Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘inini muddatidan oldin tark etib, «An Nasr» klubiga qaytdi.
- Murabbiy Jorje Jezushning ta’kidlashicha, Ronaldu xohlasa, terma jamoaga qaytishi mumkin va uning kelajagi haqidagi yakuniy qaror futbolchining o‘ziga bog‘liq.
- Shu bilan birga, 41 yoshli hujumchi endi Saudiya klubi safida mavsumdagi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni davom ettiradi.
Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi kelajagi atrofida savollar ko‘paygan bir paytda 41 yoshli yulduz Saudiya Arabistoniga qaytdi. «An Nasr» klubi portugaliyalik hujumchining jamoa yig‘iniga qaytganini aks ettiruvchi suratni e’lon qilib, unga iliq munosabat bildirdi.
«Buyuk sportchi... Najdning yuragida, “An Nasr”da», — deya yozdi Saudiya klubi ijtimoiy tarmoqdagi postida.
Ronalduning Riyodga qaytishi uning Portugaliya yig‘inini muddatidan oldin tark etganidan keyin sodir bo‘ldi. U 27 sentyabr kuni Norvegiyaga qarshi uchrashuvda zaxirada qolgan va maydonga tushmagan edi.
Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi vaziyat nimadan boshlandi?
Ronaldu 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi Millatlar ligasi uchrashuvida asosiy tarkibda maydonga tushib, 66 daqiqa harakat qilgan. Biroq 27 sentyabr kuni Norvegiyaga qarshi bahsda u butun o‘yinni zaxirada o‘tkazgan.
Shundan keyin terma jamoa yig‘inida futbolchi va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasida tushunmovchilik yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. 30 sentyabr kuni Ronaldu Portugaliya yig‘inini tark etdi. Reuters xabariga ko‘ra, futbolchi bu qarorini Jezushning matbuot anjumani va Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa bilan suhbatdan keyin qabul qilganini bildirgan.
Bu voqea Ronalduning terma jamoadagi faoliyati yakunlanishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.
Ammo Jezush Ronaldu uchun eshikni yopmadi
Vaziyatning eng qiziq jihati shundaki, Ronalduning terma jamoa bilan munosabatlari uzilgani rasman e’lon qilinmagan.
Aksincha, Jorje Jezush 4 oktyabr kuni Portugaliyaning Norvegiya ustidan 2:1 hisobidagi g‘alabasidan keyin Ronaldu xohlasa, terma jamoaga qaytishi mumkinligini aytdi. Murabbiy futbolchining keyingi chaqiruvda ham nomzodlar ro‘yxatiga kiritilishi mumkinligini ta’kidlagan.
Demak, hozircha Ronaldu Portugaliya terma jamoasida boshqa o‘ynamaslikka qaror qilgani haqidagi xabarlarni yakuniy qaror sifatida qabul qilishga asos yo‘q.
Jezushning pozitsiyasiga ko‘ra, yakuniy qaror futbolchining o‘ziga bog‘liq.
Endi barcha e’tibor «An Nasr»ga qaratiladi
Ronaldu uchun endi klubdagi faoliyat davom etadi.
«An Nasr» 41 yoshli hujumchini yana o‘z safiga qabul qildi va klubning rasmiy postida unga alohida e’tibor qaratdi. Ronalduning Riyodga qaytishi Saudiya klubi uchun ham muhim, chunki futbolchi mavsumdagi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni davom ettiradi.
Uning «An Nasr»dagi keyingi o‘yini ham muxlislar uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Ronalduning klubdagi so‘nggi uchrashuvi 12 sentyabr kuni «Al-Xalij»ga qarshi bahs bo‘lgan. Shundan keyin u Portugaliya terma jamoasi ixtiyorida bo‘ldi.
Ronalduning terma jamoadagi hikoyasi hali tugamagan bo‘lishi mumkin
Krishtianu Ronaldu — Portugaliya terma jamoasi tarixidagi eng ko‘p gol urgan va eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi. Shu sabab uning har bir qarori milliy jamoa atrofida katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.
Ayni paytda esa manzara ikki xil signalni ko‘rsatmoqda: Ronaldu terma jamoa yig‘inini tark etdi, ammo Jorje Jezush uning qaytishi uchun eshikni ochiq qoldirdi.
Shuning uchun «Ronaldu Portugaliyada boshqa o‘yamaydi» degan xulosaga hozircha shoshilish erta.
Bir tomonda 41 yoshli afsona faoliyatini «An Nasr»da davom ettirishga tayyorlanmoqda. Ikkinchi tomonda esa Portugaliya terma jamoasi eshigi hali ham uning uchun ochiq.
Eng qiziq savolning javobi esa keyingi yig‘inda ma’lum bo‘lishi mumkin: Ronaldu yana Portugaliya libosini kiyadimi yoki terma jamoa bilan uning 20 yildan ortiq davom etgan hikoyasi shu yerda yakunlanadimi?
Izohlar 0
…