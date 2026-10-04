Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydi

·39·Sport
Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni, Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyati yakuniga yetayotganini tan olib, uning o'rni hech qachon bo'sh qolmasligini va jamoa dinamikasida tub burilish yuz berishini ta'kidladi.
  • Skalonining so'zlariga ko'ra, Messi maydonni tark etgach, jamoa atrofida faqat nostalgiya qoladi, chunki uning maydondagi borlig'i barchaga kuch bag'ishlagan.

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy sardor Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyati yakuniga yetayotgani haqida ochiq fikr bildirdi. La Nacion nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, murabbiy sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining xalqaro maydondagi oʻrni hech qachon boʻsh qolmasligini va jamoa dinamikasida tub burilish yasalishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Burkina-Faso ustidan qozonilgan 7:0 hisobidagi yirik gʻalabadan soʻng, asosiy eʼtibor seshanba kuni Benin bilan boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyiniga qaratildi. Bu uchrashuv Lionel Messi uchun Argentina libosidagi soʻnggi oʻyin boʻlishi kutilmoqda. Qatardagi Jahon chempionati hamda Amerika kubogi gʻaliblarini boshqargan Lionel Skaloni shogirdining oʻziga xos taʼsiri haqida toʻxtalib oʻtdi.

Nostalgiya va noyob energiya

Lionel Skalonining taʼkidlashicha, Messi maydonni tark etgach, jamoa atrofida faqat sogʻinch tuygʻusi qoladi. "Faqat nostalgiya qoladi, chunki u endi u yerda boʻlmaydi", — dedi murabbiy. Uning soʻzlariga koʻra, maydonda Lionel Messi bilan birga harakat qilish mutlaqo oʻzgacha hissiyot boʻlib, bunday nёsni nafaqat jamoadoshlar, balki raqiblar va muxlislar ham boshqacha his qilishgan.

Argentinalik mutaxassis Messining nafaqat chiroyli gollari, balki uning maydondagi borligʻi barchaga kuch bagʻishlaganini alohida eʼtirof etdi. Skaloni bu xususiyatni boshqa hech bir futbolchida koʻrmaganini tan olib, kelgusida milliy jamoa oʻz faoliyatini davom ettirishi aniqligini, biroq avvalgidek boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.

Mehnatsevarlik va namunali professionalizm

Murabbiyning fikricha, Lionel Messining kelajak avlod uchun qoldiradigan asosiy merosi uning yopiq eshiklar ortidagi temirdek intizomi va mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnatidir. U hatto jamoa mundial yoʻllanmasini muddatidan avval qoʻlga kiritgan paytlarda ham yigʻinlarga birinchilardan boʻlib kelib, oxirgi boʻlib ketishi barcha uchun ulkan maktabdir.

"U ajoyib namuna: mashgʻulotga birinchi boʻlib keladi, oxirida ketadi, oʻziga qanday qaraydi va har bir oʻyinga qanday yondashadi", — dedi Lionel Skaloni futbolchining insoniy va professional fazilatlarini maqtlab.

Monumental stadiondagi tarixiy vidolashuv

Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadigan Benin qarshi bahs buyuk sardor va Qatarda chempionlikni qoʻlga kiritgan asosiy tarkib futbolchilari uchun munosib hurmat bajo keltirish marosimiga aylanadi. Muxlislarning chiptalarga boʻlgan talabi misli koʻrilmagan darajada yuqori ekanligi taʼkidlandi.

Lionel Skalonining soʻzlariga koʻra, agar shunday beshta stadion boʻlganida ham bari toʻlib, odamlarga joy yetishmas edi. Murabbiy bu kun barcha uchun, jumladan Leo uchun ham unutilmas va hissiyotlarga boy oʻtishini taʼkidlab, unga yelka tutib kelgan barcha jamoadoshlar ham bu olqishlarga loyiqligini qayd etdi.

Lionel MessiLionel SkaloniArgentinaFutbolJCH-2022
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiLionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladi30 sentabr 12:11Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Xose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadiXose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadi2 oktabr 11:50Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiArgentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi28 sentabr 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi