Yangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eron ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi va yangi «4-3-3» taktik sxemasiga muvaffaqiyatli o‘tdi.
- Jamoa sardori Eldor Shomurodovning ta’kidlashicha, tarkibdagi aqlli futbolchilarning ko‘pligi yangi uslubga moslashishni osonlashtirgan.
- G‘alabaga qaramay, o‘yinda hali bartaraf etilishi lozim bo‘lgan kamchiliklar mavjud va ular ustida ishlanadi.
Farg‘onadagi markaziy o‘yingohda kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy terma jamoasi prinsipial raqib — Eron ustidan 3:1 hisobida ishonchli va tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritgani muxlislar orasida katta to‘lqin hosil qildi. Ushbu yorqin zafardan so‘ng milliy terma jamoa sardori va Istanbulning «Bashakshehir» klubi hujumchisi Eldor Shomurodov navbatdagi mashg‘ulotlar oldidan jurnalistlar savollariga batafsil javob berdi. Sardor jamoaning yangi «4-3-3» taktik sxemasiga moslashishi, uchrashuvdagi g‘alabaning psixologik ta’siri hamda tarkibdagi futbolchilarning intellektual saviyasi haqida to‘xtalib o‘tdi.
Shomurodovning ta’kidlashicha, g‘alaba jamoaga o‘zgacha emotsiya bag‘ishlagan bo‘lsa-da, o‘yinda hali bartaraf etilishi lozim bo‘lgan kamchiliklar yetarli. Biroq tarkibda yuqori saviyali, bosh murabbiyning har qanday zamonaviy taktik topshirig‘ini to‘g‘ri va aniq tushunib bajaradigan aqlli futbolchilar borligi yangi uslubga o‘tishni ancha osonlashtirgan.
«3:1 hisobi, «4-3-3» sxemasi va sardor e’tirofi»: Shomurodov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy terma jamoamiz yetakchisining fikrlaridan eng muhim rasmiy tezislar:
Eron ustidan 3:1 zafari: Farg‘onada kechgan prinsipial o‘rtoqlik bahsida terma jamoamiz raqibni 3:1 hisobida taslim etdi;
«4-3-3» sxemasiga o‘tish qiyinchilik tug‘dirmadi: Sardor yangi taktik formatsiya jamoa uchun og‘irlik qilmaganini tasdiqladi;
Kamchiliklar ustida ishlash davom etadi: G‘alabaga qaramay, Shomurodov o‘yinda kamchiliklar yetarli ekani va ularni bartaraf etish zarurligini bildirdi;
Aqlli futbolchilar omili: Murabbiy ko‘rsatmalarini to‘g‘ri va tez qabul qiladigan yuqori saviyali o‘yinchilar borligi taktik o‘zgarishlarni osonlashtirdi;
Emotsiya va hisobning ahamiyati: Hisob qanday bo‘lishidan qat’i nazar, har bir g‘alaba jamoa ruhiyati uchun mutlaqo o‘zgacha quvvat berishi ta’kidlandi.
O‘zbekiston — Eron uchrashuvi va yangi taktik o‘zgarishlar tahlili
Terma jamoamizning o‘yini, sardor xulosalari va taktika ko‘rsatkichlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Farg‘onadagi bahs ko‘rsatkichlari va Shomurodov bahosi
Raqib va uchrashuv maqomi
Eron milliy terma jamoasi (Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi)
O‘yin o‘tkazilgan manzil va yakuniy hisob
Farg‘ona shahri, markaziy stadion — 3:1 hisobidagi g‘alaba
Sinovdan o‘tgan taktik sxema
«4-3-3» (hujumkor va qanotlarni faollashtiruvchi uslub)
Sardorning sxema haqidagi fikri
«Qiyinchilik tug‘dirmadi, chunki tarkibda aqlli o‘yinchilar ko‘p»
Aniqlangan holatlar va vazifalar
O‘yinda kamchiliklar mavjud, mashg‘ulotlarda ular ustida ishlanadi
Keyingi bosqich uchun samarasi
Jahon chempionati saralashi va rasmiy o‘yinlar oldidan mustahkam ishonch
Futbol ekspertizasi: Nega «4-3-3» sxemasida Eronni yutish muhim voqea?
Sport tahlilchilari, futbol mutaxassislari va sharhlovchilarning xulosalari:
«Klassik himoyadan hujumkor pressingga o‘tish»: O‘zbekiston terma jamoasining ko‘p yillar davomida himoyaviy yoki ehtiyotkor sxemalarda harakatlangani ma’lum; Erondek kuchli jamoaga qarshi ochiq «4-3-3» formatsiyasida o‘ynab, 3 ta gol urish milliy jamoamizning hujum salohiyati yuqori darajaga chiqqanini ko‘rsatadi;
Eldor Shomurodovning yetakchilik ruhiyati: «Bashakshehir»da muntazam amaliyotga ega bo‘layotgan tajribali forvardning sardorlik pozitsiyasi va jamoadagi kamchiliklarni ochiq tan olishi yuksak professionallikdan dalolat beradi;
Taktik universallik: Tarkibda tezkor qanot hujumchilari va intellektual markaziy yarimhimoyachilar ko‘pligi murabbiylar shtabiga rasmiy bahslarda raqibga qarab o‘yin chizmasini bemalol o‘zgartirish imkoniyatini beradi.
Sizningcha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun «4-3-3» taktik sxemasi eng maqbul va hujumkor tanlovmi? Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoamizda yana qaysi jihatlarni kuchaytirish kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz yulduzlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…