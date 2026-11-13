Mbappe va Dembele mojarosi: Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasida nimalar bo‘lmoqda?
Fransiya milliy jamoasi atrofidagi muhokamalar tinmayapti. Xususan, jamoa sardori va yulduz hujumchisi Kilian Mbappening terma jamoadagi sheriklari, xususan, Usmon Dembele bilan munosabatlari so‘nggi oylarda ancha murakkablashib ketgani ma’lum bo‘ldi. Nufuzli L'Equipe nashri tarqatgan xabarlarga ko‘ra, bu holat jamoa ichidagi muhitga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
«Oltin to‘p» uchun kurash va javobsiz qolgan WhatsApp xabari
Ma’lum bo‘lishicha, «Real» hujumchisi Kilian Mbappe bilan Usmon Dembele o‘rtasida «Oltin to‘p» uchun kechgan raqobat vaziyatni keskinlashtirgan. Mbappe bu kelishmovchiliklar terma jamoa kiyinish xonasidagi muhitga qay darajada ta’sir qilishini to‘liq anglab yetmagan.
«Jamoa sardori kelishmovchiliklar bartaraf etilgan deb hisoblagan (garchi WhatsApp orqali yuborilgan xabari javobsiz qolgan bo‘lsa-da) va Dembelening o‘ziga nisbatan munosabatini tushunmagan. U bu munosabatni vaziyatga nomutanosib deb hisoblagan», — deyiladi nashr xabarida.
Fransiya terma jamoasidagi vaziyat
Asosiy tafsilotlar va omillar
Asosiy kelishmovchilik
Kilian Mbappe va Usmon Dembele o‘rtasidagi sovuqlik
Sabablardan biri
«Oltin to‘p» uchun kurash fonidagi tushunmovchiliklar
Mbappening harakati
So‘nggi besh kun davomida o‘zini jamoadan chetroq tutib, Olise bilan yaqinlashgani
Asosiy chaqiriq
Bu muammolarni yangi murabbiylar shtabi (Zidan davri) boshchiligida hal qilish
Jamoadan ajralish va kutilmagan munosabat
Yuzaga kelgan sovuqqonlik tufayli o‘tgan besh kun davomida Mbappe o‘zini jamoadan ko‘proq ajralgan holda tutdi va faqatgina ayrim sheriklari, jumladan, Olise bilan yaqinroq munosabat o‘rnatishga erishdi.
Go‘yoki jamoadan uzilib qolganini his qilgandek, Mbappe shaxsiy suhbatlarda jamoadoshlari yoki murabbiylar shtabi a’zolarining hol-ahvoli bilan faol qiziqishga urindi. Biroq bunday kutilmagan e’tibor jamoa ichidagi ba’zi insonlarga o‘z manfaatini ko‘zlash yoki sun’iy ravishda yaqinlashishdek tuyulgan bo‘lishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, Mbappe va Dembele o‘rtasidagi bu kabi munosabatlar jamoa boshqaruviga kelgan Zidan davridagi eng muhim va nozik masalalardan biri bo‘lib qolishi aniq.
Sizningcha, yulduz futbolchilar o‘rtasidagi bu kabi shaxsiy kelishmovchiliklar va raqobat milliy jamoaning maydondagi o‘yiniga qanchalik salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…