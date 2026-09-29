Barnoxon Sayfullayeva Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi

·50·Sport
Barnoxon Sayfullayeva Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barnoxon Sayfullayeva Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida balandlikka sakrash dasturida 1,90 metr natija bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.
  • Sayfullayevaning chempionligi O‘zbekiston yengil atletikasi uchun muhim yutuq bo‘ldi.

O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida yana bir oltin medal qo‘shildi. Yengil atletika bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Barnoxon Sayfullayeva balandlikka sakrash dasturida chempionlikni qo‘lga kiritdi.

29 sentyabr kuni o‘tkazilgan bahslarda yurtdoshimiz 1,90 metr natijani qayd etib, Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega bo‘ldi.

Barnoxon Sayfullayeva — Osiyo o‘yinlari chempioni

Balandlikka sakrash dasturida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Barnoxon Sayfullayeva musobaqani yuqori natija bilan yakunladi.

O‘zbekistonlik yengil atletikachi 1 metr 90 santimetr balandlikni zabt etib, barcha raqiblaridan ustun keldi va shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.

Bu natija unga Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini taqdim etdi.

O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin

Sayfullayevaning chempionligi 29 sentyabr kuni O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir quvonchli natija bo‘ldi.

Aichi-Nagoyada mamlakatimiz sportchilari turli sport turlarida medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. Barnoxon Sayfullayeva esa yengil atletikada O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘tardi.

1,90 metr — oltin medal uchun yetarli natija.

Balandlikka sakrashdagi muhim g‘alaba

Yengil atletikada balandlikka sakrash sportchidan nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki har bir urinishda aniqlik va barqarorlikni ham talab qiladi.

Barnoxon Sayfullayeva Aichi-Nagoya-2026da o‘z imkoniyatlarini munosib namoyish etib, yakunda chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir oltin medal bilan boyidi.

Barnoxon Sayfullayevaning 1,90 metrlik sakrashi esa Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston yengil atletikasi uchun oltin natija sifatida tarixga kirdi.

Barnoxon SayfullayevaAichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston delegatsiyasiBalandlikka sakrash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumBugun 17:30Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdiFazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun 12:13Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordBugun 12:12Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiShohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi27 sentabr 16:37Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiIbodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi27 sentabr 16:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi