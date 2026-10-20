Hakamlik mojarosi: VAR ogohlantirishiga qaramay nohaq penalti qo‘ygan Tantashev chetlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA referisi Ilgiz Tantashev O‘zbekiston Superligasi o‘yinida VAR tavsiyasiga qaramay nohaq penalti belgilagani va qator qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ygani uchun noma’lum muddatga hakamlikdan chetlatildi.
- O‘zbekiston futbol hakamlari markazi, Professional futbol ligasi va «Paxtakor» klubi vakillari ishtirokidagi tahliliy uchrashuvda hakamning o‘yin natijasiga ta’sir qilgan xatolari rasman tasdiqlandi.
O‘zbekiston Superligasi doirasidagi markaziy bahslardan birida yuz bergan shov-shuvli hakamlik qarorlari bo‘yicha rasmiy xulosa chiqarildi. 20 oktyabr kuni O‘zbekiston futbol hakamlari markazi (O‘zFHM), Professional futbol ligasi (PFL) hamda «Paxtakor» futbol klubi vakillari ishtirokida Zoom platformasi orqali maxsus tahliliy uchrashuv o‘tkazildi.
Uchrashuv davomida «Paxtakor» klubi tomonidan bildirilgan jiddiy e’tirozlar ko‘rib chiqilib, FIFA referisi Ilgiz Tantashevning o‘yin natijasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatgan qator qo‘pol xatolari rasman tasdiqlandi.
Tantashevning bosh xatolari: VAR rad etgan penalti va berilmagan qizil kartochka
O‘zFHMning yangi rahbari Farhod Abdullayev tomonidan bahsli vaziyatlar batafsil o‘rganilib, quyidagi muhim holatlar bo‘yicha bir qarorga kelindi:
VAR e’tiroziga qarshi belgilangan nohaq penalti: Eng keskin vaziyatda «Paxtakor» darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasi noto‘g‘ri tayinlangani tan olindi. VAR hakami Firdavs Norsafarov vaziyat penalti emasligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, Ilgiz Tantashev videotakrorni monitorda shaxsan ko‘rib chiqib ham xato qarorida qat’iy turib olgan;
Vanya Ilichning erta chetlatilishi lozim edi: O‘yinning boshidayoq Vanya Ilich raqibi Doston Hamdamovga nisbatan qo‘pol harakat qilgani uchun unga sariq kartochka berilishi kerak bo‘lgan. Natijada, 58-daqiqada ko‘rsatilgan ogohlantirish futbolchining ikkinchi sariq kartochkasiga aylanishi va u maydondan chetlatilishi shart edi («Paxtakor» 1:0 hisobida oldinda borayotgan pallada);
Hamraliyevning tirsak bilan harakati: Ikkinchi bo‘limda Muhammadqodir Hamraliyev Abdurauf Bo‘riyevga qarshi tirsagi bilan o‘ynagan vaziyat qizil kartochkaga tortmasa ham, aniq sariq kartochka ko‘rsatilishi lozim bo‘lgan qo‘pollik sifatida baholandi.
FIFA hakamiga qanday jazo qo‘llanadi?
«Paxtakor» klubi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, uchrashuv davomida nohaq qarorlar chiqargan referining keyingi taqdiri bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri savol qo‘yilgan:
«Unga qanday chora ko‘riladi, degan savolga O‘zFHM vakillari: “Yaqin orada uni maydonda ko‘rmaysizlar”, degan javobni berdi», — deyiladi klubning rasmiy bayonotida.
Mazkur qaror O‘zbekiston futbol hakamlari markazi tomonidan hakamlik sifati va shaffofligini oshirish yo‘lidagi qat’iy jazo chorasi bo‘lib, Ilgiz Tantashev noma’lum muddatga rasmiy uchrashuvlarni boshqarishdan chetlatilganini anglatadi.
Izohlar 0
…