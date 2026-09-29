Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hansi Flik sentyabr oyidagi natijalari bilan La Liganing eng yaxshi murabbiyi deb topildi, Diyego Simeone va Manuel Pellegrinidan ustun keldi.
- Flik boshchiligidagi «Barselona» sentyabrda to‘rtta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozonib, raqiblari darvozasiga jami 19 ta gol urdi.
- Ushbu muvaffaqiyatli seriya natijasida «Barselona»
- 21 ochko bilan La Liga jadvalida peshqadamlik qilmoqda.
«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik sentyabr oyidagi natijalari bilan La Liganing eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Nemis mutaxassisi ovoz berish yakunlariga ko‘ra Diyego Simeone va Manuel Pellegrinidan ustun keldi.
Flik boshchiligidagi kataloniyaliklar sentyabrni mag‘lubiyatsiz o‘tkazib, to‘rtta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozondi. «Barselona» bu bahslarda raqiblar darvozasiga jami 19 ta gol urdi.
«Barselona» sentyabrda raqiblarini ayamadi
Kataloniyaliklar oyni «Valensiya»ga qarshi safar uchrashuvi bilan boshladi.
Flik shogirdlari mazkur bahsda raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etdi. Yirik g‘alabadan keyin «Barselona» yana bir safar uchrashuvida «Levante»ga qarshi maydonga tushdi.
Bu bahs ham kataloniyaliklarning g‘alabasi bilan yakunlandi — 4:2.
Shu tariqa, jamoa sentyabr oyining dastlabki ikki uchrashuvidayoq 9 ta gol urib, chempionlik poygasidagi da’volarini yana bir bor namoyish etdi.
«Rasing»ga qarshi 7:2 hisobidagi shou
«Barselona» sentyabrdagi eng sermahsul uchrashuvlaridan birini o‘z maydonida «Rasing»ga qarshi o‘tkazdi.
Flik jamoasi raqibini 7:2 hisobida tor-mor keltirdi.
Uchrashuvdagi yettita gol kataloniyaliklarning hujumdagi imkoniyatlarini yana bir bor ko‘rsatib berdi. Jamoa raqib darvozasi oldidagi faolligini yuqori darajada ushlab turdi.
Oy «Sevilya» ustidan g‘alaba bilan yakunlandi
Sentyabrdagi to‘rtinchi va so‘nggi bahsda «Barselona» «Sevilya»ni qabul qildi.
Kataloniyaliklar bu uchrashuvda ham maydonni g‘alaba bilan tark etdi — 3:1.
Natijada Flik shogirdlari bir oy davomida to‘rtta g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Raqib
Hisob
«Valensiya»
5:0
«Levante»
4:2
«Rasing»
7:2
«Sevilya»
3:1
Jami: 4 g‘alaba, 19 ta gol.
Flik kimlarni ortda qoldirdi?
La Liganing sentyabr oyi uchun eng yaxshi murabbiyi aniqlangan ovoz berishda Flikdan tashqari «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeone va «Betis» ustozi Manuel Pellegrini ham nomzodlar qatorida bo‘lgan.
Yakunda nemis mutaxassisi birinchi o‘rinni egalladi.
Bu Flikning «Barselona»dagi ishiga berilgan navbatdagi e’tiborli bahodir. Ayniqsa, sentyabr oyida jamoaning birorta ham ochko yo‘qotmagani mutaxassis natijalarining asosiy qismi bo‘ldi.
«Barselona» La Ligada peshqadam
Sentyabrdagi muvaffaqiyatli seriya «Barselona»ning chempionatdagi mavqeiga ham ta’sir qildi.
Ayni paytda kataloniyaliklar 21 ochko bilan La Liga jadvalida peshqadamlik qilmoqda.
Endi Flik jamoasi oldida navbatdagi vazifa — ushbu sur’atni saqlab qolish.
«Barselona» chempionatdagi keyingi uchrashuvini 10 oktyabr kuni o‘z maydonida «Xetafe»ga qarshi o‘tkazadi.
Sentyabrdagi to‘rtta g‘alaba va 19 ta goldan keyin barcha e’tibor Flik shogirdlarining keyingi bahsiga qaratiladi. La Liga peshqadami endi oktyabrda ham g‘alabali seriyani davom ettirishga harakat qiladi.
Izohlar 0
…