Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?

·24·Sport
Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning "Real" klubida bosh murabbiy Joze Mourinyu hamda Kilian Mbappe o'rtasida ichki keskinlik yuzaga keldi.
  • Murabbiylar shtabi fransuz yulduzining sport rejimi va maydondan tashqaridagi xatti-harakatlaridan xavotirga tushgan.
  • Joze Mourinyu Mbappeni mas'uliyatsizlik va intizomsizlikda ayblab, ommaviy axborot oldida himoya qilishini, ammo klub ichida bunday bo'lmasligini qat'iy bildirgan.

Madridning «Real» klubi lagerida bosh murabbiy Joze Mourinyu hamda jamoaning asosiy yulduzi Kilian Mbappe o‘rtasida yuzaga kelgan ichki muhit keskinlashdi. Fransiya milliy terma jamoasidagi jarohati ortidan Madridga qaytgan forvard va portugaliyalik tajribali mutaxassis o‘rtasida yopiq eshiklar ortida juda jiddiy, keskin yakkama-yakka suhbat bo‘lib o‘tdi.

Ispaniyaning nufuzli manbalari tarqatgan ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» murabbiylar shtabi fransuz yulduzining sport rejimi va maydondan tashqaridagi xatti-harakatlaridan jiddiy xavotirga tushgan.

Mojaroning boshlanishi: Terma jamoadagi bahs va jarohat

Fransiya terma jamoasi safida UYEFA Millatlar ligasi doirasida Turkiyaga qarshi kechgan dastlabki bahsdan so‘ng voqealar rivoji keskin tus oldi:

  • Jamoa ixtiyorini tark etish: Mbappe uchrashuv davomida olgan jarohati sababli milliy jamoa ixtiyorini erta tark etdi va tiklanish jarayoni uchun Madridga qaytdi;

  • Klub noroziligi: «Real» rahbariyati hamda murabbiylar shtabiga futbolchining tiklanish jarayoniga jiddiy yondashmayotgani, tibbiy rejim talablarini to‘liq bajarmayotgani va maydondan tashqaridagi noprofessional xulq-atvori ma’qul kelmadi.

Yopiq eshiklar ortidagi suhbat: «Matbuotda seni himoya qilaman, lekin...»

Madrid Universal nashri taniqli El Chiringuito ko‘rsatuviga tayangan holda klub ichkarisida bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotlarini oshkor qildi:

  • Ochiq norozilik: Joze Mourinyu Mbappeni qabuliga chaqirib, uning mas’uliyatsizligi va intizomsizligi borasidagi qattiq e’tirozlarini ochiq-oydin yuziga aytgan;

  • Qat’iy ogohlantirish: Portugaliyalik «The Special One» yulduz hujumchiga o‘z talablarini murosasiz ohangda bildirib: «Ommaviy axborot oldida seni himoya qilaman, lekin bu yerda – yo‘q», deya yakuniy nuqtani qo‘ygan.

Sinovli palla: «Vilyarreal»ga qarshi muhim bahs

Ichki kelishmovchiliklar fonida madridliklarni La Ligada jiddiy sinov kutmoqda:

  • 8-tur uchrashuvi: «Real» 10 oktyabr kuni Ispaniya chempionatining sakkizinchi turi doirasida o‘z maydonida xavfli raqiblardan biri — «Vilyarreal» klubini qabul qiladi;

  • Mbappening holati: Ushbu uchrashuv oldidan Kilian Mbappening qaydnomaga kiritilishi va jamoadagi muhit qanday bo‘lishi jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi.

Mourinyuning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa manfaati va intizom har qanday yulduz maqomidan ustun turishini yana bir bor ko‘rsatdi. Fransuz yulduzining ushbu tanbehga qanday munosabat bildirishi «Real»ning mavsumdagi kelasi o‘yinlariga bevosita ta’sir o‘tkazishi shubhasiz.

Real MadridJoze MourinyuKilian MbappeTerma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi13 sentabr 03:54Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi12 sentabr 15:12Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiMbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardi9 sentabr 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?