Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh jangi uchun 1 million dollar taklif qildi va jang joyini tanlash huquqini ham berishni taklif etdi.
- Bu taklif Chimayevning 2026-yil 9-may kuni UFC 328 turnirida Striklendga yutqazib, chempionlik kamaridan ayrilganidan keyin bildirilgan.
- Striklend hali bu taklifga javob bermagan, va bu taklif rasmiy jang shartnomasi yoki UFC tomonidan tasdiqlangan revansh degani emas.
Xamzat Chimayev va Shon Striklend o‘rtasidagi qarama-qarshilik yana qizidi. UFC sobiq o‘rta vazn chempioni birinchi jangdagi mag‘lubiyatidan keyin amerikalik raqibini revanshga chaqirdi va buning uchun unga 1 million dollar to‘lashga tayyorligini bildirdi.
Chimayevning bu safargi chaqiruvi oddiy «revansh istayman» degan bayonotdan ancha keskinroq bo‘ldi. U Striklendga jang joyini o‘zi tanlashni taklif qildi.
«Manzilingni yubor»
Chimayev 5 oktyabr kuni o‘zining X'dagi sahifasida Striklendga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qildi.
«Striklend, men senga 1 million dollar to‘layman. Manzilingni yubor va kel, jang qilamiz. Qafas ichida bo‘ladimi yoki boshqa joydami — farqi yo‘q».
Shu tariqa Chimayev revansh uchun hatto UFC'ning rasmiy jang tashkil etish jarayonini kutishga ham tayyor emasligini ko‘rsatdi. Biroq uning bu bayonoti hozircha rasmiy jang shartnomasi yoki UFC tomonidan tasdiqlangan revansh degani emas. Striklend ham hozircha ushbu 1 million dollarlik taklifga javob bermagan.
Birinchi jang Chimayev uchun tarixiy mag‘lubiyat bilan tugagan
Bu ikki jangchining birinchi to‘qnashuvi 2026 yil 9 may kuni UFC 328 turnirida bo‘lib o‘tgan.
O‘sha kechada Chimayev o‘rta vazn chempionlik kamarini himoya qilgan, Striklend esa uni mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan. Jang taqdiri hakamlarning bo‘lingan qarori bilan hal qilingan: ikki hakam Striklendni g‘olib deb topgan, biri esa Chimayev foydasiga ovoz bergan.
Bu natija Chimayevning professional faoliyatidagi birinchi mag‘lubiyat bo‘lgan.
Shuning uchun revansh istagi «Borz» uchun nafaqat chempionlik kamarini qaytarish, balki shaxsiy hisobni ham tenglashtirish imkoniyati sifatida ko‘rilmoqda.
Nega revansh masalasi hozir yana kun tartibiga chiqdi?
Chimayevning navbatdagi raqibi masalasi hozircha to‘liq hal qilinmagan. Shu bilan birga, Striklendning chempion sifatidagi keyingi himoyasi bo‘yicha ham muzokaralar davom etmoqda.
Nassurdin Imavov ham Striklendni jangga chorlab, hatto o‘z mablag‘idan 500 ming dollar taklif qilgani xabar qilingan. Chimayev esa bu summani ikki baravar oshirib, 1 million dollarlik taklif bilan chiqdi.
Shu jihatdan qaraganda, Striklendga bo‘lgan qiziqish nafaqat chempionlik kamari, balki moliyaviy masala atrofidagi tortishuvlar bilan ham bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Chimayevning maqsadi aniq: Striklend bilan yana jang qilish
Chimayev birinchi mag‘lubiyatidan keyin ham Striklend bilan revansh o‘tkazish istagini bir necha bor bildirgan. Iyun oyida u amerikalik jangchini jangni qabul qilishga chaqirib, «baribir seni mag‘lub etaman» mazmunida bayonot bergan edi.
Endi esa chaqiruv yangi bosqichga chiqdi: Chimayev raqibiga shaxsan 1 million dollar taklif qilmoqda.
Biroq bu taklifning o‘zi revansh albatta bo‘lib o‘tishini anglatmaydi. Striklendning roziligi, UFC'ning qarorlari va jangni rasmiy tashkil etish masalalari hal qilinishi kerak.
Endi navbat Striklendda
Chimayev o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi: 1 million dollar, jang joyi bo‘yicha erkinlik va asosiy maqsad — Striklend bilan revansh.
Endi e’tibor Striklendning javobiga qaratilgan. Agar amerikalik chempion taklifga ijobiy munosabat bildirsa, UFC o‘rta vazn divizionidagi eng qiziqarli ssenariylardan biri yana kun tartibiga qaytishi mumkin.
Birinchi jang chempionlik kamarini o‘zgartirgan edi. Endi Chimayev o‘sha voqeaning ikkinchi qismini o‘z puli bilan boshlashga tayyorligini bildirmoqda.
Izohlar 0
…