UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC prezidenti Dana Uayt, Shon Striklendning professional boksda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini yo‘q deb baholadi.
- Uaytning fikricha, aralash jang san’ati ustalari uchun boksga o‘tish odatda yaxshi natija bermaydi, garchi Striklend kuchli zarbalarga ega bo‘lsa-da.
- Striklendning Zuffa Boxing promousheni orqali Jey Opetayyaga qarshi jang qilish istagi ham Uayt tomonidan rad etildi.
UFC prezidenti Dana Uayt tashkilotning o‘rta vazn toifasidagi chempioni Shon Striklendning professional boksga o‘tish istagi va chempionlik kamaridan voz kechish haqidagi shov-shuvli bayonotlariga munosabat bildirdi. Striklend va liga o‘rtasida gonorarlar borasida ochiq nizo avj olgan bir vaziyatda promoushen rahbari oktagon yulduzlarining ringda muvaffaqiyat qozonishiga ishonmasligini bildirdi.
Power Slap loyihasi doirasida Nina Dramaga bergan intervyusida Uayt sportchining zarba kuchini e’tirof etgan bo‘lsa-da, boks elitasi bilan to‘qnashuv haqiqatdan yiroq ekanini ochiq aytdi.
«Uning imkoniyati bormi? Yo‘q!»: Uaytning munosabati
UFC rahbari aralash jang san’ati ustalarining boks ringiga chiqishiga oid qarashlarini yashirib o‘tirmadi:
Tajriba va reallik: «Menimcha, MMAdan boksga o‘tish hech qachon yaxshi natija bilan yakunlanmaydi. Ammo Striklend baquvvat yigit va zarbalarni yaxshi beradi», — deya qayd etdi Dana Uayt;
Opetayya bilan jang istiqboli: Undan Striklendning Zuffa Boxing promousheni orqali birinchi og‘ir vazn (kruzerveyt) toifasi chempioni Jey Opetayyaga qarshi kechishi mumkin bo‘lgan bahsdagi imkoniyatlari haqida so‘ralganda, Uayt birgina qisqa javob bilan cheklandi: «Yo‘q».
Kamardan voz kechish bilan tahdid: Pul mojarosi nimadan boshlandi?
Shon Striklendning boks haqidagi bayonotlari zamirida tashkilot bilan yangi moliyaviy nizo yotibdi:
Imomovga qarshi revansh va gonorar: Chempion Nasurdin Imomov bilan bo‘lajak ehtimoliy revansh jangi uchun taklif qilingan gonorar miqdoridan norozi bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda to‘lovlarni sezilarli darajada oshirishni talab qildi;
Boks bilan bosim o‘tkazish: Agar talablar qondirilmasa, Striklend UFC chempionlik kamarini shunchaki topshirishga va kattaroq daromad ilinjida boksda kuchini sinab ko‘rishga tayyorligini ochiq ma’lum qildi.
Shartnoma to‘sig‘i: Tashkilot yon bermoqchi emas
Shunga qaramay, Striklendning boks ringiga mustaqil chiqib ketishi deyarli imkonsiz:
Yuridik bog‘liqlik: Chempion amaldagi shartnoma orqali UFC promousheniga qat’iy bog‘langan;
Liganing pozitsiyasi: Tashkilot sportchiga u o‘zi istagan miqdordagi qo‘shimcha pullarni to‘lashga majbur emas, shuningdek, uni shartnomaviy majburiyatlarini bajarmasdan turib yondosh loyihalarga qo‘yib yubormaydi.
Shon Striklendning liga bilan bo‘lgan bunday ochiq qarama-qarshiligi unga kattaroq shartnoma olib keladimi yoki chempionlik kamaridan mahrum bo‘lishiga sabab bo‘ladimi — bu masala yaqin kunlarda hal bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…