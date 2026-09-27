Fransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda

·2·Sport
Fransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda

Fransiya milliy terma jamoasi UEFA Millatlar ligasi doirasida Bryusselda Belgiyaga qarshi oʻtkaziladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Zinedine Zidane boʻlajak bahs oldidan asosiy tarkibda qator oʻzgarishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu esa tarkibdagi boshqa futbolchilar uchun oʻzlarini koʻrsatish imkoniyatini yaratadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Fransiya delegatsiyasi Bryusselga 22 nafar futbolchidan iborat qisqartirilgan tarkibda yetib kelgan. Bunga jamoa sardori Kylian Mbappe bilan yuzaga kelgan jarohat sabab boʻlgan. Hujumchi Izmit shahrida Turkiyaga qarshi kechgan bahsda gʻalaba keltirgan golni kiritgan edi, biroq uchrashuv davomida chap tizzasidan jarohat olib, terma jamoa lagerini erta tark etdi.

Maydon holati eʼtirozlarga sabab boʻldi

Fransiya terma jamoasi ichki muhitida Kocaeli stadioni maysazorining sifati keskin tanqidga uchradi. Shifokorlar va murabbiylar shtabi fikricha, oʻyingoh maydonining yomon holati asosiy omil boʻlgan va sardorning oyogʻi toyib ketishi natijasida tizzasini burib olishiga sabab boʻlgan. Aynan shu omil tufayli Kylian Mbappe Belgiya safariga otlanish oʻrniga, darhol Madridning Real klubi ixtiyoriga qaytdi.

Real Madrid tibbiy shtabi futbolchini qabul qilib olib, tezkor tiklanish jarayonini boshlashga kirishdi. Oʻz navbatida, Zinedine Zidane yuzaga kelgan kadrlar yoʻqotilishini bartaraf etish va hujum chizigʻini qayta shakllantirish ustida ishlamoqda. Murabbiy qoʻshimcha ravishda boshqa oʻyinchini chaqirmaslikka qaror qildi va mavjud futbolchilarga tayanishini bildirdi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi imkoniyatlar

Kylian Mbappening safdan chiqishi fonida terma jamoaning yangi aʼzolari Andy Diouf hamda Lucas Da Cunha oʻz debyutini oʻtkazish uchun qulay imkoniyatga ega boʻlishdi. Shuningdek, Zinedine Zidane yarim himoya chizigʻida Real Madrid vakili Eduardo Camavingaga alohida eʼtibor qaratmoqda. Frantsiyalik mutaxassis uni oʻz klubida boshqarmagan boʻlsa-da, futbolchining salohiyatini yuqori baholaydi.

Tayyorgarlik jarayonida Clairefontaine bazasida futbolchilar koʻtarinki kayfiyatda mashgʻulotlarni davom ettirishdi. Xususan, Camavinga va boshqa yosh oʻyinchilar jamoa muhitini ijobiy darajada ushlab turishga harakat qilishdi. Dushanba oqshomida Qirol Boduen stadionida kechadigan Belgiya va Fransiya qarama-qarshiligi har ikki jamoa uchun ham prinsipial ahamiyat kasb etadi.

Zinedine ZidaneKylian MbappeFransiyaBelgiyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradiUsmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradiKecha 16:15Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaKilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaKecha 01:39Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi21 sentabr 21:16Zineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladiZineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladiKecha 12:35Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»19 iyul 01:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi