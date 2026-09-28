Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi

·54·Sport
Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi maydonda harakat qilganiga qaramay, Inter Mayami safarda Kolumbus Kru jamoasiga 1:2 hisobida magʻlub boʻldi.
  • Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida Santiago Morales maydondan chetlatilganidan soʻng, oʻn kishi boʻlib qolgan Inter Mayami Jamal Thiare tomonidan urilgan hal qiluvchi golga dosh bera olmadi.
  • Mayami futbolchilari toʻpga egalik qilishda ustunlikka ega boʻlgan boʻlsada, raqib darvozasiga bor-yoʻgʻi uchta aniq zarba yoʻllay olgan.

MLS musobaqasining navbatdagi uchrashuvida Lionel Messi safda harakat qilganiga qaramamay, Inter Mayami safarda Kolumbus Kru jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. ScottsMiracle-Gro stadionida kechgan shiddatli bahs mezbonlarning soʻnggi daqiqalardagi gʻalabali goli bilan yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuv davomida maydon egalarining tinimsiz pressingi va bosimi Inter Mayami himoya chizigʻini qiyin ahvolga solib qoʻygan. Jamoa bosh murabbiyi Lionel Messi ijodkorligini taʼminlash maqsadida 3-4-3 taktik sxemasidan foydalanganiga qaramay, himoyadagi xatolar va intizomsizlik jamoaga qimmatga tushdi.

Oʻyin burilish nuqtasi va Lionel Messining harakatlari

Uchrashuvning boshida Josef Martinez penaltidan unumli foydalanib, Kolumbus Kru jamoasini oldinga olib chiqqan edi. Biroq 33-daqiqada sahna koʻrinishiga chiqqan Lionel Messi oʻzining yorqin mahorati evaziga muvozanatni tikladi va hisobni tenglashtirdi.

Mayami futbolchilari toʻpga 56 foiz egalik qilgan boʻlsada, raqib darvozasi tomon atigi uchta aniq zarba bera oldi. Kolumbus jamoasining tinimsiz hujumlari oʻyin oxiriga kelib oʻz samarasini berdi va mehmonlarning taktik tuzilmasi bardosh bera olmadi.

Soʻnggi daqiqalardagi fojia va chetlatish

Ikkinchi boʻlimga qoʻshib berilgan daqiqalarda oʻyin taqdirini hal qilgan keskin vaziyatlar yuzaga keldi. Zaxiradan maydonga tushgan Santiago Morales qisqa vaqt ichida ikkita sariq kartochka olib, uchrashuvning 90+6-daqiqasida maydondan chetlatildi.

Oʻn kishi boʻlib qolgan Inter Mayami bu sonlar farqini uzoq saqlab tura olmadi. Hakam tomonidan belgilab berilgan qoʻshimcha daqiqalarning toʻqqizinchi daqiqasida Jamal Thiare hal qiluvchi golni urib, Kolumbus Kru jamoasiga uch ochkoni taqdim etdi va Mayamining magʻlubiyatini muhrladi.

Inter MayamiLionel MessiKolumbus KruMLSFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiLionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdi21 sentabr 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldi18 sentabr 09:37Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiInter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandi28 avgust 09:12Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiInter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladi28 avgust 03:19Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiLionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladi10 sentabr 12:36Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldi21 avgust 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi