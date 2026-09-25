Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi

·51·Sport
Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni, Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyin jamoa sardori sifatida Cristian Romero tanlanganini rasman ma'lum qildi.
  • TyC Sports xabariga ko'ra, 28 yoshli himoyachi "Cuti" laqabi bilan tanilgan Romero allaqachon Leo va Notadan keyingi uchinchi sardor bo'lgan.

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy hujumchi Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyin jamoada sardorlik bogʻichini kim qabul qilib olishini rasman maʼlum qildi. TyC Sports xabariga koʻra, jahon chempionlari safida kelajakdagi yetakchi sifatida himoyachi Cristian Romero tanlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messining terma jamoadagi xayrlashuv oʻyinlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi tarkibdagi hokimiyat almashinuvini silliq amalga oshirish choralarini koʻrmoqda. Bolivia, Burkina-Faso va Benin terma jamoalariga qarshi boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyinlari oldidan gapirgan Lionel Skaloni Argentina futbolining kelgusi bosqichiga aynan Cristian Romero boshchilik qilishini tasdiqladi.

Yangi sardor va jamoadagi iyerarxiya

Bosh murabbiy kiyim almashtirish xonasidagi ichki tartib va nima uchun aynan 28 yoshli markaziy himoyachi bu vazifaga munosib koʻrilganini ochiq tushuntirdi. Skalonining soʻzlariga koʻra, "Cuti" laqabi bilan tanilgan Cristian Romero allaqachon Leo va Notadan keyingi uchinchi sardor maqomida boʻlgan.

Shuningdek, murabbiy Emiliano Martines, shartnomaga koʻra oʻyinlarda qatnashmaydigan Rodrigo De Paul hamda Lautaro Martines ham zarur paytda sardorlik bogʻichini taqishga tayyor ekanini taʼkidladi. Biroq aynan Romero bu vazifaga eng munosib nomzod sifatida koʻrsatildi.

Tajriba va oldindagi rejalar

Rasmiy eʼlon qilinishiga qadar ham Cristian Romero bu masʼuliyatni bir necha bor boshdan kechirgan. U asosiy yetakchilar safda boʻlmagan paytlarda uchta uchrashuvda terma jamoani maydonga sardor sifatida boshlab tushgan. Uning sardor sifatidagi debyuti 2025-yilgi Janubiy Amerika saralash bosqichida Chiliga qarshi kechgan muhim oʻyinda (1:0) roʻy bergan edi.

Shundan soʻng u Venesuela hamda Mauritaniyaga qarshi bahslarda ham jamoani boshqargan. Ushbu oʻtish davri Argentina terma jamoasi uchun tigʻiz taqvim va ayrim kadrlar yoʻqotishlari fonida kechmoqda. Xususan, jarohatlar tufayli Thiago Almada va Juan Foyth boʻlajak oʻrtoqlik oʻyinlarida yordam bera olmaydi.

Federatsiya bayonotiga koʻra, murabbiylar tarkibga qoʻshimcha chuqurlik qoʻshish maqsadida Equi Fernandes, Santiago Simon va Valentin Gomesni chaqirishgan. Oldinda kutib turgan uy oʻyinlari Albiseste uchun oʻtgan yillardagi muvaffaqiyatlarni yodga olish bilan birga, Messisiz yangi davrdagi jamoaning ilk qiyofasini koʻrsatish uchun muhim imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.

ArgentinaLionel MessiCristian RomeroLionel SkaloniFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?9 sentabr 20:34Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun 10:14Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?2 sentabr 10:58Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?