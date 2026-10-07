Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti" ko'plab moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha aybdor deb topilganidan so'ng, rasmiy apellyatsiya berdi.
- Agar klubning shikoyati qanoatlantirilmasa, Premer-ligadan chetlatilishdan tashqari, Angliya futbol ligasi tizimidagi barcha musobaqalardan ham mahrum etilishi mumkin.
- Bu esa klubning Chempionshipda ham o'ynash huquqidan mahrum bo'lishiga va professional futboldan butunlay chetlanishiga olib kelishi mumkin.
Angliya va jahon futbolining eng qudratli klubi hisoblangan «Manchester Siti» o‘zining zamonaviy tarixidagi eng xavfli bo‘sag‘asida turibdi. Ko‘p sonli moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha mustaqil komissiya tomonidan aybdor deb topilgan «shaharliklar» ushbu hukmga keskin e’tiroz bildirib, rasmiy apellyatsiya berdi. Nufuzli The Touchline nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, agar klub shikoyati qanoatlantirilmasa, Manchester grandiga nisbatan futbol tarixida misli ko‘rilmagan eng og‘ir jazo choralari qo‘llanishi mumkin.
Eng dahshatli jihati shundaki, jazo faqatgina Premer-ligadan (APL) haydalish bilan cheklanmaydi — klubning Angliya futbol tizimidagi butun mavjudligi savol ostida qolmoqda.
To‘liq diskvalifikatsiya xavfi: Chempionship ham qabul qilmasligi mumkin
Kutilayotgan sanksiyalar orasida ingliz futboli mutasaddilari tomonidan eng qat’iy ssenariy jiddiy ravishda qo‘llab-quvvatlanmoqda:
Futbol piramidasidan quvilish: Qoidaga ko‘ra, yuqori ligadan chetlatilgan klub quyi ligalarga tushiriladi. Biroq «Siti» holatida nafaqat APLdan chetlatish, balki Angliya futbol ligasi (EFL) musobaqalarida qatnashishni ham to‘liq taqiqlash varianti ko‘rib chiqilmoqda;
Ligalar tizimi yopiladi: EFL tarkibiga mamlakat professional futbol tizimining ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi pog‘onalari — Chempionship, Liga 1 va Liga 2 divizionlari kiradi. Agar ushbu taqiq kuchga kirsa, klub hatto Chempionship tizimiga ham qabul qilinmaydi va amalda professional futbol huquqidan mahrum etiladi.
Xo‘jayinlarga nisbatan sanksiya: Boshqaruv taqiqlanishi mumkin
Moliyaviy tekshiruvlarning yangi bosqichi bevosita klub egalarining shaxsiy javobgarligiga ham qaratilmoqda:
Boshqaruv huquqini tortib olish: Liga va mustaqil ekspertlar doirasida klub egalarining (City Football Group rahbariyati) «Manchester Siti» boshqaruvi va faoliyatida ishtirok etishiga umrbod yoki uzoq muddatli veto qo‘yish ehtimoli muhokama qilinmoqda;
Xalqaro inqiroz: Bu qaror klub aksiyadorlari va moliyaviy oqimlariga tuzatib bo‘lmas zarba berishi hamda jamoa yulduzlari va murabbiylar shtabining ommaviy ravishda tarqab ketishiga olib kelishi mumkin.
Qat’iy inkor va so‘nggi umid — apellyatsiya
«Manchester Siti» rahbariyati esa barcha ayblovlarni izchil ravishda rad etib kelmoqda. Klub yuristlari mustaqil komissiyaning ayblov xulosalarini asossiz deb hisoblab, jamoaning to‘liq oqlanishiga erishish uchun barcha qonuniy vositalarni ishga solgan.
Ayni paytda ko‘rib chiqilayotgan apellyatsiya jarayoni nafaqat «Manchester Siti»ning kelajagini, balki butun Angliya Premer-ligasining moliyaviy siyosati va adolat mezonlarini belgilab beruvchi hal qiluvchi jangga aylanmoqda.
Izohlar 0
…