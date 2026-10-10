“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?

·77·Sport
“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • “Manchester Siti”
  • “Liverpul”ga qarshi o‘yin uchun taxminiy tarkibini e’lon qildi, unda Abduqodir Husanov zaxira o‘rindig‘ida ko‘rsatilgan.
  • Moliyaviy qoidalarni buzish bo‘yicha 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topilgan “Siti” jamoasi uchun bu o‘yin katta bosim ostida bo‘lib o‘tadi.

Xalqaro FIFA kunlari yakunlanib, klublar futboli qaytmoqda va Angliya Premer-ligasi darhol markaziy to‘qnashuv bilan davom etadi. Yangi mavsumda hali biror marotaba ochko yo‘qotmagan peshqadam «Manchester Siti» murosasiz «Enfild» stadioniga safar uyushtirib, Andoni Iraola boshchiligidagi azaliy raqibi «Liverpul» bilan kuch sinashadi.

Bu bahs har ikki murabbiy uchun yangi jamoalari boshqaruvidagi ilk o‘zaro to‘qnashuv bo‘lishi bilan birga, moliyaviy mojarolar girdobida qolgan manchesterliklar uchun haqiqiy sinov bo‘ladi. «Shaharliklar» moliyaviy qoidalarni buzish bo‘yicha 115 ta ayblovdan 114 tasi bo‘yicha mustaqil komissiya tomonidan aybdor deb topilganidan so‘ng jamoa atrofidagi ruhiy bosim eng yuqori nuqtaga yetgan.

Moliyaviy inqiroz va Husanov atrofidagi transfer shov-shuvlari

Klubning kelajagi mavhum bo‘lib turgan bir pallada Yevropaning qator grandlari manchesterliklar yulduzlarini nishonga olmoqda:

  • Husanovga grandlar qiziqishi: O‘zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovga «Chelsi», «Aston Villa», «Everton» hamda «Bornmut» klublari jiddiy qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi;

  • Jamoaviy bosim: Bu kabi transfer mish-mishlari «Siti»ning deyarli har bir yetakchisi atrofida avj olgan bo‘lib, futbolchilarning bor e’tiborini maydonga qaratishiga to‘sqinlik qilmoqda;

  • Mareskaning rotatsiya quroli: Ko‘pfunksiyali himoyachi bo‘lgan Husanov murabbiyning himoyaviy taktikasida asosiy tarkibdan joy olishi ham mumkin, ammo so‘nggi uchrashuvlardagi barqarorlik tufayli u mudofaaning istalgan nuqtasini yopa oladigan eng muhim zaxira kuchi sifatida qaralmoqda.

«City Xtra» tahlili: «Shaharliklar» maydonga qanday tarkibda tushadi?

«Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yorituvchi nufuzli cityxtra.co.uk portali ekspertlari «Liverpul»ga qarshi bahs uchun kutilayotgan asosiy 11 talikni tuzib chiqdi:

  • Darvoza chizig‘i — Janluiji Donnarumma: Italiyalik posbon terma jamoa safida Fransiya va Turkiyaga qarshi bahslarda seyvlar ko‘rsatib, a’lo formada qaytdi;

  • Mudofaa chizig‘i — Nunesh, Diash, Gexi va Gvardiol:

    • Mateush Nunesh jarohatdan forig‘ bo‘lib, asosiy tarkibga qaytmoqda;

    • Sardor Ruben Diash Portugaliya safidagi to‘rtta g‘alabadan so‘ng mudofaa markazini boshqaradi;

    • Mark Gexi yanvarda xarid qilinganidan beri himoya tayanchiga aylandi;

    • Chap qanotda esa mavsumni muvaffaqiyatli boshlagan Yoshko Gvardiol harakat qiladi;

  • Yarimhimoya markazi — Anderson, Fernandes va Sherki:

    • Rodri ketganidan so‘ng asosiy figuraga aylangan Elliot Anderson masofa bosib o‘tish va yorib o‘tuvchi paslar bo‘yicha liga yetakchilaridan biri;

    • Rekord xarid Enso Fernandes markazda to‘p nazoratini ushlaydi;

    • Fransiyalik Rayan Sherki esa 7 ta klub bahsida 6 gol va 6 assist qayd etib, fenomenal sermahsullik ko‘rsatmoqda;

  • Hujum triosi — Semeno, Xoland va Ndiaye:

    • To‘pig‘idan yengil shikastlangan Antuan Semeno safga qaytmoqda (5 o‘yinda 2 gol, 3 assist);

    • Iliman Ndiaye jarohatdan endi qaytayotgan Jeremi Doku o‘rniga asosiy vinger bo‘ladi;

    • Markazda esa «Liverpul» kushandasi — «qizillar»ga qarshi 11 o‘yinda 8 ta gol urgan norvegiyalik to‘purar Erling Xoland maydonga tushadi.

O‘yin qaydnomasi va taxminiy ro‘yxatlar

  • «Manchester Siti» asosiy tarkibi (taxminiy):

    Donnarumma — Nunesh, Diash, Gexi, Gvardiol — Anderson, Fernandes, Sherki — Semeno, Xoland, Ndiaye.

  • Zaxira o‘rindig‘i:

    Rulli, Lyuis, Abduqodir Husanov, Ait-Nuri, O'Rayli, Kovachich, Buaddi, Doku, Allan.

«Enfild»dagi to‘qnashuv «Manchester Siti»ning yurishini davom ettiradimi yoki Iraola jamoasi moliyaviy muammolar iskanjasida qolgan chempionni to‘xtata oladimi — barcha savollarga yakshanba oqshomida javob topiladi.

Manchester SitiLiverpulAbdukodir HusanovManchester Siti-Liverpul match
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi25 sentabr 21:43«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi