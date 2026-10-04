Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni, Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyati yakuniga yetayotganini tan olib, uning o'rni hech qachon bo'sh qolmasligini va jamoa dinamikasida tub burilish yuz berishini ta'kidladi.
- Skalonining so'zlariga ko'ra, Messi maydonni tark etgach, jamoa atrofida faqat nostalgiya qoladi, chunki uning maydondagi borlig'i barchaga kuch bag'ishlagan.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy sardor Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyati yakuniga yetayotgani haqida ochiq fikr bildirdi. La Nacion nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, murabbiy sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining xalqaro maydondagi oʻrni hech qachon boʻsh qolmasligini va jamoa dinamikasida tub burilish yasalishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Burkina-Faso ustidan qozonilgan 7:0 hisobidagi yirik gʻalabadan soʻng, asosiy eʼtibor seshanba kuni Benin bilan boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyiniga qaratildi. Bu uchrashuv Lionel Messi uchun Argentina libosidagi soʻnggi oʻyin boʻlishi kutilmoqda. Qatardagi Jahon chempionati hamda Amerika kubogi gʻaliblarini boshqargan Lionel Skaloni shogirdining oʻziga xos taʼsiri haqida toʻxtalib oʻtdi.
Nostalgiya va noyob energiyaLionel Skalonining taʼkidlashicha, Messi maydonni tark etgach, jamoa atrofida faqat sogʻinch tuygʻusi qoladi. "Faqat nostalgiya qoladi, chunki u endi u yerda boʻlmaydi", — dedi murabbiy. Uning soʻzlariga koʻra, maydonda Lionel Messi bilan birga harakat qilish mutlaqo oʻzgacha hissiyot boʻlib, bunday nёsni nafaqat jamoadoshlar, balki raqiblar va muxlislar ham boshqacha his qilishgan.
Argentinalik mutaxassis Messining nafaqat chiroyli gollari, balki uning maydondagi borligʻi barchaga kuch bagʻishlaganini alohida eʼtirof etdi. Skaloni bu xususiyatni boshqa hech bir futbolchida koʻrmaganini tan olib, kelgusida milliy jamoa oʻz faoliyatini davom ettirishi aniqligini, biroq avvalgidek boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.
Mehnatsevarlik va namunali professionalizmMurabbiyning fikricha, Lionel Messining kelajak avlod uchun qoldiradigan asosiy merosi uning yopiq eshiklar ortidagi temirdek intizomi va mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnatidir. U hatto jamoa mundial yoʻllanmasini muddatidan avval qoʻlga kiritgan paytlarda ham yigʻinlarga birinchilardan boʻlib kelib, oxirgi boʻlib ketishi barcha uchun ulkan maktabdir.
"U ajoyib namuna: mashgʻulotga birinchi boʻlib keladi, oxirida ketadi, oʻziga qanday qaraydi va har bir oʻyinga qanday yondashadi", — dedi Lionel Skaloni futbolchining insoniy va professional fazilatlarini maqtlab.
Monumental stadiondagi tarixiy vidolashuvEstadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadigan Benin qarshi bahs buyuk sardor va Qatarda chempionlikni qoʻlga kiritgan asosiy tarkib futbolchilari uchun munosib hurmat bajo keltirish marosimiga aylanadi. Muxlislarning chiptalarga boʻlgan talabi misli koʻrilmagan darajada yuqori ekanligi taʼkidlandi.
Lionel Skalonining soʻzlariga koʻra, agar shunday beshta stadion boʻlganida ham bari toʻlib, odamlarga joy yetishmas edi. Murabbiy bu kun barcha uchun, jumladan Leo uchun ham unutilmas va hissiyotlarga boy oʻtishini taʼkidlab, unga yelka tutib kelgan barcha jamoadoshlar ham bu olqishlarga loyiqligini qayd etdi.
Izohlar 0
…