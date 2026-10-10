Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi

·27·Sport
Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Shon Striklend tashkilot rahbariyatini jangchilarga munosib moliyaviy ta’minot bermayotganini tanqid qilib, professional boksga o‘tishini e’lon qildi.
  • Uning fikricha, UFC chempionlarning sog‘lig‘i va merosidan foydalanib, ularning kelajagini ta’minlamaydi, bu esa sportchilarning moliyaviy muhtojlik ortidan faoliyatini vaqtida yakunlay olmasligiga olib keladi.

UFC o‘rta vazn toifasi chempioni, tashkilotning eng ochiqko‘ngil va shov-shuvli jangchilaridan biri Shon Striklend promoushen rahbariyati manziliga keskin ayblovlar yog‘dirdi. Amerikalik sportchi MMAni tark etib, professional boksga o‘tish niyatida ekanini yana bir bor rasman tasdiqladi hamda yakkakurash olamida ko‘pchilik ochiq gapirishga botinmaydigan gonorarlar muammosini ko‘tarib chiqdi.

Striklend o‘z ijtimoiy tarmoqlarida videomurojaat e’lon qilib, Dana Uayt tashkiloti chempionlar sog‘lig‘i va merosidan foydalanib, ularga munosib moliyaviy ta’minot bermayotganini ta’kidladi.

«So‘nggida qattiq nokautga uchrashadi»: Promoushen siyosatiga keskin e’tiroz

Shon Striklend chempionlarning sportdan keyingi ayanchli taqdiri bevosita UFC siyosati mahsuli ekanini ochiqladi:

  • Majburiy qaytishlar girdobi: «UFC haqida hamma sukut saqlaydigan haqiqatni aytmoqchiman. Haqiqiy chempionlarga qarang: ular yengiladi, keyin yana qaytishadi, yana bir necha bor jang qilib, oxirida og‘ir nokautga uchrashadi. Sababi — tashkilot seni o‘sha yerda ushlab turadi, ammo kelajagingni ta’minlaydigan darajada pul to‘lamaydi»;

  • Merosning barbod bo‘lishi: Jangchining fikricha, sportchilar moliyaviy muhtojlik ortidan faoliyatini vaqtida yakunlay olmaydi va yillar davomida to‘plagan obro‘sini boy beradi: «Natijada o‘zing yaratgan merosingni barbod qilishga majbur bo‘lasan. Men bunday taqdirni xohlamayman».

Boks rejasi va oktagondagi ultimatum

O‘rta vazn chempioni endilikda bor e’tiborini ringga qaratmoqchi:

  • Boks kamari nishonda: «Bu endi menga qiziq emas. Professional boks bilan shug‘ullanib, u yerda jahon chempionlik kamarini yutib olmoqchiman. Hozirda jamoam bilan shu masalani hal qilish ustida ishlayapmiz»;

  • Tashkilotga ochiq ogohlantirish: Agar UFC uni shartnoma asosida oktagonda jang qilishga majburlasa, Striklend muxlislarga tomoshabop jang bermasligini yashirmadi: «Agar rozi bo‘lmay, jangga majburlashsa — muammo yo‘q. Oktagonda shunchaki turib, zarbalardan qochaman va ochko yig‘aman. Muxlislar hushtak chalishadimi? Men ham qo‘shilib hushtak chalaman. Pulimni olaman va ketaman».

Striklendning boy faoliyati: 2008 yildan UFC 328 gacha

Shon Striklend zamonaviy MMAning eng tajribali vakillaridan biri sanaladi:

  • Rekord ko‘rsatkich: U professional MMAdagi faoliyatini 2008 yil mart oyida boshlagan bo‘lib, shu kungacha 31 ta g‘alaba (16 tasi muddatidan oldin) va 7 ta mag‘lubiyat qayd etgan;

  • So‘nggi triumf: Striklend o‘zining oxirgi jangini UFC 328 turniri doirasida mag‘lubiyatsiz kelayotgan da’vogar Xamzat Chimayevga qarshi o‘tkazib, hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan va chempionlik kamarini himoya qilgan edi.

Amaldagi chempionning bunday isyonkor bayonoti va boks sari ochiq qadami UFC rahbariyati bilan munosabatlarni qay darajada keskinlashtirishi hozircha ochiq qolmoqda.

Shon StriklendUFCDana UaytUFC 328
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildiXamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi6 oktabr 22:47Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?20 avgust 10:02«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi19 avgust 14:53«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardi14 sentabr 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?