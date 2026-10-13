Shon Striklend mashhur insayderni yer bilan bitta qildi

·33·Dunyo
Shon Striklend mashhur insayderni yer bilan bitta qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC sobiq chempioni Shon Striklend va mashhur insayder Ariel Xelvani o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda keskin janjal yuz berdi.
  • Mojaro Xelvani Striklendning UFC'dan kam maosh olishidan nolishi noo‘rinligini ta’kidlaganidan so‘ng boshlandi, chunki u shartnomani o‘z ixtiyori bilan imzolagan.
  • Striklend esa javoban Xelvanini noxolislikda, «zuluk»likda va shaxsiy adovatda aybladi.
  • Bu tortishuv MMA olamida jangchilarning gonorarlari masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Taniqli sport insayderi va jurnalist Ariel Xelvani hamda UFC sobiq chempioni Shon Striklend o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda keskin dahanaki jang yuz berdi. Mojaro Xelvanining Striklend UFC tomonidan taklif etilgan kam maoshdan nolishi noo‘rin ekanini va u shartnomani o‘z ixtiyori bilan imzolaganini ta’kidlashidan so‘ng avj oldi.

Bunga javoban amerikalik jangchi jurnalistni xolislikni yo‘qotganlikda, «zuluk»likda va shaxsiy adovatda ochiq aybladi.

Xelvani: «Sen shartlarga rozi bo‘lib imzo chekding, kuch baribir UFC qo‘lida»

Ariel Xelvani o‘z chiqishida jangchilarning moliyaviy ahvoli va Striklendning qaroriga quyidagicha baho berdi:

  • Maosh masalasi va shaxsiy tanlov: «Striklendni kam maosh olayotganidan xafa bo‘lgani uchun aslo ayblamayman. Menimcha, barcha jangchilarga ko‘proq haq to‘lanishi kerak. Ammo oxir-oqibat u baribir UFC bilan yangi bitimni imzoladi»;

  • Shartnoma mas’uliyati: «Shuning uchun ham bu yerda unga achinadiganlar kam. Shon, sen shartlarga rozi bo‘lding, imzo chekding. Bilamizki, butun kuch UFC tomonda. Endi sen shartnomani qayta ko‘rib chiqishni talab qila olmaysan. Hatto bitta g‘alabadan keyin ham ketib qola olmaysan!» — dedi Xelvani.

Striklendning keskin javobi: «Ariel — Dana aytgandek zuluk»

Ochiq va keskin bayonotlari bilan tanilgan Shon Striklend insayderning tanqidiga o‘ta keskin va hissiyotlarga boy tarzda javob qaytardi:

  • Shaxsiy nafrat: «Jin ursin, Arieldan nafratlanaman. Isroilni qo‘llab-quvvatlashni to‘xtatganimdan beri u mening birinchi raqamli dushmanimga aylandi...»;

  • Noxolislik ayblovi: «Xelvani, sen internetdagi eng noxolis insonsan»;

  • Dana Uaytning eski gapi: «Arielga duch kelsang, uning zuluk ekanini darhol tushunasan. Dana Uayt buni birinchi kundayoq aytgan edi», — deya fikrini yakunladi jangchi.

MMA olamining ikki mashhur vakili o‘rtasidagi bu tortishuv muxlislar o‘rtasida katta shov-shuv keltirib chiqardi va UFC'dagi jangchilar gonorarlari mavzusini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Ariel XelvaniShon StriklendUFCDana Uayt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?Kecha 07:04Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildiShon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi10 oktabr 07:13Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?20 avgust 10:02«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi19 avgust 14:53«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda