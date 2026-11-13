Mbappe va Dembele mojarosi: Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasida nimalar bo‘lmoqda?

1 daqiqa o'qish28
Mbappe va Dembele mojarosi: Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasida nimalar bo‘lmoqda?

Fransiya milliy jamoasi atrofidagi muhokamalar tinmayapti. Xususan, jamoa sardori va yulduz hujumchisi Kilian Mbappening terma jamoadagi sheriklari, xususan, Usmon Dembele bilan munosabatlari so‘nggi oylarda ancha murakkablashib ketgani ma’lum bo‘ldi. Nufuzli L'Equipe nashri tarqatgan xabarlarga ko‘ra, bu holat jamoa ichidagi muhitga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

«Oltin to‘p» uchun kurash va javobsiz qolgan WhatsApp xabari

Ma’lum bo‘lishicha, «Real» hujumchisi Kilian Mbappe bilan Usmon Dembele o‘rtasida «Oltin to‘p» uchun kechgan raqobat vaziyatni keskinlashtirgan. Mbappe bu kelishmovchiliklar terma jamoa kiyinish xonasidagi muhitga qay darajada ta’sir qilishini to‘liq anglab yetmagan.

«Jamoa sardori kelishmovchiliklar bartaraf etilgan deb hisoblagan (garchi WhatsApp orqali yuborilgan xabari javobsiz qolgan bo‘lsa-da) va Dembelening o‘ziga nisbatan munosabatini tushunmagan. U bu munosabatni vaziyatga nomutanosib deb hisoblagan», — deyiladi nashr xabarida.

Fransiya terma jamoasidagi vaziyat

Asosiy tafsilotlar va omillar

Asosiy kelishmovchilik

Kilian Mbappe va Usmon Dembele o‘rtasidagi sovuqlik

Sabablardan biri

«Oltin to‘p» uchun kurash fonidagi tushunmovchiliklar

Mbappening harakati

So‘nggi besh kun davomida o‘zini jamoadan chetroq tutib, Olise bilan yaqinlashgani

Asosiy chaqiriq

Bu muammolarni yangi murabbiylar shtabi (Zidan davri) boshchiligida hal qilish

Jamoadan ajralish va kutilmagan munosabat

Yuzaga kelgan sovuqqonlik tufayli o‘tgan besh kun davomida Mbappe o‘zini jamoadan ko‘proq ajralgan holda tutdi va faqatgina ayrim sheriklari, jumladan, Olise bilan yaqinroq munosabat o‘rnatishga erishdi.

Go‘yoki jamoadan uzilib qolganini his qilgandek, Mbappe shaxsiy suhbatlarda jamoadoshlari yoki murabbiylar shtabi a’zolarining hol-ahvoli bilan faol qiziqishga urindi. Biroq bunday kutilmagan e’tibor jamoa ichidagi ba’zi insonlarga o‘z manfaatini ko‘zlash yoki sun’iy ravishda yaqinlashishdek tuyulgan bo‘lishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, Mbappe va Dembele o‘rtasidagi bu kabi munosabatlar jamoa boshqaruviga kelgan Zidan davridagi eng muhim va nozik masalalardan biri bo‘lib qolishi aniq.

Sizningcha, yulduz futbolchilar o‘rtasidagi bu kabi shaxsiy kelishmovchiliklar va raqobat milliy jamoaning maydondagi o‘yiniga qanchalik salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari