Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni, Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyin jamoa sardori sifatida Cristian Romero tanlanganini rasman ma'lum qildi.
- TyC Sports xabariga ko'ra, 28 yoshli himoyachi "Cuti" laqabi bilan tanilgan Romero allaqachon Leo va Notadan keyingi uchinchi sardor bo'lgan.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy hujumchi Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyin jamoada sardorlik bogʻichini kim qabul qilib olishini rasman maʼlum qildi. TyC Sports xabariga koʻra, jahon chempionlari safida kelajakdagi yetakchi sifatida himoyachi Cristian Romero tanlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messining terma jamoadagi xayrlashuv oʻyinlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi tarkibdagi hokimiyat almashinuvini silliq amalga oshirish choralarini koʻrmoqda. Bolivia, Burkina-Faso va Benin terma jamoalariga qarshi boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyinlari oldidan gapirgan Lionel Skaloni Argentina futbolining kelgusi bosqichiga aynan Cristian Romero boshchilik qilishini tasdiqladi.
Yangi sardor va jamoadagi iyerarxiyaBosh murabbiy kiyim almashtirish xonasidagi ichki tartib va nima uchun aynan 28 yoshli markaziy himoyachi bu vazifaga munosib koʻrilganini ochiq tushuntirdi. Skalonining soʻzlariga koʻra, "Cuti" laqabi bilan tanilgan Cristian Romero allaqachon Leo va Notadan keyingi uchinchi sardor maqomida boʻlgan.
Shuningdek, murabbiy Emiliano Martines, shartnomaga koʻra oʻyinlarda qatnashmaydigan Rodrigo De Paul hamda Lautaro Martines ham zarur paytda sardorlik bogʻichini taqishga tayyor ekanini taʼkidladi. Biroq aynan Romero bu vazifaga eng munosib nomzod sifatida koʻrsatildi.
Tajriba va oldindagi rejalarRasmiy eʼlon qilinishiga qadar ham Cristian Romero bu masʼuliyatni bir necha bor boshdan kechirgan. U asosiy yetakchilar safda boʻlmagan paytlarda uchta uchrashuvda terma jamoani maydonga sardor sifatida boshlab tushgan. Uning sardor sifatidagi debyuti 2025-yilgi Janubiy Amerika saralash bosqichida Chiliga qarshi kechgan muhim oʻyinda (1:0) roʻy bergan edi.
Shundan soʻng u Venesuela hamda Mauritaniyaga qarshi bahslarda ham jamoani boshqargan. Ushbu oʻtish davri Argentina terma jamoasi uchun tigʻiz taqvim va ayrim kadrlar yoʻqotishlari fonida kechmoqda. Xususan, jarohatlar tufayli Thiago Almada va Juan Foyth boʻlajak oʻrtoqlik oʻyinlarida yordam bera olmaydi.
Federatsiya bayonotiga koʻra, murabbiylar tarkibga qoʻshimcha chuqurlik qoʻshish maqsadida Equi Fernandes, Santiago Simon va Valentin Gomesni chaqirishgan. Oldinda kutib turgan uy oʻyinlari Albiseste uchun oʻtgan yillardagi muvaffaqiyatlarni yodga olish bilan birga, Messisiz yangi davrdagi jamoaning ilk qiyofasini koʻrsatish uchun muhim imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…