Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning "Real" klubida bosh murabbiy Joze Mourinyu hamda Kilian Mbappe o'rtasida ichki keskinlik yuzaga keldi.
- Murabbiylar shtabi fransuz yulduzining sport rejimi va maydondan tashqaridagi xatti-harakatlaridan xavotirga tushgan.
- Joze Mourinyu Mbappeni mas'uliyatsizlik va intizomsizlikda ayblab, ommaviy axborot oldida himoya qilishini, ammo klub ichida bunday bo'lmasligini qat'iy bildirgan.
Madridning «Real» klubi lagerida bosh murabbiy Joze Mourinyu hamda jamoaning asosiy yulduzi Kilian Mbappe o‘rtasida yuzaga kelgan ichki muhit keskinlashdi. Fransiya milliy terma jamoasidagi jarohati ortidan Madridga qaytgan forvard va portugaliyalik tajribali mutaxassis o‘rtasida yopiq eshiklar ortida juda jiddiy, keskin yakkama-yakka suhbat bo‘lib o‘tdi.
Ispaniyaning nufuzli manbalari tarqatgan ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» murabbiylar shtabi fransuz yulduzining sport rejimi va maydondan tashqaridagi xatti-harakatlaridan jiddiy xavotirga tushgan.
Mojaroning boshlanishi: Terma jamoadagi bahs va jarohat
Fransiya terma jamoasi safida UYEFA Millatlar ligasi doirasida Turkiyaga qarshi kechgan dastlabki bahsdan so‘ng voqealar rivoji keskin tus oldi:
Jamoa ixtiyorini tark etish: Mbappe uchrashuv davomida olgan jarohati sababli milliy jamoa ixtiyorini erta tark etdi va tiklanish jarayoni uchun Madridga qaytdi;
Klub noroziligi: «Real» rahbariyati hamda murabbiylar shtabiga futbolchining tiklanish jarayoniga jiddiy yondashmayotgani, tibbiy rejim talablarini to‘liq bajarmayotgani va maydondan tashqaridagi noprofessional xulq-atvori ma’qul kelmadi.
Yopiq eshiklar ortidagi suhbat: «Matbuotda seni himoya qilaman, lekin...»
Madrid Universal nashri taniqli El Chiringuito ko‘rsatuviga tayangan holda klub ichkarisida bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotlarini oshkor qildi:
Ochiq norozilik: Joze Mourinyu Mbappeni qabuliga chaqirib, uning mas’uliyatsizligi va intizomsizligi borasidagi qattiq e’tirozlarini ochiq-oydin yuziga aytgan;
Qat’iy ogohlantirish: Portugaliyalik «The Special One» yulduz hujumchiga o‘z talablarini murosasiz ohangda bildirib: «Ommaviy axborot oldida seni himoya qilaman, lekin bu yerda – yo‘q», deya yakuniy nuqtani qo‘ygan.
Sinovli palla: «Vilyarreal»ga qarshi muhim bahs
Ichki kelishmovchiliklar fonida madridliklarni La Ligada jiddiy sinov kutmoqda:
8-tur uchrashuvi: «Real» 10 oktyabr kuni Ispaniya chempionatining sakkizinchi turi doirasida o‘z maydonida xavfli raqiblardan biri — «Vilyarreal» klubini qabul qiladi;
Mbappening holati: Ushbu uchrashuv oldidan Kilian Mbappening qaydnomaga kiritilishi va jamoadagi muhit qanday bo‘lishi jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi.
Mourinyuning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa manfaati va intizom har qanday yulduz maqomidan ustun turishini yana bir bor ko‘rsatdi. Fransuz yulduzining ushbu tanbehga qanday munosabat bildirishi «Real»ning mavsumdagi kelasi o‘yinlariga bevosita ta’sir o‘tkazishi shubhasiz.
Izohlar 0
…