Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi

·27·Sport
Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh jangi uchun 1 million dollar taklif qildi va jang joyini tanlash huquqini ham berishni taklif etdi.
  • Bu taklif Chimayevning 2026-yil 9-may kuni UFC 328 turnirida Striklendga yutqazib, chempionlik kamaridan ayrilganidan keyin bildirilgan.
  • Striklend hali bu taklifga javob bermagan, va bu taklif rasmiy jang shartnomasi yoki UFC tomonidan tasdiqlangan revansh degani emas.

Xamzat Chimayev va Shon Striklend o‘rtasidagi qarama-qarshilik yana qizidi. UFC sobiq o‘rta vazn chempioni birinchi jangdagi mag‘lubiyatidan keyin amerikalik raqibini revanshga chaqirdi va buning uchun unga 1 million dollar to‘lashga tayyorligini bildirdi.

Chimayevning bu safargi chaqiruvi oddiy «revansh istayman» degan bayonotdan ancha keskinroq bo‘ldi. U Striklendga jang joyini o‘zi tanlashni taklif qildi.

«Manzilingni yubor»

Chimayev 5 oktyabr kuni o‘zining X'dagi sahifasida Striklendga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qildi.

«Striklend, men senga 1 million dollar to‘layman. Manzilingni yubor va kel, jang qilamiz. Qafas ichida bo‘ladimi yoki boshqa joydami — farqi yo‘q».

Shu tariqa Chimayev revansh uchun hatto UFC'ning rasmiy jang tashkil etish jarayonini kutishga ham tayyor emasligini ko‘rsatdi. Biroq uning bu bayonoti hozircha rasmiy jang shartnomasi yoki UFC tomonidan tasdiqlangan revansh degani emas. Striklend ham hozircha ushbu 1 million dollarlik taklifga javob bermagan.

Birinchi jang Chimayev uchun tarixiy mag‘lubiyat bilan tugagan

Bu ikki jangchining birinchi to‘qnashuvi 2026 yil 9 may kuni UFC 328 turnirida bo‘lib o‘tgan.

O‘sha kechada Chimayev o‘rta vazn chempionlik kamarini himoya qilgan, Striklend esa uni mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan. Jang taqdiri hakamlarning bo‘lingan qarori bilan hal qilingan: ikki hakam Striklendni g‘olib deb topgan, biri esa Chimayev foydasiga ovoz bergan.

Bu natija Chimayevning professional faoliyatidagi birinchi mag‘lubiyat bo‘lgan.

Shuning uchun revansh istagi «Borz» uchun nafaqat chempionlik kamarini qaytarish, balki shaxsiy hisobni ham tenglashtirish imkoniyati sifatida ko‘rilmoqda.

Nega revansh masalasi hozir yana kun tartibiga chiqdi?

Chimayevning navbatdagi raqibi masalasi hozircha to‘liq hal qilinmagan. Shu bilan birga, Striklendning chempion sifatidagi keyingi himoyasi bo‘yicha ham muzokaralar davom etmoqda.

Nassurdin Imavov ham Striklendni jangga chorlab, hatto o‘z mablag‘idan 500 ming dollar taklif qilgani xabar qilingan. Chimayev esa bu summani ikki baravar oshirib, 1 million dollarlik taklif bilan chiqdi.

Shu jihatdan qaraganda, Striklendga bo‘lgan qiziqish nafaqat chempionlik kamari, balki moliyaviy masala atrofidagi tortishuvlar bilan ham bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Chimayevning maqsadi aniq: Striklend bilan yana jang qilish

Chimayev birinchi mag‘lubiyatidan keyin ham Striklend bilan revansh o‘tkazish istagini bir necha bor bildirgan. Iyun oyida u amerikalik jangchini jangni qabul qilishga chaqirib, «baribir seni mag‘lub etaman» mazmunida bayonot bergan edi.

Endi esa chaqiruv yangi bosqichga chiqdi: Chimayev raqibiga shaxsan 1 million dollar taklif qilmoqda.

Biroq bu taklifning o‘zi revansh albatta bo‘lib o‘tishini anglatmaydi. Striklendning roziligi, UFC'ning qarorlari va jangni rasmiy tashkil etish masalalari hal qilinishi kerak.

Endi navbat Striklendda

Chimayev o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi: 1 million dollar, jang joyi bo‘yicha erkinlik va asosiy maqsad — Striklend bilan revansh.

Endi e’tibor Striklendning javobiga qaratilgan. Agar amerikalik chempion taklifga ijobiy munosabat bildirsa, UFC o‘rta vazn divizionidagi eng qiziqarli ssenariylardan biri yana kun tartibiga qaytishi mumkin.

Birinchi jang chempionlik kamarini o‘zgartirgan edi. Endi Chimayev o‘sha voqeaning ikkinchi qismini o‘z puli bilan boshlashga tayyorligini bildirmoqda.

Xamzat ChimayevShon StriklendUFC 3281 million dollar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?20 avgust 10:02«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi19 avgust 14:53Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...9 avgust 21:57Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdi14 sentabr 07:09«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi14 iyun 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?