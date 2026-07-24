Klopp Germaniya termasiga bosh murabbiy etib tayinlandi
Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyiga aylandi. Germaniya futbol ittifoqi 59 yoshli mutaxassis Yulian Nagelsmann o‘rnini egallaganini rasman e’lon qildi.
Klopp bilan uzoq muddatli shartnoma imzolandi. Endi mashhur murabbiy Germaniya termasini 2030 yilgi jahon chempionati yakuniga qadar boshqarishi rejalashtirilgan.
DFB Kloppning tayinlovini rasman e’lon qildi
Germaniya futbol ittifoqi matbuot anjumanida milliy jamoadagi murabbiylar almashinuvini tasdiqladi.
DFB prezidenti Bernd Noyendorfning ma’lum qilishicha, Klopp bilan tuzilgan shartnoma 2030 yilgi jahon chempionati yakuniga qadar amal qiladi.
Shu tariqa, Germaniya futboli rahbariyati terma jamoaning kelgusi to‘rt yillik rejasini tajribali mutaxassis bilan bog‘ladi.
Klopp Nagelsmann o‘rnini egalladi
Yurgen Klopp Germaniya termasida Yulian Nagelsmannning o‘rnini bosadi.
Yangi bosh murabbiy oldida jamoani navbatdagi yirik turnirlarga tayyorlash, tarkibda avlodlar almashinuvini boshqarish va Germaniyani yana jahon futbolidagi yetakchi maqomga qaytarish vazifasi turadi.
Kloppning yuqori pressing, tezkor hujumlar va jamoaviy intizomga asoslangan uslubi milliy jamoa o‘yiniga qanday ta’sir qilishi asosiy intrigalardan biri bo‘ladi.
«Liverpul»da tarixiy davr yaratgan edi
Yurgen Kloppning so‘nggi ish joyi Angliyaning «Liverpul» klubi bo‘lgan. U jamoani 2015 yildan 2024 yilgacha boshqarib, klubni Yevropa va Angliya futboli cho‘qqisiga qaytargan murabbiy sifatida tarixda qoldi.
Klopp faoliyati davomida:
«Liverpul»ni Yevropa Chempionlar ligasi g‘olibligiga olib keldi;
klubning uzoq yillik chempionlik intizoriga barham berdi;
yuqori sur’at va kuchli pressingga asoslangan o‘yin tizimini shakllantirdi;
jamoani dunyoning eng kuchli klublaridan biriga aylantirdi.
Germaniyadagi muvaffaqiyatli yillar
Klopp «Liverpul»dan avval Germaniyaning «Mayns» va Dortmundning «Borussiya» klublarida faoliyat yuritgan.
Ayniqsa, «Borussiya»dagi davri mutaxassisga katta shuhrat keltirdi. U jamoani mamlakat chempionligiga olib chiqib, yosh futbolchilarni rivojlantirish va cheklangan imkoniyatlar bilan raqobatbardosh tarkib qurish qobiliyatini namoyish etgan.
Endi Klopp o‘zining klub futbolida orttirgan tajribasini ilk bor milliy terma jamoa miqyosida sinab ko‘radi.
2030 yilgacha katta vazifalar
Kloppning shartnomasi 2030 yilgi jahon chempionatigacha tuzilgani Germaniya futbol ittifoqi unga uzoq muddatli loyiha sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
Yangi murabbiydan qisqa vaqt ichida natija talab qilinishi bilan birga, terma jamoaning kelajak avlodini shakllantirish ham kutiladi. Kloppning murabbiylik falsafasi, futbolchilar bilan ishlash uslubi va katta o‘yinlardagi tajribasi Germaniya uchun muhim ustunlik bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya termasini yana jahon chempioniga aylantira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…