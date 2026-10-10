“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- “Manchester Siti”
- “Liverpul”ga qarshi o‘yin uchun taxminiy tarkibini e’lon qildi, unda Abduqodir Husanov zaxira o‘rindig‘ida ko‘rsatilgan.
- Moliyaviy qoidalarni buzish bo‘yicha 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilgan “Siti” jamoasi uchun bu o‘yin katta bosim ostida bo‘lib o‘tadi.
Xalqaro FIFA kunlari yakunlanib, klublar futboli qaytmoqda va Angliya Premer-ligasi darhol markaziy to‘qnashuv bilan davom etadi. Yangi mavsumda hali biror marotaba ochko yo‘qotmagan peshqadam «Manchester Siti» murosasiz «Enfild» stadioniga safar uyushtirib, Andoni Iraola boshchiligidagi azaliy raqibi «Liverpul» bilan kuch sinashadi.
Bu bahs har ikki murabbiy uchun yangi jamoalari boshqaruvidagi ilk o‘zaro to‘qnashuv bo‘lishi bilan birga, moliyaviy mojarolar girdobida qolgan manchesterliklar uchun haqiqiy sinov bo‘ladi. «Shaharliklar» moliyaviy qoidalarni buzish bo‘yicha 115 ta ayblovdan 114 tasi bo‘yicha mustaqil komissiya tomonidan aybdor deb topilganidan so‘ng jamoa atrofidagi ruhiy bosim eng yuqori nuqtaga yetgan.
Moliyaviy inqiroz va Husanov atrofidagi transfer shov-shuvlari
Klubning kelajagi mavhum bo‘lib turgan bir pallada Yevropaning qator grandlari manchesterliklar yulduzlarini nishonga olmoqda:
Husanovga grandlar qiziqishi: O‘zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovga «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» hamda «Bornmut» klublari jiddiy qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi;
Jamoaviy bosim: Bu kabi transfer mish-mishlari «Siti»ning deyarli har bir yetakchisi atrofida avj olgan bo‘lib, futbolchilarning bor e’tiborini maydonga qaratishiga to‘sqinlik qilmoqda;
Mareskaning rotatsiya quroli: Ko‘pfunksiyali himoyachi bo‘lgan Husanov murabbiyning himoyaviy taktikasida asosiy tarkibdan joy olishi ham mumkin, ammo so‘nggi uchrashuvlardagi barqarorlik tufayli u mudofaaning istalgan nuqtasini yopa oladigan eng muhim zaxira kuchi sifatida qaralmoqda.
«City Xtra» tahlili: «Shaharliklar» maydonga qanday tarkibda tushadi?
«Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yorituvchi nufuzli cityxtra.co.uk portali ekspertlari «Liverpul»ga qarshi bahs uchun kutilayotgan asosiy 11 talikni tuzib chiqdi:
Darvoza chizig‘i — Janluiji Donnarumma: Italiyalik posbon terma jamoa safida Fransiya va Turkiyaga qarshi bahslarda seyvlar ko‘rsatib, a’lo formada qaytdi;
Mudofaa chizig‘i — Nunesh, Diash, Gexi va Gvardiol:
Mateush Nunesh jarohatdan forig‘ bo‘lib, asosiy tarkibga qaytmoqda;
Sardor Ruben Diash Portugaliya safidagi to‘rtta g‘alabadan so‘ng mudofaa markazini boshqaradi;
Mark Gexi yanvarda xarid qilinganidan beri himoya tayanchiga aylandi;
Chap qanotda esa mavsumni muvaffaqiyatli boshlagan Yoshko Gvardiol harakat qiladi;
Yarimhimoya markazi — Anderson, Fernandes va Sherki:
Rodri ketganidan so‘ng asosiy figuraga aylangan Elliot Anderson masofa bosib o‘tish va yorib o‘tuvchi paslar bo‘yicha liga yetakchilaridan biri;
Rekord xarid Enso Fernandes markazda to‘p nazoratini ushlaydi;
Fransiyalik Rayan Sherki esa 7 ta klub bahsida 6 gol va 6 assist qayd etib, fenomenal sermahsullik ko‘rsatmoqda;
Hujum triosi — Semeno, Xoland va Ndiaye:
To‘pig‘idan yengil shikastlangan Antuan Semeno safga qaytmoqda (5 o‘yinda 2 gol, 3 assist);
Iliman Ndiaye jarohatdan endi qaytayotgan Jeremi Doku o‘rniga asosiy vinger bo‘ladi;
Markazda esa «Liverpul» kushandasi — «qizillar»ga qarshi 11 o‘yinda 8 ta gol urgan norvegiyalik to‘purar Erling Xoland maydonga tushadi.
O‘yin qaydnomasi va taxminiy ro‘yxatlar
«Manchester Siti» asosiy tarkibi (taxminiy):
Donnarumma — Nunesh, Diash, Gexi, Gvardiol — Anderson, Fernandes, Sherki — Semeno, Xoland, Ndiaye.
Zaxira o‘rindig‘i:
Rulli, Lyuis, Abduqodir Husanov, Ait-Nuri, O'Rayli, Kovachich, Buaddi, Doku, Allan.
«Enfild»dagi to‘qnashuv «Manchester Siti»ning yurishini davom ettiradimi yoki Iraola jamoasi moliyaviy muammolar iskanjasida qolgan chempionni to‘xtata oladimi — barcha savollarga yakshanba oqshomida javob topiladi.
Izohlar 0
…