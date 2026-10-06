Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum

·35·Sport
Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi yig‘inini muddatidan oldin tark etib, «An Nasr» klubiga qaytdi.
  • Murabbiy Jorje Jezushning ta’kidlashicha, Ronaldu xohlasa, terma jamoaga qaytishi mumkin va uning kelajagi haqidagi yakuniy qaror futbolchining o‘ziga bog‘liq.
  • Shu bilan birga, 41 yoshli hujumchi endi Saudiya klubi safida mavsumdagi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni davom ettiradi.

Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi kelajagi atrofida savollar ko‘paygan bir paytda 41 yoshli yulduz Saudiya Arabistoniga qaytdi. «An Nasr» klubi portugaliyalik hujumchining jamoa yig‘iniga qaytganini aks ettiruvchi suratni e’lon qilib, unga iliq munosabat bildirdi.

«Buyuk sportchi... Najdning yuragida, “An Nasr”da», — deya yozdi Saudiya klubi ijtimoiy tarmoqdagi postida.

Ronalduning Riyodga qaytishi uning Portugaliya yig‘inini muddatidan oldin tark etganidan keyin sodir bo‘ldi. U 27 sentyabr kuni Norvegiyaga qarshi uchrashuvda zaxirada qolgan va maydonga tushmagan edi.

Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi vaziyat nimadan boshlandi?

Ronaldu 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi Millatlar ligasi uchrashuvida asosiy tarkibda maydonga tushib, 66 daqiqa harakat qilgan. Biroq 27 sentyabr kuni Norvegiyaga qarshi bahsda u butun o‘yinni zaxirada o‘tkazgan.

Shundan keyin terma jamoa yig‘inida futbolchi va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasida tushunmovchilik yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. 30 sentyabr kuni Ronaldu Portugaliya yig‘inini tark etdi. Reuters xabariga ko‘ra, futbolchi bu qarorini Jezushning matbuot anjumani va Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa bilan suhbatdan keyin qabul qilganini bildirgan.

Bu voqea Ronalduning terma jamoadagi faoliyati yakunlanishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.

Ammo Jezush Ronaldu uchun eshikni yopmadi

Vaziyatning eng qiziq jihati shundaki, Ronalduning terma jamoa bilan munosabatlari uzilgani rasman e’lon qilinmagan.

Aksincha, Jorje Jezush 4 oktyabr kuni Portugaliyaning Norvegiya ustidan 2:1 hisobidagi g‘alabasidan keyin Ronaldu xohlasa, terma jamoaga qaytishi mumkinligini aytdi. Murabbiy futbolchining keyingi chaqiruvda ham nomzodlar ro‘yxatiga kiritilishi mumkinligini ta’kidlagan.

Demak, hozircha Ronaldu Portugaliya terma jamoasida boshqa o‘ynamaslikka qaror qilgani haqidagi xabarlarni yakuniy qaror sifatida qabul qilishga asos yo‘q.

Jezushning pozitsiyasiga ko‘ra, yakuniy qaror futbolchining o‘ziga bog‘liq.

Endi barcha e’tibor «An Nasr»ga qaratiladi

Ronaldu uchun endi klubdagi faoliyat davom etadi.

«An Nasr» 41 yoshli hujumchini yana o‘z safiga qabul qildi va klubning rasmiy postida unga alohida e’tibor qaratdi. Ronalduning Riyodga qaytishi Saudiya klubi uchun ham muhim, chunki futbolchi mavsumdagi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni davom ettiradi.

Uning «An Nasr»dagi keyingi o‘yini ham muxlislar uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Ronalduning klubdagi so‘nggi uchrashuvi 12 sentyabr kuni «Al-Xalij»ga qarshi bahs bo‘lgan. Shundan keyin u Portugaliya terma jamoasi ixtiyorida bo‘ldi.

Ronalduning terma jamoadagi hikoyasi hali tugamagan bo‘lishi mumkin

Krishtianu Ronaldu — Portugaliya terma jamoasi tarixidagi eng ko‘p gol urgan va eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi. Shu sabab uning har bir qarori milliy jamoa atrofida katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.

Ayni paytda esa manzara ikki xil signalni ko‘rsatmoqda: Ronaldu terma jamoa yig‘inini tark etdi, ammo Jorje Jezush uning qaytishi uchun eshikni ochiq qoldirdi.

Shuning uchun «Ronaldu Portugaliyada boshqa o‘yamaydi» degan xulosaga hozircha shoshilish erta.

Bir tomonda 41 yoshli afsona faoliyatini «An Nasr»da davom ettirishga tayyorlanmoqda. Ikkinchi tomonda esa Portugaliya terma jamoasi eshigi hali ham uning uchun ochiq.

Eng qiziq savolning javobi esa keyingi yig‘inda ma’lum bo‘lishi mumkin: Ronaldu yana Portugaliya libosini kiyadimi yoki terma jamoa bilan uning 20 yildan ortiq davom etgan hikoyasi shu yerda yakunlanadimi?

Krishtianu RonalduAn NasrPortugaliya terma jamoasiJorje Jezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildiKecha 19:21Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiKecha 11:55Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiKecha 07:491000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin4 oktabr 21:28Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldi4 oktabr 01:04Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?