Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?

·59·Sport
Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti" ko'plab moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha aybdor deb topilganidan so'ng, rasmiy apellyatsiya berdi.
  • Agar klubning shikoyati qanoatlantirilmasa, Premer-ligadan chetlatilishdan tashqari, Angliya futbol ligasi tizimidagi barcha musobaqalardan ham mahrum etilishi mumkin.
  • Bu esa klubning Chempionshipda ham o'ynash huquqidan mahrum bo'lishiga va professional futboldan butunlay chetlanishiga olib kelishi mumkin.

Angliya va jahon futbolining eng qudratli klubi hisoblangan «Manchester Siti» o‘zining zamonaviy tarixidagi eng xavfli bo‘sag‘asida turibdi. Ko‘p sonli moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha mustaqil komissiya tomonidan aybdor deb topilgan «shaharliklar» ushbu hukmga keskin e’tiroz bildirib, rasmiy apellyatsiya berdi. Nufuzli The Touchline nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, agar klub shikoyati qanoatlantirilmasa, Manchester grandiga nisbatan futbol tarixida misli ko‘rilmagan eng og‘ir jazo choralari qo‘llanishi mumkin.

Eng dahshatli jihati shundaki, jazo faqatgina Premer-ligadan (APL) haydalish bilan cheklanmaydi — klubning Angliya futbol tizimidagi butun mavjudligi savol ostida qolmoqda.

To‘liq diskvalifikatsiya xavfi: Chempionship ham qabul qilmasligi mumkin

Kutilayotgan sanksiyalar orasida ingliz futboli mutasaddilari tomonidan eng qat’iy ssenariy jiddiy ravishda qo‘llab-quvvatlanmoqda:

  • Futbol piramidasidan quvilish: Qoidaga ko‘ra, yuqori ligadan chetlatilgan klub quyi ligalarga tushiriladi. Biroq «Siti» holatida nafaqat APLdan chetlatish, balki Angliya futbol ligasi (EFL) musobaqalarida qatnashishni ham to‘liq taqiqlash varianti ko‘rib chiqilmoqda;

  • Ligalar tizimi yopiladi: EFL tarkibiga mamlakat professional futbol tizimining ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi pog‘onalari — Chempionship, Liga 1 va Liga 2 divizionlari kiradi. Agar ushbu taqiq kuchga kirsa, klub hatto Chempionship tizimiga ham qabul qilinmaydi va amalda professional futbol huquqidan mahrum etiladi.

Xo‘jayinlarga nisbatan sanksiya: Boshqaruv taqiqlanishi mumkin

Moliyaviy tekshiruvlarning yangi bosqichi bevosita klub egalarining shaxsiy javobgarligiga ham qaratilmoqda:

  • Boshqaruv huquqini tortib olish: Liga va mustaqil ekspertlar doirasida klub egalarining (City Football Group rahbariyati) «Manchester Siti» boshqaruvi va faoliyatida ishtirok etishiga umrbod yoki uzoq muddatli veto qo‘yish ehtimoli muhokama qilinmoqda;

  • Xalqaro inqiroz: Bu qaror klub aksiyadorlari va moliyaviy oqimlariga tuzatib bo‘lmas zarba berishi hamda jamoa yulduzlari va murabbiylar shtabining ommaviy ravishda tarqab ketishiga olib kelishi mumkin.

Qat’iy inkor va so‘nggi umid — apellyatsiya

«Manchester Siti» rahbariyati esa barcha ayblovlarni izchil ravishda rad etib kelmoqda. Klub yuristlari mustaqil komissiyaning ayblov xulosalarini asossiz deb hisoblab, jamoaning to‘liq oqlanishiga erishish uchun barcha qonuniy vositalarni ishga solgan.

Ayni paytda ko‘rib chiqilayotgan apellyatsiya jarayoni nafaqat «Manchester Siti»ning kelajagini, balki butun Angliya Premer-ligasining moliyaviy siyosati va adolat mezonlarini belgilab beruvchi hal qiluvchi jangga aylanmoqda.

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiCity Football Group
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi5 oktabr 08:50“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz29 sentabr 22:29“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!28 sentabr 08:23FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...3 iyun 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?