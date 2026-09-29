Google Android'da Google Asistant'ni yakuniy oʻchirmoqda

·0·Texno
Google Android'da Google Asistant'ni yakuniy oʻchirmoqda

Google kompaniyasi Android operatsion tizimida Google Asistant ovozli yordamchisini bosqichma-bosqich toʻxtatish jarayonining hal qiluvchi bosqichini boshladi. Ushbu oʻzgarish koʻplab foydalanuvchilarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda, chunki tizimda Gemini neyrotarmogʻiga oʻtishni rad etish va eski yordamchini qaytarish imkoniyati butunlay yoʻqoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, korporatsiya ushbu xizmatni qoʻllab-quvvatlashni rasman toʻxtatishini oldinroq eʼlon qilgan edi. Jarayonning faol bosqichi esa sentyabr oyining boshlaridan boshlab keng koʻlamda sezila boshladi va hozirga kelib koʻproq qurilma egalarini qamrab olmoqda.

Foydalanuvchilarning noroziligi va yangi cheklovlar

Google Asistant funksiyalarining olib tashlanishi Pixel hamda Samsung brendlariga tegishli smartfonlar egalari tomonidan ham tasdiqlandi. Foydalanuvchilar sozlamalarda avvalgi yordamchini qaytarish tugmasi yoʻqolganidan shikoyat qilmoqdalar.

Qizigʻi shundaki, oʻtish davrining oʻziga xos xususiyati sifatida, Google Asistant ilovasi hozircha iPhone qurilmalarida ishlashda davom etmoqda. Bu esa kompaniya barcha komponentlarni bir yoʻla emas, balki bosqichma-bosqich oʻchirib borayotganini koʻrsatadi.

Gemini va Asistant imkoniyatlaridagi farqlar

Google oʻzining yangi flagman mahsuloti sifatida foydalanuvchilarga Gemini sunʼiy intellektini faol ravishda targʻib qilmoqda. Biroq, amaliyotda ikki xizmat oʻrtasida sezilarli tafovutlar mavjudligi maʼlum boʻldi.

Mutaxassislar va foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, Gemini muloqot qilish va murakkab soʻrovlarni bajarishda ancha ustunroq. Shu bilan birga, eski Google Asistant qurilmalar va aqlli uy tizimlari hamda boshqa Google servislarini boshqarishda ancha qulayroq va chuqurroq integratsiyalashgan edi.

Aynan uy texnikalarini odatiy usulda boshqarish imkoniyatlarining yoʻqolgani internet foydalanuvchilari orasida salohiyatli noroziliklar toʻlqinini keltirib chiqarmoqda. Kelgusida kompaniya ushbu kamchiliklarni bartaraf etishi yoki foydalanuvchilar talabiga koʻra yangi yechimlarni taqdim etishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

GoogleAndroidGeminiGoogle AsistantTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Assistant 2026-yilda Gemini sunʼiy intellektiga yoʻl boʻshatadiGoogle Assistant 2026-yilda Gemini sunʼiy intellektiga yoʻl boʻshatadi5 avgust 20:52Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadi19 avgust 17:59Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqda26 avgust 20:23Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi12 avgust 23:52Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiAndroid 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydi20 avgust 18:58Opera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdiOpera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdiBugun 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi