Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi

·48·Sport
Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi

Toshkentdagi «Humo Arena»da o‘tkazilayotgan Mangu 5 turnirida o‘zbekistonlik MMA jangchisi Bobur Tagiyev navbatdagi g‘alabasini qayd etdi. U ganalik Juma Sumanga qarshi uch raundlik jangni to‘liq o‘tkazib, hakamlar qaroriga ko‘ra ustun keldi.

MMA muxlislari e’tiborida bo‘lgan ushbu bahs davomida har ikki jangchi belgilangan uch raundni to‘liq o‘tkazdi. G‘olibni aniqlash uchun hakamlar qarori talab etildi.

G‘alaba 29:27 hisobida qayd etildi

Jang yakuniga yetgach, hakamlar kartochkalari e’lon qilindi.

Ularning qarorlariga ko‘ra, Bobur Tagiyev 29:27 hisobida g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, O‘zbekiston vakili Mangu 5 turnirida Gana jangchisi Juma Suman ustidan muhim g‘alabaga erishdi.

Uch raundlik jang to‘liq davom etdi va yakunda hakamlar ustunlikni Bobur Tagiyev tomoniga berdi.

Toshkentdagi MMA kechasi davom etmoqda

Mangu 5 turniri Toshkent shahridagi «Humo Arena»da o‘tkazilmoqda. Musobaqa dasturidan mahalliy va xorijlik jangchilar ishtirokidagi bir qator MMA bahslari o‘rin olgan.

Tagiyevning Juma Sumanga qarshi jangidan keyin ham turnir doirasida muxlislarni qiziqtirayotgan bahslar davom etmoqda.

Bobur Tagiyev uchun esa Mangu 5 oktagonidagi bu jang g‘alaba bilan yakunlandi. Uch raundlik keskin bahsdan so‘ng hakamlarning 29:27 hisobidagi qarori O‘zbekiston vakili foydasiga chiqdi.

Toshkentdagi turnirda o‘zbekistonlik jangchilarning natijalari MMA muxlislari diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Bobur TagiyevJuma SumanMango‘ 5 turnirHumo Arena
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdiAmirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdiBugun 22:26Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiAmirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiKecha 19:02Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!25 avgust 22:00Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)31 avgust 09:06Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!18 aprel 17:53O‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emasO‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emas12 avgust 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya