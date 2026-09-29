Hindistonda maymunlar odamlardan buyumlar uchun ovqat talab qilmoqda

·1·Dunyo
Hindistonda maymunlar odamlardan buyumlar uchun ovqat talab qilmoqda

Hindistonning ayrim hududlarida maymunlarning g‘ayrioddiy xatti-harakatlari sayyohlar e’tiborini tortmoqda. Primatlar odamlarning telefon, ko‘zoynak va boshqa shaxsiy buyumlarini tortib olib, ularni ovqat evaziga qaytarishni odat qilgan.

Qizig‘i, maymunlar har qanday buyum uchun bir xil «to‘lov» talab qilmaydi. Kuzatuvlarga ko‘ra, ular qimmatroq yoki o‘zlari uchun qiziqroq ko‘ringan buyumlarni olib qo‘yib, evaziga ko‘proq oziq-ovqat kutishi mumkin. Ayrim sayyohlik maskanlarida bunday holatlar bir guruh maymunlar orasida tez-tez uchraydi.

Tadqiqotchilarning fikricha, bunday xulq-atvor tasodifiy emas. Maymunlar odamlar bilan uzoq vaqt davomida yaqin munosabatda bo‘lib, buyumlarni olib qo‘yish orqali ovqat olish mumkinligini o‘rgangan bo‘lishi mumkin.

Shu tariqa, ayrim maymunlar o‘zicha «savdo tizimi»ni yo‘lga qo‘ygan — avval buyumni oladi, keyin esa egasidan «to‘lov» kutadi.

Hindiston maymunlariSayyohlikda maymunlarTasvirlangan maymunlarTasvirlangan savdo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25Qozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladiQozog‘istonda pensioner ayol qo‘shnisi haqida mish-mish tarqatgani uchun jarima to‘ladiBugun 15:38Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadiMushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadiBugun 14:43Maqtov yorliq kamlik qiladi: Xitoy maktablarida a’lo o‘qigan o‘quvchilarga go‘sht berilmoqdaMaqtov yorliq kamlik qiladi: Xitoy maktablarida a’lo o‘qigan o‘quvchilarga go‘sht berilmoqdaBugun 11:57Saudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdiSaudiya sudi Shri-Lanka fuqarosiga o‘lim jazosini berdiBugun 11:57Nepalda ulkan ko‘chki tog‘ning bir qismini daryoga ag‘darib yubordi (video)Nepalda ulkan ko‘chki tog‘ning bir qismini daryoga ag‘darib yubordi (video)Bugun 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota