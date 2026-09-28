Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi maydonda harakat qilganiga qaramay, Inter Mayami safarda Kolumbus Kru jamoasiga 1:2 hisobida magʻlub boʻldi.
- Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida Santiago Morales maydondan chetlatilganidan soʻng, oʻn kishi boʻlib qolgan Inter Mayami Jamal Thiare tomonidan urilgan hal qiluvchi golga dosh bera olmadi.
- Mayami futbolchilari toʻpga egalik qilishda ustunlikka ega boʻlgan boʻlsada, raqib darvozasiga bor-yoʻgʻi uchta aniq zarba yoʻllay olgan.
MLS musobaqasining navbatdagi uchrashuvida Lionel Messi safda harakat qilganiga qaramamay, Inter Mayami safarda Kolumbus Kru jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. ScottsMiracle-Gro stadionida kechgan shiddatli bahs mezbonlarning soʻnggi daqiqalardagi gʻalabali goli bilan yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuv davomida maydon egalarining tinimsiz pressingi va bosimi Inter Mayami himoya chizigʻini qiyin ahvolga solib qoʻygan. Jamoa bosh murabbiyi Lionel Messi ijodkorligini taʼminlash maqsadida 3-4-3 taktik sxemasidan foydalanganiga qaramay, himoyadagi xatolar va intizomsizlik jamoaga qimmatga tushdi.
Oʻyin burilish nuqtasi va Lionel Messining harakatlariUchrashuvning boshida Josef Martinez penaltidan unumli foydalanib, Kolumbus Kru jamoasini oldinga olib chiqqan edi. Biroq 33-daqiqada sahna koʻrinishiga chiqqan Lionel Messi oʻzining yorqin mahorati evaziga muvozanatni tikladi va hisobni tenglashtirdi.
Mayami futbolchilari toʻpga 56 foiz egalik qilgan boʻlsada, raqib darvozasi tomon atigi uchta aniq zarba bera oldi. Kolumbus jamoasining tinimsiz hujumlari oʻyin oxiriga kelib oʻz samarasini berdi va mehmonlarning taktik tuzilmasi bardosh bera olmadi.
Soʻnggi daqiqalardagi fojia va chetlatishIkkinchi boʻlimga qoʻshib berilgan daqiqalarda oʻyin taqdirini hal qilgan keskin vaziyatlar yuzaga keldi. Zaxiradan maydonga tushgan Santiago Morales qisqa vaqt ichida ikkita sariq kartochka olib, uchrashuvning 90+6-daqiqasida maydondan chetlatildi.
Oʻn kishi boʻlib qolgan Inter Mayami bu sonlar farqini uzoq saqlab tura olmadi. Hakam tomonidan belgilab berilgan qoʻshimcha daqiqalarning toʻqqizinchi daqiqasida Jamal Thiare hal qiluvchi golni urib, Kolumbus Kru jamoasiga uch ochkoni taqdim etdi va Mayamining magʻlubiyatini muhrladi.
Izohlar 0
…