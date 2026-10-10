Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Shon Striklend tashkilot rahbariyatini jangchilarga munosib moliyaviy ta’minot bermayotganini tanqid qilib, professional boksga o‘tishini e’lon qildi.
- Uning fikricha, UFC chempionlarning sog‘lig‘i va merosidan foydalanib, ularning kelajagini ta’minlamaydi, bu esa sportchilarning moliyaviy muhtojlik ortidan faoliyatini vaqtida yakunlay olmasligiga olib keladi.
UFC o‘rta vazn toifasi chempioni, tashkilotning eng ochiqko‘ngil va shov-shuvli jangchilaridan biri Shon Striklend promoushen rahbariyati manziliga keskin ayblovlar yog‘dirdi. Amerikalik sportchi MMAni tark etib, professional boksga o‘tish niyatida ekanini yana bir bor rasman tasdiqladi hamda yakkakurash olamida ko‘pchilik ochiq gapirishga botinmaydigan gonorarlar muammosini ko‘tarib chiqdi.
Striklend o‘z ijtimoiy tarmoqlarida videomurojaat e’lon qilib, Dana Uayt tashkiloti chempionlar sog‘lig‘i va merosidan foydalanib, ularga munosib moliyaviy ta’minot bermayotganini ta’kidladi.
«So‘nggida qattiq nokautga uchrashadi»: Promoushen siyosatiga keskin e’tiroz
Shon Striklend chempionlarning sportdan keyingi ayanchli taqdiri bevosita UFC siyosati mahsuli ekanini ochiqladi:
Majburiy qaytishlar girdobi: «UFC haqida hamma sukut saqlaydigan haqiqatni aytmoqchiman. Haqiqiy chempionlarga qarang: ular yengiladi, keyin yana qaytishadi, yana bir necha bor jang qilib, oxirida og‘ir nokautga uchrashadi. Sababi — tashkilot seni o‘sha yerda ushlab turadi, ammo kelajagingni ta’minlaydigan darajada pul to‘lamaydi»;
Merosning barbod bo‘lishi: Jangchining fikricha, sportchilar moliyaviy muhtojlik ortidan faoliyatini vaqtida yakunlay olmaydi va yillar davomida to‘plagan obro‘sini boy beradi: «Natijada o‘zing yaratgan merosingni barbod qilishga majbur bo‘lasan. Men bunday taqdirni xohlamayman».
Boks rejasi va oktagondagi ultimatum
O‘rta vazn chempioni endilikda bor e’tiborini ringga qaratmoqchi:
Boks kamari nishonda: «Bu endi menga qiziq emas. Professional boks bilan shug‘ullanib, u yerda jahon chempionlik kamarini yutib olmoqchiman. Hozirda jamoam bilan shu masalani hal qilish ustida ishlayapmiz»;
Tashkilotga ochiq ogohlantirish: Agar UFC uni shartnoma asosida oktagonda jang qilishga majburlasa, Striklend muxlislarga tomoshabop jang bermasligini yashirmadi: «Agar rozi bo‘lmay, jangga majburlashsa — muammo yo‘q. Oktagonda shunchaki turib, zarbalardan qochaman va ochko yig‘aman. Muxlislar hushtak chalishadimi? Men ham qo‘shilib hushtak chalaman. Pulimni olaman va ketaman».
Striklendning boy faoliyati: 2008 yildan UFC 328 gacha
Shon Striklend zamonaviy MMAning eng tajribali vakillaridan biri sanaladi:
Rekord ko‘rsatkich: U professional MMAdagi faoliyatini 2008 yil mart oyida boshlagan bo‘lib, shu kungacha 31 ta g‘alaba (16 tasi muddatidan oldin) va 7 ta mag‘lubiyat qayd etgan;
So‘nggi triumf: Striklend o‘zining oxirgi jangini UFC 328 turniri doirasida mag‘lubiyatsiz kelayotgan da’vogar Xamzat Chimayevga qarshi o‘tkazib, hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan va chempionlik kamarini himoya qilgan edi.
Amaldagi chempionning bunday isyonkor bayonoti va boks sari ochiq qadami UFC rahbariyati bilan munosabatlarni qay darajada keskinlashtirishi hozircha ochiq qolmoqda.
Izohlar 0
…