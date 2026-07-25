Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqaradi: Mamlakatda ulkan optimizm to‘lqini
Germaniya futbolida yangi davr boshlanmoqda. Afsonaviy murabbiy Yurgen Klopp rasman mamlakat milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangani haqidagi xabar butun Germaniya bo‘ylab misli ko‘rilmagan eyforiyani keltirib chiqardi. Yulian Nagelsmann o‘rnini egallagan mutaxassis bilan 2030-yilga qadar mo‘ljallangan shartnoma imzolandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Liverpul va Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Diyetmar Hamannning fikricha, Kloppning shunchaki jamoaga kelishi va uning xarizmasi nemis futbolidagi tushkun kayfiyatni butunlay o‘zgartirishga qodir. Goal.com nashri xabariga ko‘ra, Klopp o‘z faoliyatidagi to‘rtinchi klub/jamoa boshqaruviga kirishmoqda. Bungacha u Mayns, Borussiya Dortmund va Liverpul klublarida muvaffaqiyatli ishlagan edi.
Ruhiy tiklanish va yangi umidlar
Sky Sport nashriga bergan intervyusida Hamann Kloppning matbuot anjumanidagi chiqishi muxlislarda katta ishonch uyg‘otganini ta’kidladi. 2014-yilgi jahon chempionligidan so‘ng Germaniya terma jamoasi barqarorlikni yo‘qotgan va ketma-ket muvaffaqiyatsizliklarga uchragan edi. "Uning shunchaki DFB (Germaniya futbol ittifoqi) tarkibida paydo bo‘lishi mamlakatga kerak bo‘lgan o‘sha jo‘shqinlikni qaytardi", — deydi Hamann.
Shunga qaramay, Yurgen Kloppni xalqaro maydonda o‘ziga xos qiyinchiliklar kutmoqda. Klub futbolidan farqli o‘laroq, terma jamoada murabbiy transfer bozoriga tayanolmaydi. Hamannning so‘zlariga ko‘ra, Germaniya hozirda o‘z salohiyatidan ancha past darajada o‘yin ko‘rsatmoqda va Kloppning asosiy vazifasi jamoada birdamlik hamda g‘oliblik ruhini qayta shakllantirishdan iborat bo‘ladi.
Taktik muammolar va "Axilles tovoni"
Germaniya terma jamoasi 2018 va 2022-yilgi jahon chempionatlarida guruh bosqichidan chiqa olmagani nemis futboli inqirozda ekanini ko‘rsatgan edi. Klopp ushbu inqirozni bartaraf etish uchun birinchi navbatda tarkibdagi taktik bo‘shliqlarni to‘ldirishi lozim. Xususan, maydon markazidagi muvozanatni tiklash eng ustuvor vazifa sifatida ko‘rilmoqda.
Hamannning tahliliga ko‘ra, o‘yinlar aynan maydon markazida yutiladi yoki boy beriladi. "Bizda hujumda va qanotlarda iqtidorli futbolchilar yetarli. Ammo markaziy yarim himoya juftligini topish — bizning yillardir davom etayotgan Axilles tovonimizdir. Yurgen aynan shu 'dvigatel' qismini sozlab berishi kerak", — deya qo‘shimcha qildi sobiq futbolchi.
Yurgen Klopp o‘z navbatida matbuot bilan munosabatlar borasida ham qat’iy pozitsiyasini bildirdi. U agar OAV tomonidan asossiz bosim va ortiqcha tanqidlar ostida qolsa, o‘z lavozimini tark etishga tayyorligini ma’lum qildi. FIFA tomonidan ikki bor dunyoning eng yaxshi murabbiyi deb topilgan mutaxassis endi nemis futbolini 2026-yilgi Jahon chempionati va 2028-yilgi Yevropa chempionatiga tayyorlaydi.
…