Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda

·38·Sport
Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe tizzasidan olgan jarohati sababli Villarrealga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin.
  • Murabbiy Jozze Mourinyo futbolchining to'liq sog'ayishini ta'minlash uchun tavakkal qilmaslikka qaror qildi.
  • Mbappe joriy mavsumda 7 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan jamoaning asosiy to'purariga aylangan edi.
  • Klub tibbiyot xodimlari Mbappe to'qimalarida to'liq tiklanish kuzatilmaguncha uni rasmiy o'yinlarga qo'ymaslikka qaror qilgan.

Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe tizzasidan olgan jarohati sababli bir muddat yashil maydondan chetda qolishi mumkin. Jamoa bosh murabbiy Jozze Mourinyo fransiyalik yulduzning toʻliq sogʻayib olishini taʼminlash uchun tavakkal qilmaslikka qaror qildi va uning maydonga qaytishini kechiktirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, joriy mavsum boshlanishidan buyon fantastik oʻyin namoyish etib kelayotgan Kylian Mbappe La Liganing oʻtgan uchrashuvlarida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U oʻz hisobiga 7 ta gol va 2 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyib, jamoaning asosiy toʻpurariga aylandi. Biroq uning bu ajoyib seriyasi terma jamoalar safidagi tanaffuz vaqtida toʻxtatib qoʻyildi.

Fransiya terma jamoasi safida Turkiyaga qarshi kechgan qiyin oʻyinda gʻalaba toʻpini kiritgan hujumchi tizzasidan jarohat olib, milliy jamoa lagerini erta tark etishga majbur boʻlgandi. Shundan soʻng u darhol Madridga qaytib, klub tibbiyot xodimlari nazorati ostida reabilitatsiya dasturini boshlab yubordi.

Ehtiyotkorona yondashuv va davolanish jarayoni

Dastlabki tibbiy prognozlar uning tiklanishi uchun bir-ikki hafta yetarli boʻlishini koʻrsatib, muxlislarga umidsizlik tugʻdirmagan edi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Jozze Mourinyo oʻz yetakchisini tezroq maydonga tushirib, jarohatni yanada ogʻirlashtirib yuborishdan ehtiyot boʻlmoqda. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali mutaxassis futbolchini 10-oktabr kuni Villarrealga qarshi oʻtkaziladigan liga oʻyinida dam oldirishni jiddiy rejalashtirmoqda.

Klub tibbiyot shtabi Kylian Mbappe toʻqimalarida toʻliq tiklanish kuzatilmaguncha va u oʻzini noqulay his qilmaydigan darajaga yetmaguncha uni rasmiy oʻyinlarga qoʻymaslikka qatʼiy qaror qilgan. Murabbiylar shtabi futbolchining tezligi va hujumdagi oʻtkirligini mavsumdagi eng asosiy va prinsipial toʻqnashuvlarga asrab qolishni ustuvor vazifa deb bilmoqda.

Barselona bilan asosiy toʻqnashuv

Barcha eʼtibor 25-oktabr kuni oʻz maydonida asosiy raqib – Barselonaga qarshi kechadigan mashhur El Klasiko uchrashuviga qaratilgan. Mourinyo ushbu oʻta masʼuliyatli bahsda oʻzining asosiy hujum quroli eng yuqori darajada tayyor boʻlishini taʼminlashni istamoqda.

Murabbiylar shtabi fikricha, unchalik xavfli boʻlmagan raqiblarga qarshi oʻyinlarda xavfga qoʻl urishning hojati yoʻq. Shu tariqa, Kylian Mbappening tezroq safga qaytishidan koʻra, mavsumning hal qiluvchi pallaida toʻliq tayyor holda maydonga tushishi klub uchun eng muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda.

Kylian MbappeReal MadridJose MourinhoEl KlasikoLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi13 sentabr 03:54Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi12 sentabr 15:12Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondi31 avgust 09:50Kilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdiKilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdi27 avgust 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi