jamoasi va Madridning Real klubi hujumchisi Kilian Mbappe Germaniyaning Bild nashriga bergan intervyusida oʻzining kelajakdagi faoliyati, transfer mish-mishlari hamda bolalikdagi kumiri Krishtianu Ronaldu haqida fikr bildirdi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi Fransiya terma jamoasining ijtimoiy-sport muhitini inobatga olgan holda, portugaliyalik hujumchi kabi 41 yoshgacha milliy libosda maydonga tushishi mutlaqo imkonsiz ekanini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Fransiya terma jamoasining yigʻinida turgan yulduz hujumchi matbuot vakillarining turli savollariga ochiq javob qaytardi. Xususan, soʻnggi paytlarda OAVda Real Madridning asosiy transfer nishoniga aylangani aytilayotgan Maykl Olise haqidagi mish-mishlarga ham munosabat bildirildi.

Maykl Olise va transfer mish-mishlari

Kilian Mbappening taʼkidlashicha, bunday transfer xabarlari unga PSJ safida oʻynagan davrlarini eslatadi va bu kabi holatlar futbol olamida odatiy tus olgan. U oʻzi yaxshi tanigan futbolchiga boshqa jamoaga oʻtishni maslahat berish hurmatsizlik boʻlishini taʼkidladi.

Uning soʻzlariga koʻra, Bavariya juda buyuk klub boʻlib, Maykl Olise u yerda ulkan muvaffaqiyatlarga erisha oladi. Shuningdek, fransiyalik hujumchi bunday darajadagi istisno futbolchi dunyodagi har qanday top-klub eʼtiborida boʻlishi tabiiy ekanini qoʻshimcha qildi.

Krishtianu Ronaldu va kelajak rejalari

Suhbat davomida Krishtianu Ronalduning 41 yoshda ham terma jamoa sharafini munosib himoya qilib kelayotgani va hozirda Portugaliya safida asosiy hujumchi boʻlib qolayotgani alohida mavzu boʻldi. Bu borada Mbappe oʻzining yoshlikdagi kumiriga havas qilishini, biroq oʻzining kelajagi boshqacha kechishini bildirdi.

«Oʻzim oʻynayotgan terma jamoani hisobga olsak, rostini aytishimiz kerak: Fransiya meni 41 yoshgacha oʻynashimga aslo yoʻl qoʻymaydi», — deya kulib javob berdi Kilian Mbappe. Shu bilan birga, u Ronalduning jismoniy va ruhiy holat doimiy mukammal boʻlsa, yuqori darajada uzoq yillar toʻp surish mumkinligini isbotlaganini eʼtirof etdi.

Biroq, oʻzining shaxsiy holatida bunday uzoq davom etadigan faoliyat ssenariysi takrorlanishiga ishonmasligini taʼkidlab, intervyusiga yakun yasadi. Ushbu bayonotlar futbol jamoatchiligi va OAVda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Kilian MbappeKrishtianu RonalduReal MadridBavariyaMaykl Olise
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiKilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiKecha 13:37Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqatReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqat25 iyul 12:15Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi18 sentabr 14:19Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiMichael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradi13 iyul 01:58Real Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdiReal Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdi9 avgust 15:15«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting9 sentabr 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?