Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe tizzasidan olgan jarohati sababli Villarrealga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin.
- Murabbiy Jozze Mourinyo futbolchining to'liq sog'ayishini ta'minlash uchun tavakkal qilmaslikka qaror qildi.
- Mbappe joriy mavsumda 7 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan jamoaning asosiy to'purariga aylangan edi.
- Klub tibbiyot xodimlari Mbappe to'qimalarida to'liq tiklanish kuzatilmaguncha uni rasmiy o'yinlarga qo'ymaslikka qaror qilgan.
Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe tizzasidan olgan jarohati sababli bir muddat yashil maydondan chetda qolishi mumkin. Jamoa bosh murabbiy Jozze Mourinyo fransiyalik yulduzning toʻliq sogʻayib olishini taʼminlash uchun tavakkal qilmaslikka qaror qildi va uning maydonga qaytishini kechiktirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, joriy mavsum boshlanishidan buyon fantastik oʻyin namoyish etib kelayotgan Kylian Mbappe La Liganing oʻtgan uchrashuvlarida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U oʻz hisobiga 7 ta gol va 2 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyib, jamoaning asosiy toʻpurariga aylandi. Biroq uning bu ajoyib seriyasi terma jamoalar safidagi tanaffuz vaqtida toʻxtatib qoʻyildi.
Fransiya terma jamoasi safida Turkiyaga qarshi kechgan qiyin oʻyinda gʻalaba toʻpini kiritgan hujumchi tizzasidan jarohat olib, milliy jamoa lagerini erta tark etishga majbur boʻlgandi. Shundan soʻng u darhol Madridga qaytib, klub tibbiyot xodimlari nazorati ostida reabilitatsiya dasturini boshlab yubordi.
Ehtiyotkorona yondashuv va davolanish jarayoniDastlabki tibbiy prognozlar uning tiklanishi uchun bir-ikki hafta yetarli boʻlishini koʻrsatib, muxlislarga umidsizlik tugʻdirmagan edi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Jozze Mourinyo oʻz yetakchisini tezroq maydonga tushirib, jarohatni yanada ogʻirlashtirib yuborishdan ehtiyot boʻlmoqda. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali mutaxassis futbolchini 10-oktabr kuni Villarrealga qarshi oʻtkaziladigan liga oʻyinida dam oldirishni jiddiy rejalashtirmoqda.
Klub tibbiyot shtabi Kylian Mbappe toʻqimalarida toʻliq tiklanish kuzatilmaguncha va u oʻzini noqulay his qilmaydigan darajaga yetmaguncha uni rasmiy oʻyinlarga qoʻymaslikka qatʼiy qaror qilgan. Murabbiylar shtabi futbolchining tezligi va hujumdagi oʻtkirligini mavsumdagi eng asosiy va prinsipial toʻqnashuvlarga asrab qolishni ustuvor vazifa deb bilmoqda.
Barselona bilan asosiy toʻqnashuvBarcha eʼtibor 25-oktabr kuni oʻz maydonida asosiy raqib – Barselonaga qarshi kechadigan mashhur El Klasiko uchrashuviga qaratilgan. Mourinyo ushbu oʻta masʼuliyatli bahsda oʻzining asosiy hujum quroli eng yuqori darajada tayyor boʻlishini taʼminlashni istamoqda.
Murabbiylar shtabi fikricha, unchalik xavfli boʻlmagan raqiblarga qarshi oʻyinlarda xavfga qoʻl urishning hojati yoʻq. Shu tariqa, Kylian Mbappening tezroq safga qaytishidan koʻra, mavsumning hal qiluvchi pallaida toʻliq tayyor holda maydonga tushishi klub uchun eng muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…