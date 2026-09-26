Yangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdi

·58·Sport
Yangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eron ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi va yangi «4-3-3» taktik sxemasiga muvaffaqiyatli o‘tdi.
  • Jamoa sardori Eldor Shomurodovning ta’kidlashicha, tarkibdagi aqlli futbolchilarning ko‘pligi yangi uslubga moslashishni osonlashtirgan.
  • G‘alabaga qaramay, o‘yinda hali bartaraf etilishi lozim bo‘lgan kamchiliklar mavjud va ular ustida ishlanadi.

Farg‘onadagi markaziy o‘yingohda kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy terma jamoasi prinsipial raqib — Eron ustidan 3:1 hisobida ishonchli va tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritgani muxlislar orasida katta to‘lqin hosil qildi. Ushbu yorqin zafardan so‘ng milliy terma jamoa sardori va Istanbulning «Bashakshehir» klubi hujumchisi Eldor Shomurodov navbatdagi mashg‘ulotlar oldidan jurnalistlar savollariga batafsil javob berdi. Sardor jamoaning yangi «4-3-3» taktik sxemasiga moslashishi, uchrashuvdagi g‘alabaning psixologik ta’siri hamda tarkibdagi futbolchilarning intellektual saviyasi haqida to‘xtalib o‘tdi.

Shomurodovning ta’kidlashicha, g‘alaba jamoaga o‘zgacha emotsiya bag‘ishlagan bo‘lsa-da, o‘yinda hali bartaraf etilishi lozim bo‘lgan kamchiliklar yetarli. Biroq tarkibda yuqori saviyali, bosh murabbiyning har qanday zamonaviy taktik topshirig‘ini to‘g‘ri va aniq tushunib bajaradigan aqlli futbolchilar borligi yangi uslubga o‘tishni ancha osonlashtirgan.

«3:1 hisobi, «4-3-3» sxemasi va sardor e’tirofi»: Shomurodov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy terma jamoamiz yetakchisining fikrlaridan eng muhim rasmiy tezislar:

  • Eron ustidan 3:1 zafari: Farg‘onada kechgan prinsipial o‘rtoqlik bahsida terma jamoamiz raqibni 3:1 hisobida taslim etdi;

  • «4-3-3» sxemasiga o‘tish qiyinchilik tug‘dirmadi: Sardor yangi taktik formatsiya jamoa uchun og‘irlik qilmaganini tasdiqladi;

  • Kamchiliklar ustida ishlash davom etadi: G‘alabaga qaramay, Shomurodov o‘yinda kamchiliklar yetarli ekani va ularni bartaraf etish zarurligini bildirdi;

  • Aqlli futbolchilar omili: Murabbiy ko‘rsatmalarini to‘g‘ri va tez qabul qiladigan yuqori saviyali o‘yinchilar borligi taktik o‘zgarishlarni osonlashtirdi;

  • Emotsiya va hisobning ahamiyati: Hisob qanday bo‘lishidan qat’i nazar, har bir g‘alaba jamoa ruhiyati uchun mutlaqo o‘zgacha quvvat berishi ta’kidlandi.

O‘zbekiston — Eron uchrashuvi va yangi taktik o‘zgarishlar tahlili

Terma jamoamizning o‘yini, sardor xulosalari va taktika ko‘rsatkichlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Farg‘onadagi bahs ko‘rsatkichlari va Shomurodov bahosi

Raqib va uchrashuv maqomi

Eron milliy terma jamoasi (Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi)

O‘yin o‘tkazilgan manzil va yakuniy hisob

Farg‘ona shahri, markaziy stadion — 3:1 hisobidagi g‘alaba

Sinovdan o‘tgan taktik sxema

«4-3-3» (hujumkor va qanotlarni faollashtiruvchi uslub)

Sardorning sxema haqidagi fikri

«Qiyinchilik tug‘dirmadi, chunki tarkibda aqlli o‘yinchilar ko‘p»

Aniqlangan holatlar va vazifalar

O‘yinda kamchiliklar mavjud, mashg‘ulotlarda ular ustida ishlanadi

Keyingi bosqich uchun samarasi

Jahon chempionati saralashi va rasmiy o‘yinlar oldidan mustahkam ishonch

Futbol ekspertizasi: Nega «4-3-3» sxemasida Eronni yutish muhim voqea?

Sport tahlilchilari, futbol mutaxassislari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Klassik himoyadan hujumkor pressingga o‘tish»: O‘zbekiston terma jamoasining ko‘p yillar davomida himoyaviy yoki ehtiyotkor sxemalarda harakatlangani ma’lum; Erondek kuchli jamoaga qarshi ochiq «4-3-3» formatsiyasida o‘ynab, 3 ta gol urish milliy jamoamizning hujum salohiyati yuqori darajaga chiqqanini ko‘rsatadi;

  • Eldor Shomurodovning yetakchilik ruhiyati: «Bashakshehir»da muntazam amaliyotga ega bo‘layotgan tajribali forvardning sardorlik pozitsiyasi va jamoadagi kamchiliklarni ochiq tan olishi yuksak professionallikdan dalolat beradi;

  • Taktik universallik: Tarkibda tezkor qanot hujumchilari va intellektual markaziy yarimhimoyachilar ko‘pligi murabbiylar shtabiga rasmiy bahslarda raqibga qarab o‘yin chizmasini bemalol o‘zgartirish imkoniyatini beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun «4-3-3» taktik sxemasi eng maqbul va hujumkor tanlovmi? Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoamizda yana qaysi jihatlarni kuchaytirish kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz yulduzlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Eldor ShomurodovFarg‘ona4-3-3 taktik sxemasiEron milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi23 sentabr 18:15Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdi22 sentabr 00:59Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdi23 sentabr 18:51Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya