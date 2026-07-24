Klopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandi

·54·Sport
Klopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandi

Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyiga aylandi. Germaniya futbol ittifoqi 59 yoshli mutaxassis Yulian Nagelsmann o‘rnini egallaganini rasman e’lon qildi.

Klopp bilan uzoq muddatli shartnoma imzolandi. Endi mashhur murabbiy Germaniya termasini 2030 yilgi jahon chempionati yakuniga qadar boshqarishi rejalashtirilgan.

DFB Kloppning tayinlovini rasman e’lon qildi

Germaniya futbol ittifoqi matbuot anjumanida milliy jamoadagi murabbiylar almashinuvini tasdiqladi.

DFB prezidenti Bernd Noyendorfning ma’lum qilishicha, Klopp bilan tuzilgan shartnoma 2030 yilgi jahon chempionati yakuniga qadar amal qiladi.

Shu tariqa, Germaniya futboli rahbariyati terma jamoaning kelgusi to‘rt yillik rejasini tajribali mutaxassis bilan bog‘ladi.

Klopp Nagelsmann o‘rnini egalladi

Yurgen Klopp Germaniya termasida Yulian Nagelsmannning o‘rnini bosadi.

Yangi bosh murabbiy oldida jamoani navbatdagi yirik turnirlarga tayyorlash, tarkibda avlodlar almashinuvini boshqarish va Germaniyani yana jahon futbolidagi yetakchi maqomga qaytarish vazifasi turadi.

Kloppning yuqori pressing, tezkor hujumlar va jamoaviy intizomga asoslangan uslubi milliy jamoa o‘yiniga qanday ta’sir qilishi asosiy intrigalardan biri bo‘ladi.

«Liverpul»da tarixiy davr yaratgan edi

Yurgen Kloppning so‘nggi ish joyi Angliyaning «Liverpul» klubi bo‘lgan. U jamoani 2015 yildan 2024 yilgacha boshqarib, klubni Yevropa va Angliya futboli cho‘qqisiga qaytargan murabbiy sifatida tarixda qoldi.

Klopp faoliyati davomida:

  • «Liverpul»ni Yevropa Chempionlar ligasi g‘olibligiga olib keldi;

  • klubning uzoq yillik chempionlik intizoriga barham berdi;

  • yuqori sur’at va kuchli pressingga asoslangan o‘yin tizimini shakllantirdi;

  • jamoani dunyoning eng kuchli klublaridan biriga aylantirdi.

Germaniyadagi muvaffaqiyatli yillar

Klopp «Liverpul»dan avval Germaniyaning «Mayns» va Dortmundning «Borussiya» klublarida faoliyat yuritgan.

Ayniqsa, «Borussiya»dagi davri mutaxassisga katta shuhrat keltirdi. U jamoani mamlakat chempionligiga olib chiqib, yosh futbolchilarni rivojlantirish va cheklangan imkoniyatlar bilan raqobatbardosh tarkib qurish qobiliyatini namoyish etgan.

Endi Klopp o‘zining klub futbolida orttirgan tajribasini ilk bor milliy terma jamoa miqyosida sinab ko‘radi.

2030 yilgacha katta vazifalar

Kloppning shartnomasi 2030 yilgi jahon chempionatigacha tuzilgani Germaniya futbol ittifoqi unga uzoq muddatli loyiha sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

Yangi murabbiydan qisqa vaqt ichida natija talab qilinishi bilan birga, terma jamoaning kelajak avlodini shakllantirish ham kutiladi. Kloppning murabbiylik falsafasi, futbolchilar bilan ishlash uslubi va katta o‘yinlardagi tajribasi Germaniya uchun muhim ustunlik bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya termasini yana jahon chempioniga aylantira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi