Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi
Toshkentdagi «Humo Arena»da o‘tkazilayotgan Mangu 5 turnirida o‘zbekistonlik MMA jangchisi Bobur Tagiyev navbatdagi g‘alabasini qayd etdi. U ganalik Juma Sumanga qarshi uch raundlik jangni to‘liq o‘tkazib, hakamlar qaroriga ko‘ra ustun keldi.
MMA muxlislari e’tiborida bo‘lgan ushbu bahs davomida har ikki jangchi belgilangan uch raundni to‘liq o‘tkazdi. G‘olibni aniqlash uchun hakamlar qarori talab etildi.
G‘alaba 29:27 hisobida qayd etildi
Jang yakuniga yetgach, hakamlar kartochkalari e’lon qilindi.
Ularning qarorlariga ko‘ra, Bobur Tagiyev 29:27 hisobida g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, O‘zbekiston vakili Mangu 5 turnirida Gana jangchisi Juma Suman ustidan muhim g‘alabaga erishdi.
Uch raundlik jang to‘liq davom etdi va yakunda hakamlar ustunlikni Bobur Tagiyev tomoniga berdi.
Toshkentdagi MMA kechasi davom etmoqda
Mangu 5 turniri Toshkent shahridagi «Humo Arena»da o‘tkazilmoqda. Musobaqa dasturidan mahalliy va xorijlik jangchilar ishtirokidagi bir qator MMA bahslari o‘rin olgan.
Tagiyevning Juma Sumanga qarshi jangidan keyin ham turnir doirasida muxlislarni qiziqtirayotgan bahslar davom etmoqda.
Bobur Tagiyev uchun esa Mangu 5 oktagonidagi bu jang g‘alaba bilan yakunlandi. Uch raundlik keskin bahsdan so‘ng hakamlarning 29:27 hisobidagi qarori O‘zbekiston vakili foydasiga chiqdi.
Toshkentdagi turnirda o‘zbekistonlik jangchilarning natijalari MMA muxlislari diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…