O‘zbekistonda gazli ichimliklarga rangli belgilar qo‘yilishi mumkin
O‘zbekistonda gazli va boshqa alkogolsiz ichimliklardagi shakar miqdorini maxsus rangli belgilar orqali ko‘rsatish taklif qilinmoqda. Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan loyihaga ko‘ra, yangi tartib 2027 yil 1 yanvardan joriy etilishi mumkin.
Taklif etilayotgan belgilar shakar miqdoriga qarab quyidagicha bo‘ladi:
• 5–8 gramm/100 ml — «Shakar miqdori o‘rtacha»
• 8–11 gramm/100 ml — «Shakar miqdori yuqori»
• 11 gramm va undan ko‘p — «Shakar miqdori juda yuqori. Tez-tez iste’mol qilish sog‘liqqa zarar»
Belgini mahsulot qadog‘ining old qismiga, qadoq maydonining kamida 15 foizini egallaydigan hajmda joylashtirish taklif etilmoqda.
Shuningdek, mahsulot tarkibi, kaloriyasi va kunlik iste’mol me’yori haqida ma’lumot beruvchi QR-kod bo‘lishi kerak. Zarur markirovkaga ega bo‘lmagan mahsulotlarni mamlakat hududiga olib kirishga ruxsat berilmasligi ham rejalashtirilmoqda.
Loyihada ta’lim muassasalarida shakari yuqori bo‘lgan ichimliklar savdosini bosqichma-bosqich cheklash taklifi ham bor.
Ayni paytda mazkur talablar faqat loyiha sifatida muhokama qilinmoqda. Yakuniy qoidalar hali tasdiqlanmagan.
Izohlar 0
…