Google Android'da Google Asistant'ni yakuniy oʻchirmoqda
Google kompaniyasi Android operatsion tizimida Google Asistant ovozli yordamchisini bosqichma-bosqich toʻxtatish jarayonining hal qiluvchi bosqichini boshladi. Ushbu oʻzgarish koʻplab foydalanuvchilarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda, chunki tizimda Gemini neyrotarmogʻiga oʻtishni rad etish va eski yordamchini qaytarish imkoniyati butunlay yoʻqoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, korporatsiya ushbu xizmatni qoʻllab-quvvatlashni rasman toʻxtatishini oldinroq eʼlon qilgan edi. Jarayonning faol bosqichi esa sentyabr oyining boshlaridan boshlab keng koʻlamda sezila boshladi va hozirga kelib koʻproq qurilma egalarini qamrab olmoqda.
Foydalanuvchilarning noroziligi va yangi cheklovlarGoogle Asistant funksiyalarining olib tashlanishi Pixel hamda Samsung brendlariga tegishli smartfonlar egalari tomonidan ham tasdiqlandi. Foydalanuvchilar sozlamalarda avvalgi yordamchini qaytarish tugmasi yoʻqolganidan shikoyat qilmoqdalar.
Qizigʻi shundaki, oʻtish davrining oʻziga xos xususiyati sifatida, Google Asistant ilovasi hozircha iPhone qurilmalarida ishlashda davom etmoqda. Bu esa kompaniya barcha komponentlarni bir yoʻla emas, balki bosqichma-bosqich oʻchirib borayotganini koʻrsatadi.
Gemini va Asistant imkoniyatlaridagi farqlarGoogle oʻzining yangi flagman mahsuloti sifatida foydalanuvchilarga Gemini sunʼiy intellektini faol ravishda targʻib qilmoqda. Biroq, amaliyotda ikki xizmat oʻrtasida sezilarli tafovutlar mavjudligi maʼlum boʻldi.
Mutaxassislar va foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, Gemini muloqot qilish va murakkab soʻrovlarni bajarishda ancha ustunroq. Shu bilan birga, eski Google Asistant qurilmalar va aqlli uy tizimlari hamda boshqa Google servislarini boshqarishda ancha qulayroq va chuqurroq integratsiyalashgan edi.
Aynan uy texnikalarini odatiy usulda boshqarish imkoniyatlarining yoʻqolgani internet foydalanuvchilari orasida salohiyatli noroziliklar toʻlqinini keltirib chiqarmoqda. Kelgusida kompaniya ushbu kamchiliklarni bartaraf etishi yoki foydalanuvchilar talabiga koʻra yangi yechimlarni taqdim etishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Izohlar 0
…