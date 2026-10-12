UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?

·42·Sport
UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC prezidenti Dana Uayt, Shon Striklendning professional boksda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini yo‘q deb baholadi.
  • Uaytning fikricha, aralash jang san’ati ustalari uchun boksga o‘tish odatda yaxshi natija bermaydi, garchi Striklend kuchli zarbalarga ega bo‘lsa-da.
  • Striklendning Zuffa Boxing promousheni orqali Jey Opetayyaga qarshi jang qilish istagi ham Uayt tomonidan rad etildi.

UFC prezidenti Dana Uayt tashkilotning o‘rta vazn toifasidagi chempioni Shon Striklendning professional boksga o‘tish istagi va chempionlik kamaridan voz kechish haqidagi shov-shuvli bayonotlariga munosabat bildirdi. Striklend va liga o‘rtasida gonorarlar borasida ochiq nizo avj olgan bir vaziyatda promoushen rahbari oktagon yulduzlarining ringda muvaffaqiyat qozonishiga ishonmasligini bildirdi.

Power Slap loyihasi doirasida Nina Dramaga bergan intervyusida Uayt sportchining zarba kuchini e’tirof etgan bo‘lsa-da, boks elitasi bilan to‘qnashuv haqiqatdan yiroq ekanini ochiq aytdi.

«Uning imkoniyati bormi? Yo‘q!»: Uaytning munosabati

UFC rahbari aralash jang san’ati ustalarining boks ringiga chiqishiga oid qarashlarini yashirib o‘tirmadi:

  • Tajriba va reallik: «Menimcha, MMAdan boksga o‘tish hech qachon yaxshi natija bilan yakunlanmaydi. Ammo Striklend baquvvat yigit va zarbalarni yaxshi beradi», — deya qayd etdi Dana Uayt;

  • Opetayya bilan jang istiqboli: Undan Striklendning Zuffa Boxing promousheni orqali birinchi og‘ir vazn (kruzerveyt) toifasi chempioni Jey Opetayyaga qarshi kechishi mumkin bo‘lgan bahsdagi imkoniyatlari haqida so‘ralganda, Uayt birgina qisqa javob bilan cheklandi: «Yo‘q».

Kamardan voz kechish bilan tahdid: Pul mojarosi nimadan boshlandi?

Shon Striklendning boks haqidagi bayonotlari zamirida tashkilot bilan yangi moliyaviy nizo yotibdi:

  • Imomovga qarshi revansh va gonorar: Chempion Nasurdin Imomov bilan bo‘lajak ehtimoliy revansh jangi uchun taklif qilingan gonorar miqdoridan norozi bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda to‘lovlarni sezilarli darajada oshirishni talab qildi;

  • Boks bilan bosim o‘tkazish: Agar talablar qondirilmasa, Striklend UFC chempionlik kamarini shunchaki topshirishga va kattaroq daromad ilinjida boksda kuchini sinab ko‘rishga tayyorligini ochiq ma’lum qildi.

Shartnoma to‘sig‘i: Tashkilot yon bermoqchi emas

Shunga qaramay, Striklendning boks ringiga mustaqil chiqib ketishi deyarli imkonsiz:

  • Yuridik bog‘liqlik: Chempion amaldagi shartnoma orqali UFC promousheniga qat’iy bog‘langan;

  • Liganing pozitsiyasi: Tashkilot sportchiga u o‘zi istagan miqdordagi qo‘shimcha pullarni to‘lashga majbur emas, shuningdek, uni shartnomaviy majburiyatlarini bajarmasdan turib yondosh loyihalarga qo‘yib yubormaydi.

Shon Striklendning liga bilan bo‘lgan bunday ochiq qarama-qarshiligi unga kattaroq shartnoma olib keladimi yoki chempionlik kamaridan mahrum bo‘lishiga sabab bo‘ladimi — bu masala yaqin kunlarda hal bo‘lishi kutilmoqda.

Dana UaytShon StriklendUFCZuffa Boxing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildiShon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi10 oktabr 07:13Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?20 avgust 10:02«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi19 avgust 14:53«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildiXamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi6 oktabr 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi