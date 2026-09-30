O‘zbekistonda gazli ichimliklarga rangli belgilar qo‘yilishi mumkin

·34·O‘zbekiston
O‘zbekistonda gazli ichimliklarga rangli belgilar qo‘yilishi mumkin

O‘zbekistonda gazli va boshqa alkogolsiz ichimliklardagi shakar miqdorini maxsus rangli belgilar orqali ko‘rsatish taklif qilinmoqda. Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan loyihaga ko‘ra, yangi tartib 2027 yil 1 yanvardan joriy etilishi mumkin.

Taklif etilayotgan belgilar shakar miqdoriga qarab quyidagicha bo‘ladi:

• 5–8 gramm/100 ml — «Shakar miqdori o‘rtacha»

• 8–11 gramm/100 ml — «Shakar miqdori yuqori»

• 11 gramm va undan ko‘p — «Shakar miqdori juda yuqori. Tez-tez iste’mol qilish sog‘liqqa zarar»

Belgini mahsulot qadog‘ining old qismiga, qadoq maydonining kamida 15 foizini egallaydigan hajmda joylashtirish taklif etilmoqda.

Shuningdek, mahsulot tarkibi, kaloriyasi va kunlik iste’mol me’yori haqida ma’lumot beruvchi QR-kod bo‘lishi kerak. Zarur markirovkaga ega bo‘lmagan mahsulotlarni mamlakat hududiga olib kirishga ruxsat berilmasligi ham rejalashtirilmoqda.

Loyihada ta’lim muassasalarida shakari yuqori bo‘lgan ichimliklar savdosini bosqichma-bosqich cheklash taklifi ham bor.

Ayni paytda mazkur talablar faqat loyiha sifatida muhokama qilinmoqda. Yakuniy qoidalar hali tasdiqlanmagan.

Sog‘liqni saqlash vazirligigazli ichimliklarshakar miqdorimarkirovka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandiMarkirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandi9 sentabr 19:15O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladiO‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladi12 iyul 16:21Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotBugun 00:16«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi10 sentabr 14:59O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiO‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildi31 avgust 15:07Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi13 iyul 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi