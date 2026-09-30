Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladi

·37·Sport
Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni, afsonaviy futbolchi Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan so'ng, jamoaning o'yin uslubini o'zgartirish va yangi taktik yechimlarni sinovdan o'tkazishni rejalashtirmoqda.
  • Kordovada Boliviyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi bu o'zgarishlar uchun ilk jiddiy sinov bo'ladi.
  • Messi bilan xayrlashuv o'yinidan so'ng, uning terma jamoadagi 10-raqamli libosi vaqtincha hech kimga berilmaydi.

Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy hujumchi Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyingi yangi bosqichga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, murabbiy Kordovada Boliviyaga qarshi kechadigan oʻrtoqlik uchrashuvi oldidan jamoaning oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirish va yangi taktik yechimlarni sinovdan oʻtkazish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 39 yoshli Lionel Messi avgust oyi oxirida xalqaro miyqyosdagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilgan edi. Shunga qaramay, u kelasi hafta «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan maxsus xayrlashuv oʻyinida rasman maydonga tushadi. Shu sababli, argentinaliklar uchun bu oʻtish davridagi ilk jiddiy sinov boʻladi.

Afsonaviy raqam vaqtinchalik egasiz qoladi

Lionel Messining terma jamoadagi ramziy 10-raqamli libosi yaqin oʻyinlarda vaqtincha egasiz qolishi maʼlum boʻldi. Lionel Skaloni Kordovadagi matbuot anjumanida bu raqamni darhol boshqa futbolchiga topshirish niyatida emasligini va afsonaviy sardor rasman xayrlashmaguncha uni hech kimga bermasliklarini tasdiqladi.

«Biz bu oʻyinlar uchun raqamni majburiy ravishda kimgaadir berishimiz shart emas, shuning uchun Leoning xayrlashuv oʻyinigacha uni hech kimga taqdim etmaymiz», — deya Skalonining soʻzlaridan iqtibos keltiradi Goal.com. Shuningdek, murabbiy kelgusida bu oʻta masʼuliyatli raqamni kim kiyishini hali hal qilishmaganini qoʻshimcha qildi.

Yangi taktik izlanishlar davri

Terma jamoa safida 125 ta gol urib, mamlakat tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib qolgan futbolchi oʻrnini egallash murabbiy uchun ulkan vazifa hisoblanadi. Skaloni jamoa endi boshqacha uslubda oʻynashga moslashishi va taktik jihatdan rivojlanishi shartligini tan olmoqda.

«Biz boshqacha oʻynash yoʻlini topamiz. Oʻrtoqlik oʻyinlari aynan shuning uchun — tajriba oʻtkazish uchun kerak», — dedi Argentina ustozi. Shu bilan birga, jamoaning asosiy falsafasi maydon markazini nazorat qilishda davom etishi va shundan kelib chiqqan holda raqibga moslashishlari taʼkidlandi.

Lionel MessiLionel SkaloniArgentinaFutbolTaktika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiArgentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi28 sentabr 10:17Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?2 sentabr 10:58Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?9 sentabr 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi