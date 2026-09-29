Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi

·32·Sport
Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hansi Flik sentyabr oyidagi natijalari bilan La Liganing eng yaxshi murabbiyi deb topildi, Diyego Simeone va Manuel Pellegrinidan ustun keldi.
  • Flik boshchiligidagi «Barselona» sentyabrda to‘rtta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozonib, raqiblari darvozasiga jami 19 ta gol urdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatli seriya natijasida «Barselona»
  • 21 ochko bilan La Liga jadvalida peshqadamlik qilmoqda.

«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik sentyabr oyidagi natijalari bilan La Liganing eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Nemis mutaxassisi ovoz berish yakunlariga ko‘ra Diyego Simeone va Manuel Pellegrinidan ustun keldi.

Flik boshchiligidagi kataloniyaliklar sentyabrni mag‘lubiyatsiz o‘tkazib, to‘rtta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozondi. «Barselona» bu bahslarda raqiblar darvozasiga jami 19 ta gol urdi.

«Barselona» sentyabrda raqiblarini ayamadi

Kataloniyaliklar oyni «Valensiya»ga qarshi safar uchrashuvi bilan boshladi.

Flik shogirdlari mazkur bahsda raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etdi. Yirik g‘alabadan keyin «Barselona» yana bir safar uchrashuvida «Levante»ga qarshi maydonga tushdi.

Bu bahs ham kataloniyaliklarning g‘alabasi bilan yakunlandi — 4:2.

Shu tariqa, jamoa sentyabr oyining dastlabki ikki uchrashuvidayoq 9 ta gol urib, chempionlik poygasidagi da’volarini yana bir bor namoyish etdi.

«Rasing»ga qarshi 7:2 hisobidagi shou

«Barselona» sentyabrdagi eng sermahsul uchrashuvlaridan birini o‘z maydonida «Rasing»ga qarshi o‘tkazdi.

Flik jamoasi raqibini 7:2 hisobida tor-mor keltirdi.

Uchrashuvdagi yettita gol kataloniyaliklarning hujumdagi imkoniyatlarini yana bir bor ko‘rsatib berdi. Jamoa raqib darvozasi oldidagi faolligini yuqori darajada ushlab turdi.

Oy «Sevilya» ustidan g‘alaba bilan yakunlandi

Sentyabrdagi to‘rtinchi va so‘nggi bahsda «Barselona» «Sevilya»ni qabul qildi.

Kataloniyaliklar bu uchrashuvda ham maydonni g‘alaba bilan tark etdi — 3:1.

Natijada Flik shogirdlari bir oy davomida to‘rtta g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Raqib

Hisob

«Valensiya»

5:0

«Levante»

4:2

«Rasing»

7:2

«Sevilya»

3:1

Jami: 4 g‘alaba, 19 ta gol.

Flik kimlarni ortda qoldirdi?

La Liganing sentyabr oyi uchun eng yaxshi murabbiyi aniqlangan ovoz berishda Flikdan tashqari «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeone va «Betis» ustozi Manuel Pellegrini ham nomzodlar qatorida bo‘lgan.

Yakunda nemis mutaxassisi birinchi o‘rinni egalladi.

Bu Flikning «Barselona»dagi ishiga berilgan navbatdagi e’tiborli bahodir. Ayniqsa, sentyabr oyida jamoaning birorta ham ochko yo‘qotmagani mutaxassis natijalarining asosiy qismi bo‘ldi.

«Barselona» La Ligada peshqadam

Sentyabrdagi muvaffaqiyatli seriya «Barselona»ning chempionatdagi mavqeiga ham ta’sir qildi.

Ayni paytda kataloniyaliklar 21 ochko bilan La Liga jadvalida peshqadamlik qilmoqda.

Endi Flik jamoasi oldida navbatdagi vazifa — ushbu sur’atni saqlab qolish.

«Barselona» chempionatdagi keyingi uchrashuvini 10 oktyabr kuni o‘z maydonida «Xetafe»ga qarshi o‘tkazadi.

Sentyabrdagi to‘rtta g‘alaba va 19 ta goldan keyin barcha e’tibor Flik shogirdlarining keyingi bahsiga qaratiladi. La Liga peshqadami endi oktyabrda ham g‘alabali seriyani davom ettirishga harakat qiladi.

BarselonaHansi FlikLa LigaValensiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...14 sentabr 06:48Xavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdiXavyer Agirre Entoni Gordon bilan boʻlgan mashhur holat haqida gapirdiBugun 14:33Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladi17 sentabr 14:15Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi17 sentabr 06:03Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi16 sentabr 03:19Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi