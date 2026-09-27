“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?
Jahonning eng murakkab va raqobatbardosh chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida o‘zbekistonlik iqtidor sohibi Abduqodir Husanov atrofida navbatdagi katta transfer shov-shuvi avj olmoqda. «Manchester Siti» tarkibida ko‘rsatayotgan barqaror, tezkor va ishonchli o‘yinlari tufayli 22 yoshli markaziy himoyachimiz tumanli albionning qator nufuzli klublari diqqat markaziga tushdi. Yevropaning nufuzli manbalari ma’lum qilishicha, ayniqsa himoya markazida muammolarga duch kelayotgan va ko‘p gol o‘tkazib yuborayotgan Londonning «Chelsi» klubi yanvardayoq Husanovni o‘z safiga qo‘shib olishni va mudofaa boshqaruvini uzoq yillarga aynan unga topshirishni rejalashtirmoqda.
Bundan tashqari, da’vogarlar safida «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi jamoalar ham tilga olinmoqda. Biroq «Manchester Siti» bunday universal va ulkan salohiyatli yulduzini to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibiga osonlikcha topshirib qo‘ymoqchi emas: klub sport direktori Ugo Viana Abduqodir tez orada dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biriga aylanishini ochiq e’lon qilib, rahbariyat unga to‘liq ishonishini tasdiqladi.
«“Chelsi”ning qishki rejasi, APL klublari qiziqishi va “Siti”ning qat’iyati»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi
Husanov atrofidagi qiziqishlar va klublar pozitsiyasidan eng muhim faktlar:
«Chelsi»ning bosh nishoni: London klubi yanvar oyidayoq Husanovni sotib olib, mudofaa chizig‘i boshqaruvini to‘liq unga topshirmoqchi;
APL grandlari va klublar poygasi: 22 yoshli himoyachiga shuningdek «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda;
«Manchester Siti»dagi asosiy o‘rin: Husanov yuqori tezlik va universalligi evaziga jamoaning asosiy tarkibida mustahkam o‘rin egallab ulgurdi;
Ugo Vianadan oliy baho: «Siti» sport direktori o‘zbek futbolchisi kelajakda zamonaviy futbolning eng kuchli himoyachisiga aylanishiga ishonishini ta’kidladi;
Mavsum o‘rtasida sotish ehtimoli juda past: «Shaharliklar» rahbariyati o‘zlari katta umid bog‘lagan futbolchini to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchiga qo‘yib yuborish niyatida emas.
Abduqodir Husanov transferi: «Chelsi» ehtiyojlari va «Manchester Siti»ning pozitsiyasi taqqosi
Londonliklarning qishki transfer rejalari va manchesterliklarning yondashuvi ko‘rsatkichlari jadvali:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Londonning «Chelsi» klubi rejasi
«Manchester Siti» klubining pozitsiyasi
Transfer vaqti va maqsadi
Yanvar oyidagi qishki oynadayoq sotib olish
Mavsum o‘rtasida asosiy futbolchini saqlab qolish
Jamoadagi taktik zarurat
Ko‘p gol o‘tkazish va markazda atletik himoyachi yetishmasligi
Mudofaada universal, tezkor va ishonchli tayanch o‘yinchisi
Futbolchiga taklif etilayotgan rol
Mudofaa markazining uzoq muddatli asosiy yetakchisi
Jamoa asosiy tarkibi va kelajakdagi mutlaq ustuni
Rahbariyat va sport direktori bahosi
Qishki transfer bozoridagi №1 nishon
«Dunyoning eng yaxshi himoyachisiga aylanishiga ishonamiz»
Transferning amalga oshish ehtimoli
Moliyaviy katta taklif tayyorlash
Juda past; to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibga sotish rejada yo‘q
Futbol ekspertizasi: Nega Husanovni «Siti»dan olib ketish deyarli imkonsiz?
Angliya futboli ekspertlari, transfer insayderlari va taktik sharhlovchilarning xulosalari:
«Zamonaviy himoyachi etaloni»: Husanovning eng katta ustunligi — yuksak yakkakurash mahorati, pozitsiya tanlashdagi sovuqqonlik va aqlbovar qilmas yugurish tezligidir; yuqori himoya chizig‘i bilan o‘ynaydigan APL jamoalari uchun bunday himoyachi oltinga teng, shu sababli «Chelsi» uni qo‘lga kiritishga bor kuchi bilan intilmoqda;
«Manchester Siti»ning strategik loyihasi: Ugo Viananing bayonoti shunchaki maqtov emas, balki transfer bozoriga yo‘llangan rasmiy signaldir; klub 22 yoshli futbolchini rivojlanish loyihasining asosiy figurasi deb biladi va uni mavsum davomida raqib lageriga berib yuborishi ularning chempionlik rejalariga zid keladi;
Futbolchi uchun eng to‘g‘ri muhit: Husanov ayni paytda eng yuqori saviyadagi murabbiylar shtabi va yulduzli futbolchilar qurshovida muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lib turibdi; vaziyat shu tarzda davom etar ekan, yanvar oyida qarorni o‘zgartirishga na futbolchida, na klubda jiddiy ehtiyoj bor.
Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib o‘z pozitsiyasini yanada mustahkamlagani ma’qulmi yoki «Chelsi»ga o‘tib, London klubi himoyasining so‘zsiz yetakchisiga aylangani yaxshimi? 22 yoshli hamyurtimiz yaqin 2-3 yil ichida dunyoning eng qimmat markaziy himoyachisiga aylana oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxriga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli transfer tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…