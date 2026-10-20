Hakamlik mojarosi: VAR ogohlantirishiga qaramay nohaq penalti qo‘ygan Tantashev chetlatildi

·87·Sport
Hakamlik mojarosi: VAR ogohlantirishiga qaramay nohaq penalti qo‘ygan Tantashev chetlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA referisi Ilgiz Tantashev O‘zbekiston Superligasi o‘yinida VAR tavsiyasiga qaramay nohaq penalti belgilagani va qator qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ygani uchun noma’lum muddatga hakamlikdan chetlatildi.
  • O‘zbekiston futbol hakamlari markazi, Professional futbol ligasi va «Paxtakor» klubi vakillari ishtirokidagi tahliliy uchrashuvda hakamning o‘yin natijasiga ta’sir qilgan xatolari rasman tasdiqlandi.

O‘zbekiston Superligasi doirasidagi markaziy bahslardan birida yuz bergan shov-shuvli hakamlik qarorlari bo‘yicha rasmiy xulosa chiqarildi. 20 oktyabr kuni O‘zbekiston futbol hakamlari markazi (O‘zFHM), Professional futbol ligasi (PFL) hamda «Paxtakor» futbol klubi vakillari ishtirokida Zoom platformasi orqali maxsus tahliliy uchrashuv o‘tkazildi.

Uchrashuv davomida «Paxtakor» klubi tomonidan bildirilgan jiddiy e’tirozlar ko‘rib chiqilib, FIFA referisi Ilgiz Tantashevning o‘yin natijasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatgan qator qo‘pol xatolari rasman tasdiqlandi.

Tantashevning bosh xatolari: VAR rad etgan penalti va berilmagan qizil kartochka

O‘zFHMning yangi rahbari Farhod Abdullayev tomonidan bahsli vaziyatlar batafsil o‘rganilib, quyidagi muhim holatlar bo‘yicha bir qarorga kelindi:

  • VAR e’tiroziga qarshi belgilangan nohaq penalti: Eng keskin vaziyatda «Paxtakor» darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasi noto‘g‘ri tayinlangani tan olindi. VAR hakami Firdavs Norsafarov vaziyat penalti emasligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, Ilgiz Tantashev videotakrorni monitorda shaxsan ko‘rib chiqib ham xato qarorida qat’iy turib olgan;

  • Vanya Ilichning erta chetlatilishi lozim edi: O‘yinning boshidayoq Vanya Ilich raqibi Doston Hamdamovga nisbatan qo‘pol harakat qilgani uchun unga sariq kartochka berilishi kerak bo‘lgan. Natijada, 58-daqiqada ko‘rsatilgan ogohlantirish futbolchining ikkinchi sariq kartochkasiga aylanishi va u maydondan chetlatilishi shart edi («Paxtakor» 1:0 hisobida oldinda borayotgan pallada);

  • Hamraliyevning tirsak bilan harakati: Ikkinchi bo‘limda Muhammadqodir Hamraliyev Abdurauf Bo‘riyevga qarshi tirsagi bilan o‘ynagan vaziyat qizil kartochkaga tortmasa ham, aniq sariq kartochka ko‘rsatilishi lozim bo‘lgan qo‘pollik sifatida baholandi.

FIFA hakamiga qanday jazo qo‘llanadi?

«Paxtakor» klubi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, uchrashuv davomida nohaq qarorlar chiqargan referining keyingi taqdiri bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri savol qo‘yilgan:

«Unga qanday chora ko‘riladi, degan savolga O‘zFHM vakillari: “Yaqin orada uni maydonda ko‘rmaysizlar”, degan javobni berdi», — deyiladi klubning rasmiy bayonotida.

Mazkur qaror O‘zbekiston futbol hakamlari markazi tomonidan hakamlik sifati va shaffofligini oshirish yo‘lidagi qat’iy jazo chorasi bo‘lib, Ilgiz Tantashev noma’lum muddatga rasmiy uchrashuvlarni boshqarishdan chetlatilganini anglatadi.

Ilgiz TantashevPaxtakorO‘zFHMVAR
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning bekor qilingan golida VAR xatosi tan olindi«Paxtakor»ning bekor qilingan golida VAR xatosi tan olindi22 avgust 06:31Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»10 sentabr 06:49OKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdiOKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdi11 oktabr 21:01VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandiVAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi3 oktabr 18:36Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiIlgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandi3 iyul 00:31Paragvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiParagvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradi2 iyul 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya