Barnoxon Sayfullayeva Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barnoxon Sayfullayeva Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida balandlikka sakrash dasturida 1,90 metr natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Ushbu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.
- Sayfullayevaning chempionligi O‘zbekiston yengil atletikasi uchun muhim yutuq bo‘ldi.
O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yana bir oltin medal qo‘shildi. Yengil atletika bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Barnoxon Sayfullayeva balandlikka sakrash dasturida chempionlikni qo‘lga kiritdi.
29 sentyabr kuni o‘tkazilgan bahslarda yurtdoshimiz 1,90 metr natijani qayd etib, Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega bo‘ldi.
Barnoxon Sayfullayeva — Osiyo o‘yinlari chempioni
Balandlikka sakrash dasturida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Barnoxon Sayfullayeva musobaqani yuqori natija bilan yakunladi.
O‘zbekistonlik yengil atletikachi 1 metr 90 santimetr balandlikni zabt etib, barcha raqiblaridan ustun keldi va shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.
Bu natija unga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini taqdim etdi.
O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin
Sayfullayevaning chempionligi 29 sentyabr kuni O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir quvonchli natija bo‘ldi.
Aichi-Nagoyada mamlakatimiz sportchilari turli sport turlarida medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. Barnoxon Sayfullayeva esa yengil atletikada O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘tardi.
1,90 metr — oltin medal uchun yetarli natija.
Balandlikka sakrashdagi muhim g‘alaba
Yengil atletikada balandlikka sakrash sportchidan nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki har bir urinishda aniqlik va barqarorlikni ham talab qiladi.
Barnoxon Sayfullayeva Aichi-Nagoya-2026da o‘z imkoniyatlarini munosib namoyish etib, yakunda chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir oltin medal bilan boyidi.
Barnoxon Sayfullayevaning 1,90 metrlik sakrashi esa Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston yengil atletikasi uchun oltin natija sifatida tarixga kirdi.
Izohlar 0
…