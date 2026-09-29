Hindistonda maymunlar odamlardan buyumlar uchun ovqat talab qilmoqda
Hindistonning ayrim hududlarida maymunlarning g‘ayrioddiy xatti-harakatlari sayyohlar e’tiborini tortmoqda. Primatlar odamlarning telefon, ko‘zoynak va boshqa shaxsiy buyumlarini tortib olib, ularni ovqat evaziga qaytarishni odat qilgan.
Qizig‘i, maymunlar har qanday buyum uchun bir xil «to‘lov» talab qilmaydi. Kuzatuvlarga ko‘ra, ular qimmatroq yoki o‘zlari uchun qiziqroq ko‘ringan buyumlarni olib qo‘yib, evaziga ko‘proq oziq-ovqat kutishi mumkin. Ayrim sayyohlik maskanlarida bunday holatlar bir guruh maymunlar orasida tez-tez uchraydi.
Tadqiqotchilarning fikricha, bunday xulq-atvor tasodifiy emas. Maymunlar odamlar bilan uzoq vaqt davomida yaqin munosabatda bo‘lib, buyumlarni olib qo‘yish orqali ovqat olish mumkinligini o‘rgangan bo‘lishi mumkin.
Shu tariqa, ayrim maymunlar o‘zicha «savdo tizimi»ni yo‘lga qo‘ygan — avval buyumni oladi, keyin esa egasidan «to‘lov» kutadi.
Izohlar 0
…