Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqaradi: Mamlakatda ulkan optimizm to‘lqini

·64·Sport
Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqaradi: Mamlakatda ulkan optimizm to‘lqini

Germaniya futbolida yangi davr boshlanmoqda. Afsonaviy murabbiy Yurgen Klopp rasman mamlakat milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangani haqidagi xabar butun Germaniya bo‘ylab misli ko‘rilmagan eyforiyani keltirib chiqardi. Yulian Nagelsmann o‘rnini egallagan mutaxassis bilan 2030-yilga qadar mo‘ljallangan shartnoma imzolandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpul va Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Diyetmar Hamannning fikricha, Kloppning shunchaki jamoaga kelishi va uning xarizmasi nemis futbolidagi tushkun kayfiyatni butunlay o‘zgartirishga qodir. Goal.com nashri xabariga ko‘ra, Klopp o‘z faoliyatidagi to‘rtinchi klub/jamoa boshqaruviga kirishmoqda. Bungacha u Mayns, Borussiya Dortmund va Liverpul klublarida muvaffaqiyatli ishlagan edi.

Ruhiy tiklanish va yangi umidlar

Sky Sport nashriga bergan intervyusida Hamann Kloppning matbuot anjumanidagi chiqishi muxlislarda katta ishonch uyg‘otganini ta’kidladi. 2014-yilgi jahon chempionligidan so‘ng Germaniya terma jamoasi barqarorlikni yo‘qotgan va ketma-ket muvaffaqiyatsizliklarga uchragan edi. "Uning shunchaki DFB (Germaniya futbol ittifoqi) tarkibida paydo bo‘lishi mamlakatga kerak bo‘lgan o‘sha jo‘shqinlikni qaytardi", — deydi Hamann.

Shunga qaramay, Yurgen Kloppni xalqaro maydonda o‘ziga xos qiyinchiliklar kutmoqda. Klub futbolidan farqli o‘laroq, terma jamoada murabbiy transfer bozoriga tayanolmaydi. Hamannning so‘zlariga ko‘ra, Germaniya hozirda o‘z salohiyatidan ancha past darajada o‘yin ko‘rsatmoqda va Kloppning asosiy vazifasi jamoada birdamlik hamda g‘oliblik ruhini qayta shakllantirishdan iborat bo‘ladi.

Taktik muammolar va "Axilles tovoni"

Germaniya terma jamoasi 2018 va 2022-yilgi jahon chempionatlarida guruh bosqichidan chiqa olmagani nemis futboli inqirozda ekanini ko‘rsatgan edi. Klopp ushbu inqirozni bartaraf etish uchun birinchi navbatda tarkibdagi taktik bo‘shliqlarni to‘ldirishi lozim. Xususan, maydon markazidagi muvozanatni tiklash eng ustuvor vazifa sifatida ko‘rilmoqda.

Hamannning tahliliga ko‘ra, o‘yinlar aynan maydon markazida yutiladi yoki boy beriladi. "Bizda hujumda va qanotlarda iqtidorli futbolchilar yetarli. Ammo markaziy yarim himoya juftligini topish — bizning yillardir davom etayotgan Axilles tovonimizdir. Yurgen aynan shu 'dvigatel' qismini sozlab berishi kerak", — deya qo‘shimcha qildi sobiq futbolchi.

Yurgen Klopp o‘z navbatida matbuot bilan munosabatlar borasida ham qat’iy pozitsiyasini bildirdi. U agar OAV tomonidan asossiz bosim va ortiqcha tanqidlar ostida qolsa, o‘z lavozimini tark etishga tayyorligini ma’lum qildi. FIFA tomonidan ikki bor dunyoning eng yaxshi murabbiyi deb topilgan mutaxassis endi nemis futbolini 2026-yilgi Jahon chempionati va 2028-yilgi Yevropa chempionatiga tayyorlaydi.

Jurgen KloppGermaniyaFutbolTransferDietmar Hamann
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi