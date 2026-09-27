Fransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda
Fransiya milliy terma jamoasi UEFA Millatlar ligasi doirasida Bryusselda Belgiyaga qarshi oʻtkaziladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Zinedine Zidane boʻlajak bahs oldidan asosiy tarkibda qator oʻzgarishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu esa tarkibdagi boshqa futbolchilar uchun oʻzlarini koʻrsatish imkoniyatini yaratadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Fransiya delegatsiyasi Bryusselga 22 nafar futbolchidan iborat qisqartirilgan tarkibda yetib kelgan. Bunga jamoa sardori Kylian Mbappe bilan yuzaga kelgan jarohat sabab boʻlgan. Hujumchi Izmit shahrida Turkiyaga qarshi kechgan bahsda gʻalaba keltirgan golni kiritgan edi, biroq uchrashuv davomida chap tizzasidan jarohat olib, terma jamoa lagerini erta tark etdi.
Maydon holati eʼtirozlarga sabab boʻldiFransiya terma jamoasi ichki muhitida Kocaeli stadioni maysazorining sifati keskin tanqidga uchradi. Shifokorlar va murabbiylar shtabi fikricha, oʻyingoh maydonining yomon holati asosiy omil boʻlgan va sardorning oyogʻi toyib ketishi natijasida tizzasini burib olishiga sabab boʻlgan. Aynan shu omil tufayli Kylian Mbappe Belgiya safariga otlanish oʻrniga, darhol Madridning Real klubi ixtiyoriga qaytdi.
Real Madrid tibbiy shtabi futbolchini qabul qilib olib, tezkor tiklanish jarayonini boshlashga kirishdi. Oʻz navbatida, Zinedine Zidane yuzaga kelgan kadrlar yoʻqotilishini bartaraf etish va hujum chizigʻini qayta shakllantirish ustida ishlamoqda. Murabbiy qoʻshimcha ravishda boshqa oʻyinchini chaqirmaslikka qaror qildi va mavjud futbolchilarga tayanishini bildirdi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi imkoniyatlarKylian Mbappening safdan chiqishi fonida terma jamoaning yangi aʼzolari Andy Diouf hamda Lucas Da Cunha oʻz debyutini oʻtkazish uchun qulay imkoniyatga ega boʻlishdi. Shuningdek, Zinedine Zidane yarim himoya chizigʻida Real Madrid vakili Eduardo Camavingaga alohida eʼtibor qaratmoqda. Frantsiyalik mutaxassis uni oʻz klubida boshqarmagan boʻlsa-da, futbolchining salohiyatini yuqori baholaydi.
Tayyorgarlik jarayonida Clairefontaine bazasida futbolchilar koʻtarinki kayfiyatda mashgʻulotlarni davom ettirishdi. Xususan, Camavinga va boshqa yosh oʻyinchilar jamoa muhitini ijobiy darajada ushlab turishga harakat qilishdi. Dushanba oqshomida Qirol Boduen stadionida kechadigan Belgiya va Fransiya qarama-qarshiligi har ikki jamoa uchun ham prinsipial ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…